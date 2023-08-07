5 фильмов, основанных на мифах и легендах

Мифы и легенды — бесконечный источник вдохновения для кинематографа. Киноиндустрия, пожалуй, всегда интересовалась архетипическими образами и удивительными историями, которые возникли в старину, поэтому с энтузиазмом переносит на большие экраны удивительные миры, героические подвиги и магических существ из преданий.

От древних греческих мифов до кельтских легенд, от скандинавской мифологии до артурианского цикла, кинематограф нашел свою нишу в пересказе этих историй на собственном языке.

Собрали пять неочевидных фильмов, которые оживляют мифологические мотивы, исследуя глубины человеческой природы и пытаясь найти ответы на вечные вопросы.

Беовульф

Год: 2007.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: драма, приключения, фэнтези.

Режиссер: Роберт Земекис.

В ролях: Рэй Уинстон, Анджелина Джоли, Джон Малкович, Брендан Глисон и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Сюжет фильма основан на одноименной древнеанглийской эпической поэме, рассказывающей о славных подвигах гетского воина по имени Беовульф. Во время своих приключений герой сразится с великаном-людоедом Гренделем, его матерью и даже с огромным драконом.

Фото Кадрр из фильма Беовульф

Фильм Роберта Земекиса представляет собой уникальное зрелище, ведь он сделан с помощью технологии захвата движений, а все изображение создано на компьютере. Спустя 15 лет картинка вызовет у вас смешанные чувства, но как часть эпохи фильм представляет собой одну из примет времени и показывает, насколько тогда спрогрессировали технологии.

Легенда о Зеленом рыцаре

Год: 2021.

Страна: США, Канада, Ирландия.

Жанр: фэнтези, приключения, драма.

Режиссер: Дэвид Лоури.

В ролях: Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон, Барри Кеоган и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6,2.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фильм американца Дэвида Лоури деконструирует сюжет средневековой поэмы неизвестного автора под названием «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». В сюжете киноленты фигурирует множество образов кельтских и германских мифологических традиций, а также артурианской мифологии.

Во время рождественской трапезы ко двору короля Артура является загадочный Зеленый рыцарь. Он бросает вызов властителю. Вместо стареющего монарха на бой выступает молодой Гавейн, но загадочный зеленый воин отказывается сражаться, а лишь отдает рыцарю свой топор и предлагает заключить договор. Персонаж Дева Пателя нанесет удар, но через год будет обязан прийти в далекую часовню и получить аналогичный.

Фото Кадр из фильма Легенда о Зеленом рыцаре

Зеленый человек в кельтской мифологии изображается с лицом, образованным из листвы и растений. Он является символом природы, плодородия, весны и цикла жизни и смерти. Образ Зеленого человека часто можно найти на стенах церквей, соборов, замков и других архитектурных сооружений, особенно в средневековых христианских храмах.

В фильме о Зеленом рыцаре персонаж Сэр Гавейн — один из рыцарей Круглого стола — в корне отличается от своего книжного прототипа. Экранное воплощение главного героя далеко от классического рыцаря без страха и упрека. Герой предстает несовершенным, подверженным страстям и страхам человеком. Финал ленты остается открытым, и зритель волен сам решать, чем же закончилось фантасмагорическое путешествие персонажа.

Ундина

Год: 2009.

Страна: Ирландия, США.

Жанр: драма, мелодрама, детектив.

Режиссер: Нил Джордан.

В ролях: Колин Фаррел, Алиция Бахледа, Элисон Бэрри, Тони Керран и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фильм автора «Жестокой игры» и «Интервью с вампиром» Джордана Нила рассказывает историю ирландского рыбака по имени Сиракуз, который в один из обычных дней находит в сетях потерявшую память девушку. В какой-то момент главный герой и его больная дочка начинают подозревать, что девушка, найденная в сетях, на самом деле шелки — русалка из ирландского фольклора.

«Ундина» — это известная легенда о водяном духе или русалке, которая встречается в различных культурах и мифологиях. Обычно ундину представляют как женское существо, связанное с водой, реками или морем. Она часто ассоциируется с красотой и магией водных стихий.

Фото Кадр из фильма Ундина

Фильм изобретательно вплетает мифологические темы в повествование, а окружающие пейзажи способствуют их раскрытию. Но в конце концов зритель получает вполне себе прозаичное объяснение всех событий.

Интересный факт: автором музыки к фильму стал клавишник исландской группы Sigur Ros Кьяртан Свейнссон.

Лабиринт Фавна

Год: 2006.

Страна: Мексика, Испания.

Жанр: фэнтези, драма, военный.

Режиссер: Гильермо Дель Торо.

В ролях: Ивана Бакеро, Серхи Лопес, Марибель Верду, Даг Джонс, Ариадна Хиль и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Темное фэнтези от мастера жанра Гильермо дель Торо. Фильм входит в неоконченную трилогию, повествующую о гражданской войне в Испании. Действие ленты происходит в двух параллельных мирах: в повествовании прочно переплетаются мрачная реальность франкистской Испании и не менее угнетающего готического мира сказок. В центре сюжета — девочка по имени Офелия, проходящая ряд испытаний Фавна. Во многом мир, созданный Гильермо дель Торо, схож с творением Льюиса Кэрролла, но будто проиллюстрированным испанским художником Франциско Гойей.

Фото Кадр из фильма Лабиринт Фавна

Режиссер и автор сценария широко использует сказочные и мифологические образы. Один из центральных — загадочный фавн — лесной бог с ногами и рогами козла, который встречает главную героиню. Фавн представляет собой старинного духа леса и мира фантазий, который устанавливает испытания для Офелии, чтобы она доказала свою природную доброту и чистоту.

Кинолента стала трехкратным лауреатом премии «Оскар», была среди номинантов на «Золотой глобус», BAFTA и приз Канского кинофестиваля.

На границе миров

Год: 2018.

Страна: Швеция, Дания.

Жанр: детектв, фэнтази, мелодрама.

Режиссер: Али Аббаси.

В ролях: Ева Меландер, Ээро Милонофф, Йорген Торссон, Анн Петрен и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6,4.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Этот фильм снят по одноименному рассказу Юна Айвиде Линдквиста.

Кинолента рассказывает о молодой служащей шведской таможни, обладающей уникальным даром: она по запаху может определить ложь. Внешность девушки, мягко говоря, далека от модельных стандартов, но в целом ее жизнь не отличается от среднестатистической. Вроде и личная жизнь устроена, и работа позволяет сводить концы с концами. Но в какой-то момент не идеальная, но уже кое-как устроенная жизнь героини кардинально меняется — в ней появится незнакомец, безумно напоминающий ее саму. «На границе миров» содержит несколько мифологических элементов и фольклорных отсылок, которые придают ему особую атмосферу.

Фото Кадр из фильма На границе миров

Фильм через мифологические темы (догадливый зритель поймет, кем является героиня, еще до сюжетного поворота) исследует вопросы неравенства, природы, а сюжетная ветка с поиском педофилов показывает, что настоящие монстры зачастую или не выделяются из толпы, или же выглядят привлекательно.

Шведский режиссер иранского происхождения Али Аббаси мастерски работает со множеством жанров. «На границе миров» сочетает в себе историю любви, комедию, триллер и хоррор. Именно это позволяет фильму надолго запомнится зрителю, и уже не важно, полюбите вы его или нет.

Фильмы, основанные на мифологии, всегда находили своего зрителя: «Боги Египта», «Троя», «Меч короля Артура» и даже «Тор» из вселенной Marvel — все эти картины известны и многими любимы. Эти фильмы напоминают о важности культурного наследия и мудрости древних преданий, а также о силе и значимости человеческой сущности. Надеюсь, этот список фильмов, основанных на мифах и легендах, позволит вам окунуться в увлекательные истории и открыть для себя что-то новое.

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