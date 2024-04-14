История Никиты Волкова: от плавания до сериала «Трудные подростки»

Актер сыграл в российском ремейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Никита Волков

Дата рождения: 19 мая 1993 года

Место рождения: Санкт-Петербург

Рост: 185 см

Вес: 92 кг

Детство и юность Никиты Волкова

Никита Волков родился 19 мая 1993 года в Санкт-Петербурге. Его воспитывала в одиночку мама. Она работала артисткой цирка, и поэтому семья часто переезжала. Одно время они даже жили в Стокгольме (Швеция).

В детстве мальчик активно принимал участие в школьных постановках. Также Волков ходил на хореографию, профессионально занимался плаванием. Однако мечтал стать адвокатом, чтобы защищать людей. Мама юноши уговорила его попробовать свои силы в актерской деятельности и после школы подать документы в театральный вуз. К удивлению Никиты, он легко прошел все вступительные туры и был зачислен в СПбГАТИ на курс Гарольда Стрелкова.

Никита Волков. Фото Кадр из сериала «Вокально-криминальный ансамбль»

Актерская карьера Никиты Волкова

Дебютировал Никита Волков в кинематографе в 2012 году в короткометражке «Рыбалка». В проекте также принимали участие Равшана Куркова и Игорь Теплов. Через год он появился в нескольких эпизодах сериала «Ментовские войны». В полном метре молодой актер впервые снялся для исторической драмы «Шагал — Малевич» (2014).

В 2014-м Волкова зачислили в труппу Студии при театре Ленсовета. Здесь он был задействован в спектаклях «На всякого мудреца довольно простоты», «Без вины виноватые», «Дон Кихот», «Флейта-позвоночник» и «Я боюсь любви». Также Никита — приглашенный актер Театра Бертольда Брехта, где на сцене его можно увидеть в постановках «Кабаре Брехт» и «Сон в летнюю ночь».

Впервые главная роль ему досталась в романтической драме Веры Глаголевой «Две женщины» (2014). Фильм основан на пьесе Тургенева «Месяц в деревне». В ленте также снялся популярный британский актер Рэйфом Файнсом, известный по роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов про Гарри Поттера.

Волков снимается в самых разных жанрах, так как не хочет, чтобы за ним закрепился какой-то один образ. Так, на счету актера есть и боевик «Раскаленный периметр» (2014), и семейное фэнтези «Дед Мороз. Битва Магов» (2016).

Популярность к Никите пришла после премьеры сериала на ТНТ «Кризис нежного возраста» (2016). Проект рассказывает о непростых отношениях подростков с их родителями.

Были в творческой карьере актера и не очень успешные проекты. Весной 2017-го в прокат вышел фантастический фильм «Танцы насмерть», где снялись Никита Волков, Лукерья Ильяшенко, Агния Дитковските и Иван Жвакин. Через год состоялась премьера киноленты «Черновик» по одноименному роману российского писателя Сергея Лукьяненко. Это история о дизайнере компьютерных игр, который оказывается «стертым» из жизни: родные о нем забывают. Обе ленты имели низкие рейтинги.

С Анной Чиповской молодой актер играл в сериале «Пекарь и красавица» (2018). Специально для этой роли Волков полгода посещал кулинарные курсы. Вместе с Иваном Добронравовым и Любовью Аксеновой Никита появился в сериале «Вокально-криминальный ансамбль» (2019).

В 2019-м стартовали съемки социальной драмы «Трудные подростки» (2019-2024). Никита Волков предстал в образе Антона Ковалева, бывшего футболиста, который воспитывался в детском доме. Герой мечтает вернуться в спорт после лишения свободы. Чтобы восстановить репутацию, он устраивается тренером к трудным подросткам.

«На первый взгляд непонятно, чему может научить мой герой. Он просто говорит с ребятами на понятном им языке. Вот и все. Оказывается в нужное время в нужном месте. Впрягается за них. Это дорогого стоит», — говорил о своей роли Волков порталу «Кино-Театр.Ру».

Зимой 2022 года на Первом канале вышел сериал «Цыпленок жареный», где партнерами Никиты стали Любовь Аксенова и Виктор Сухоруков. В 2024-м состоялась премьера сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Это российский ремейк популярного турецкого ромкома.

Никита Волков с супругой Еленой. Фото Global Look Press

Личная жизнь Никиты Волкова

30-летний актер женат. До брака он не был замешан в громких романах. Только в 2014 году ходили слухи, что Волков встречается с партнершей по фильму «Две женщины» Анной Левановой. Сами артисты никаких официальных заявлений не делали.

Сейчас он счастлив в браке с девушкой по имени Елена. Она киностилист, на ее счету более 30 проектов. Также супруга актера ведет свой блог, где рассказывает о модных трендах.

Никита и Елена воспитывают сына, которого назвали Лука в честь игрока «Реала» и сборной Хорватии Модрича.

«Я назвал его Лукианом. Сначала мы ждали девочку, уже определились, как ее будут звать, но, когда узнали, что родится парень, сразу решили, что среди славянских имен выбирать не станем, но и слишком выпендриваться не будем — искали нечто оптимальное. А тогда как раз у нас шел чемпионат мира по футболу, я — страстный болельщик, мы смотрели почти все матчи. Однажды я жене предложил: «Вот бегают по полю двадцать два спортсмена, давай выберем имя среди них». Лена не разбирается в футболе, но ей показалось звучным имя Лука Модрич из сборной Хорватии. У ребенка есть как полное имя, так и сокращенное. И еще ласкательное — мы зовем его Лучиком. Кстати, имя очень подошло», — говорил Волков в интервью WomanHit.

Молодой отец мечтает о том, чтобы его сын связал свою жизнь со спортом. Тем более уже сейчас у него видны хорошие данные.

«И футболом будет заниматься, и сейчас мы уже вместе ходим на площадку, мяч в кольцо забрасываем, по воротам бьем, финты пробуем. У Луки классно получается бить пяткой. Я в его возрасте такого не делал. Так что я ему удивляюсь», — рассказал актер WomanHit.

Никита Волков. Фото Кадр из сериала «Трудные подростки 4».

Никита Волков сейчас

Зимой этого года актер исполнил главную роль в историческом детективе «Большой дом». В ленте он предстал в образе молодого Александра Строганова, бывшего карателя и диверсанта, работавшего во время войны на немецкую разведку.

В настоящее время актер снимается в сериале «Нулевой мир». Премьера проекта планируется в следующем году. Вместе с Волковым также сыграют Любовь Аксенова, Анатолий Белый, Елена Подкаминская.

Весной 2024-го стало известно, что в новом сезоне мультсериала «Простоквашино» Никита Волков станет голосом Шарика. Ранее его озвучивал Павел Деревянко.

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