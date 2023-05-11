10 черно-белых фильмов, которые стоит смотреть и сейчас

Рассказываем о картинах, которые не устарели, даже несмотря на черно-белую цветовую палитру.

«Расемон» (1950), реж. Акира Куросава

Оскароносную работу Куросавы на родине критиковали за чрезмерное отклонение от сюжета первоисточника — повести «Ворота Расемон», сюжет которой был намного проще, но в то же время циничнее. Если в оригинальном сюжете двойственность событий показывалась через историю старухи и слуги, которые воровали, чтобы выжить, то в фильме сюжет трансформировался в историю об убийстве самурая и изнасиловании его жены.

На суде четверо свидетелей и участников событий — преступник, дух самурая, его жена и случайно проходивший мимо дровосек — дают совершенно разные показания, которые Куросава показывает в одних и тех же локациях с поправками на детали рассказа.

Кадр из фильма «Расемон»

73 года спустя «Расемон» удивляет, во-первых, сюжетом, который в мировой культуре остался в виде «эффекта Расемона» — идеи о субъективной интерпретации событий всеми очевидцами и соучастниками. Во-вторых, картина до сих пор поражает игрой с визуальным рядом и звуком, которая отличает мэтра японского кино от большинства современников — благодаря динамике кадра и метафоричности аудиоряда (вроде дождя на фоне) фильмы Куросавы до сих пор не выглядят устаревшими.

«Туз в рукаве» (1951), реж. Билли Уайлдер

К тому моменту уже снявший сенсационный «Сансет Бульвар» Билли Уайлдер в «Тузе в рукаве» впервые совместил роли сценариста, режиссера и продюсера. Результатом стал оглушительный провал: студия без ведома режиссера выпустила жестокую ленту о бессовестном журналисте под праздным названием «Большой карнавал», чем вызвала диссонанс у зрителей. Критики же, видимо, обиделись на то, как Уайлдер показал их коллег, из-за чего в рецензиях громили сюжет за малейшие условности.

Кадр из фильма «Туз в рукаве»

«Туз в рукаве» оценили по достоинству лишь в 1990-2000-х после многочисленных похвал от Спайка Ли и включения ленты в The Criterion Collection. История журналиста, который в погоне за сенсацией раздувает незначительное происшествие до трагедии мирового масштаба, опередила сюжеты «Плутовства» (Wag the Dog) и «Стингера», а также показала, пожалуй, самую точную сатиру на тему отношений прессы и общества.

«Касабланка» (1942), реж. Майкл Кертиц

«Касабланка» — одна из величайших антивоенных драм в истории кино, которая вместе с тем стала еще и одним из лучших примеров эффективной художественной пропаганды. С одной стороны, личная жизнь героев картины полностью разрушена Второй мировой войной: они покинули свои города, постоянно находятся в бегах и в каждой стране вынуждены оглядываться на оккупантов и коллаборационистов. С другой, даже самые циничные герои Кертица, получив шанс на счастье, игнорируют личные интересы ради высшей цели.

Кадр из фильма «Касабланка»

История Рика, Ильзы и Виктора показывает трагичность войны и героизм ее современников без демонстрации боевых действий. Фильм, в котором начинается прекрасная дружба, но любовь остается лишь воспоминаниями о Париже.

«Токийская повесть» (1953), реж. Ясудзиро Одзу

В отличие от Акиры Куросавы Одзу в истории кино остался не благодаря работе с камерой и динамичным экшн-сценам — напротив, его ленты полны статики и диалогов, снятых как череда меняющихся крупных планов. Но простота картинки у Одзу компенсируется чувственными сюжетами о вечных проблемах — чаще всего об отношениях детей и родителей.

Кадр из фильма «Токийская повесть»

Если в «Был отец» 1942-го история разделенных обстоятельствами отца и сына подавалась с актуальной времени политической повесткой, то вышедшая через 11 лет «Токийская повесть» стала масштабной рефлексией на тему семьи, долга и потери. В ней родители погибшего сына и его супруга сближаются, чтобы помочь друг другу пережить травму, пока живые дети оправдываются работой, чтобы забыть о стариках.

«Седьмая печать» (1957), реж. Ингмар Бергман

Так же, как лучшее военное кино всегда оказывается антивоенным, шедевр Ингмара Бергмана о принятии смерти оказался картиной, славящей жизнь. Бергмановское прочтение сюжетов из Евангелия в декорациях средневековой Швеции в разгар чумы стало особенно интересно в нестабильные 2020-е, которые еще и начались с пандемии. Именно в таких условиях попытки рыцаря Антониуса Блока найти смысл жизни, Бога и Дьявола стали еще актуальнее.

Кадр из фильма «Седьмая печать»

Помимо библейских сюжетов в сценарии, «Седьмая печать» завораживает постановкой сцен и визуальными метафорами: от исповеди Смерти и вечной партии в шахматы до смертельного танца и вскрика «Свершилось!».

«В джазе только девушки» (1959), реж. Билли Уайлдер

Черно-белую палитру картины еще перед съемками ставила под вопрос ее звезда Мэрилин Монро, в контракте которой был пункт о том, что фильм должен быть цветным. Впрочем, сама же Монро согласилась на ч/б, когда увидела, как «отвратительно» в цвете выглядит макияж ее коллег Тони Кертиса и Джека Леммона.

«В джазе только девушки» не кажется устаревшим по многим причинам. Во-первых, потому что фильм конца 1950-х уже тогда говорил о сексизме в музыкальной индустрии и открыто показывал разные сексуальные предпочтения — из-за этого он не устарел тематически, но по тем же причинам попал под нож при выходе в советский прокат. Во-вторых, в эпоху комедий, где все самое смешное происходит в начале, а шутки прерывают повествование, лента Уайлдера остается образцом идеального темпа: культовыми сценами она наполнена от начала и до конца.

Кадр из фильма «В джазе только девушки»

Плюс Уайлдер открыл формулу, которую много раз пытались использовать и в Голливуде («Тутси», «Такие разные близнецы»), и в России («В спорте только девушки»).

«Женщина-демон» (1964), реж. Канэто Синдо

История Японии XIV века, в которой мать и ее невестка ждут с войны сына (и мужа). Оставленные одни, они зарабатывают тем, что пленят и убивают измотанных воинов, после чего продают их вещи. Одним из пленников становится самурай в классической японской маске Хання, который утверждает, что безумно красив, но отказывается показать лицо.

Кадр из фильма «Женщина-демон»

«Женщина-демон» — не совсем хоррор, не совсем психологический триллер и не совсем семейная драма. Это история об обезумевших от горя людях, которые пытаются выжить любой ценой. Удивительная история об отравляющей природе войны, атрибутом которой становится демоническая маска. Маска, которая скалится и устрашает, но в то же время плачет.

«Иваново детство» (1962), реж. Андрей Тарковский

Первым полнометражным фильмом Андрея Тарковского стала адаптация военного рассказа «Иван» о сироте, который добровольцем идет в разведку.

Кадр из фильма «Иваново детство»

В фильмографии режиссера «Иваново детство» выделяется как лента, наиболее понятная для массового зрителя: по словам Евгения Жаринова, религиозный символизм картины считывается скорее на подсознательном уровне и лишь усиливает эффект от истории. Поэтому если вы боялись подступиться к фильмам Тарковского или не смогли досмотреть его поздние работы, дебют станет отличной точкой входа.

«Клерки» (1994), реж. Кевин Смит

Дебютная картина Кевина Смита была снята в ч/б не из-за режиссерского видения и не ради метафоры, а просто потому, что так было дешевле. Но откровенная дешевизна съемки не помешала ленте стать культовой — ее главными преимуществами были герои и диалоги.

Рассуждения героев «Клерков» о «Звездных войнах», работе и оральном сексе запустили мультивселенную Кевина Смита с Джеем, Молчаливым Бобом, Холденом, Рэндаллом, Данте и другими. Долгое время голливудские комедии делились на фильмы Апатоу, Кевина Смита и тех, кто за ними повторял.

Кадр из фильма «Клерки»

К тому же вселенная Смита стала трамплином для карьеры ее участников: сам режиссер между авторскими проектами успел написать сценарий невышедшего фильма про Супермена, а Бен Аффлек и Мэтт Дэймон после «Догмы» и «В погоне за Эми» получили «Оскар» за «Умницу Уилла Хантинга».

«Ненависть» (1995), реж. Матье Кассовиц

Картина о жизни мигрантов в пригороде Парижа была частично основана на реальной истории о полицейском, который случайно застрелил 17-летнего Макоме М'Боволе, укравшего сигареты. Кассовиц превратил убийство М'Боволе и последующие протесты в сюжет о круговороте ненависти, в котором предрассудки и насилие ведут к предрассудкам и насилию.

Кадр из фильма «Ненависть»

Большинству «Ненависть» запомнилась как провокационное высказывание на тему жизни в гетто, полицейского произвола и круговорота мести, в котором французский рэп соседствовал с отсылками к «Таксисту» Скорсезе. Россияне же могут благодарить ленту за вышедшее много позже гениальное интервью Кассовица Зинаиде Пронченко.

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