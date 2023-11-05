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Marvel обсуждала замену Канга Завоевателя на Доктора Дума

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

После того, как в MCU победили Таноса, киновселенной понадобился новый злодей, не уступающий по масштабу предыдущему. Marvel приняла решение сделать им Канга Завоевателя, миссией которого было кошмарить супергероев в течение Пятой и Шестой фаз.

Дальше великий план студии дал сбой. Исполнитель роли Канга Джонатан Мэйджерс был обвинен в домашнем насилии. После этого актер потерял несколько ролей и пиар-команду. Disney убрала из графика премьер фильм «Журнальные мечты», где Мэйджерс сыграл главную роль, но Marvel не спешила делать заявление.

Положение складывалось сложное. Актер уже появился в образе злодея в первом и втором сезонах «Локи» и «Человеке-муравье 3», а в 2026 и 2027 году запланирован выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны», где главный противник супергеройской команды — Канг Завоеватель.

Новый отчет Variety сообщает, что руководители Marvel Studios во главе с Кевином Файги обсуждали планы по замене Канга Завоевателя в MCU. Запасным злодеем рассматривался, например, Доктор Дум, который, впрочем, и так может появиться в будущих проектах студии, но, возможно, был бы представлен не так масштабно, как Канг.

На данный момент Marvel решила оставить все как есть. Во многом это связано с забастовкой сценаристов, которая закончилась только недавно. Один из ведущих специалистов по сделкам, который видел финальный эпизод «Локи», сказал, что студии ситуация с Мэйджерсом принесла очень много неудобств: «До недавнего времени у них не было возможности изменить сценарий, но я не вижу перспективы дальнейшей работы с ним».

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