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Ходячие мертвецы: хронология, в какой последовательности смотреть все сериалы
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

7 мин.

Хронология «Ходячих мертвецов»: в какой последовательности смотреть все сериалы франшизы

Богдан Ларин
Автор
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город».
Фото Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
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Если и есть в мире франшиза, которая никогда не умрет, то это «Ходячие мертвецы» — и не только потому, что в ней полно мертвецов. Оригинальный сериал, основанный на серии графических романов Роберта Киркмана, продержался 11 сезонов и стал настолько популярным, что породил целую зомби-вселенную, в которой 14 сиквелов и спин-оффов различной продолжительности.

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Каждая из этих историй происходит в рамках одного и того же мира и зачастую даже с одними и теми же героями, но временные линии каждого шоу зачастую пересекаются таким хитрым способом, что запутаться в них проще простого. Рассказали, как удобнее начинать знакомство с зомби-вселенной «Ходячих мертвецов» и как проще возвращаться в нее спустя время, если вы уже когда-то начинали смотреть оригинальный сериал.

Из чего сейчас состоит вселенная «Ходячие мертвецы»

Франшиза «Ходячие мертвецы» на апрель 2024 года насчитывает 15 сериалов и вебизодов (серий коротких видео, дополняющих основной сюжет. — Прим. ред.).

  • «Ходячие мертвецы» (2010-2022, 11 сезонов);
  • «Бойтесь ходячих мертвецов» (2015-2023, 8 сезонов);
  • «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (2020-2021, 2 сезона);
  • «Истории Ходячих мертвецов» (2022, 1 сезон);
  • Ходячие мертвецы: Мертвый город (2023 — ..., 1 сезон);
  • Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (2023 — ..., 1 сезон);
  • Ходячие мертвецы: Выжившие (2024 — ..., 1 сезон);
  • Восемь вебизодов, выпущенных между сезонами сериалов «Ходячие мертвецы» и «Бойтесь ходячих мертвецов»: «Разорванная на части», «Холодный склад», «Клятва», «Рейс 462», «Проход», «Красное мачете», «Ленты Алтеи», «Мертвецы под водой» (2011-2022).
Кадр из сериала «Ходячие мервецы»
Фото Кадр из сериала «Ходячие мервецы»

В каком порядке смотреть сериалы франшизы «Ходячие мертвецы»

Прежде всего стоит сказать: правильного способа смотреть сериал «Ходячие мертвецы» и его спин-оффы не существует. С чего бы вы ни начали, это всегда будет приключение в зловещий мир, в котором царят мертвые, а людям приходится сбиваться в стаи для выживания.

Расскажем о двух распространенных вариантах просмотра: в порядке выхода сериалов и в хронологическом порядке франшизы. У обоих способов есть свои плюсы и минусы.

Если погружаться в мир «Ходячих мертвецов» в той последовательности, в какой на экраны выходило каждое шоу, то вы будете знакомиться с персонажами и общей историей в каноническом порядке — это несомненный плюс. Такой способ рекомендуют всем новичкам. Минус его в том, что ближе к концу оригинальный сериал и его ответвления начинают пересекаться во временных линиях и персонажах, что может сбить с толку. Может быть, сейчас этот способ не самый эффективный для «запойного» просмотра, но именно в таком виде следили за развитием вселенной первые зрители.

Если смотреть «Ходячих мертвецов» в хронологическом порядке, то несомненный плюс будет в том, что вы никогда не запутаетесь во временных линиях общей истории, а минус — лишитесь того волшебства узнавания мира, которое испытывали первые фанаты оригинального сериала. Вдобавок ваше знакомство с хрестоматийными персонажами произойдет намного позже, чем это предполагалось изначально. И наконец — никто не отменял спойлеры. Такой вариант рекомендуется тем, кто уже знаком с оригинальным сериалом и снова решил вернуться в апокалиптический мир, захваченный нежитью.

Кадр из сериала «Ходячие мервецы»
Фото Кадр из сериала «Ходячие мервецы»

Способ №1: в порядке выхода

Кому подходит: новичкам во франшизе «Ходячие мертвецы».

Чтобы окунуться во франшизу «Ходячие мертвецы» в порядке выхода, начните с первых нескольких сезонов оригинального сериала, вышедшего в 2010 году. Это простой, но удобный способ познакомиться со вселенной так, как это делали фанаты во время первой волны нашествия зомби на телеканале AMC:

  1. Ходячие мертвецы (1 сезон);

  2. Ходячие мертвецы: Разорванная на части (вебизоды);

  3. Ходячие мертвецы (2 сезон);

  4. Ходячие мертвецы: Холодный склад (вебизоды);

  5. Ходячие мертвецы (3 сезон);

  6. Ходячие мертвецы: Клятва (вебизоды);

  7. Ходячие мертвецы (4-5 сезон);

  8. Бойтесь ходячих мертвецов (1 сезон);

  9. Бойтесь ходячих мертвецов: Рейс-462 (вебизоды);

  10. Ходячие мертвецы (6 сезон);

  11. Бойтесь ходячих мертвецов (2 сезон);

  12. Бойтесь ходячих мертвецов: Проход (вебизоды);

  13. Ходячие мертвецы (7 сезон);

  14. Бойтесь ходячих мертвецов (3 сезон);

  15. Ходячие мертвецы: Красное мачете (вебизоды);

  16. Ходячие мертвецы (8 сезон);

  17. Бойтесь ходячих мертвецов (4 сезон);

  18. Ходячие мертвецы (9 сезон);

  19. Бойтесь ходячих мертвецов (5 сезон);

  20. Бойтесь ходячих мертвецов: Кассеты Алтеи (вебизоды);

  21. Ходячие мертвецы (10 сезон 1-16 серии);

  22. Ходячие мертвецы: Мир за пределами (1 сезон);

  23. Бойтесь ходячих мертвецов (6 сезон);

  24. Ходячие мертвецы (10 сезон 17-22 серии);

  25. Ходячие мертвецы (11 сезон 1-8 серии);

  26. Ходячие мертвецы: Мир за пределами (2 сезон);

  27. Бойтесь ходячих мертвецов (7 сезон, 1-8 серии);

  28. Ходячие мертвецы (11 сезон, 9-16 серии);

  29. Бойтесь ходячих мертвецов: Мертвецы под водой (вебизоды);

  30. Бойтесь ходячих мертвецов (7 сезон, 9-16 серии);

  31. Истории ходячих мертвецов (1 сезон);

  32. Ходячие мертвецы (11 сезон, 17-24 серии);

  33. Бойтесь ходячих мертвецов (8 сезон, 1-6 серии);

  34. Ходячие мертвецы: Мертвый город;

  35. Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон;

  36. Бойтесь ходячих мертвецов (8 сезон, 7-12 серии);

  37. Ходячие мертвецы: Выжившие.

&laquo;Ходячие мертвецы: Выжившие&raquo;: что известно о&nbsp;новом спин-оффе популярного зомби-сериала. «Ходячие мертвецы: Выжившие»: что известно о новом спин-оффе популярного зомби-сериала

Способ №2: в хронологическом порядке франшизы

Кому подходит: зрителям, которые возвращаются во вселенную «Ходячих мертвецов».

Итак, если вы знакомы с миром «Ходячих мертвецов», — возможно, вы смотрели оригинальный сериал и хотите взглянуть на него по-другому, или вам просто интересно посмотреть, как спин-оффы вписываются в основной сериал, — тогда попробуйте начать просмотр с приквела «Бойтесь ходячих мертвецов». Да, события «Ходячих мертвецов» на самом деле не самые ранние во франшизе, несмотря на то что их показали первыми. Хронологически «Бойтесь ходячих мертвецов» (+ четыре веб-сериала) происходят раньше.

Кадр из сериала «Ходячие мервецы»
Фото Кадр из сериала «Ходячие мервецы»

Вот наглядный путеводитель для опытных странников вселенной «Ходячих мертвецов»:

  1. Бойтесь ходячих мертвецов (1 сезон);

  2. Бойтесь ходячих мертвецов: Мертвецы под водой (вебизоды);

  3. Бойтесь ходячих мертвецов: Рейс-462 (вебизоды);

  4. Бойтесь ходячих мертвецов (2 сезон);

  5. Бойтесь ходячих мертвецов: Проход (вебизоды);

  6. Бойтесь ходячих мертвецов (3 сезон);

  7. Ходячие мертвецы (1 Сезон);

  8. Ходячие мертвецы: Разорванная на части (вебизоды);

  9. Ходячие мертвецы (2 сезон);

  10. Ходячие мертвецы: Холодный склад (вебизоды);

  11. Ходячие мертвецы (3 сезон);

  12. Ходячие мертвецы: Клятва (вебизоды);

  13. Ходячие мертвецы (4-7 сезоны);

  14. Ходячие мертвецы: Красное мачете (вебизоды);

  15. Ходячие мертвецы (8 сезон);

  16. Бойтесь ходячих мертвецов: Кассеты Алтеи (вебизоды);

  17. Бойтесь ходячих мертвецов (4 сезон);

  18. Истории ходячих мертвецов (1 сезон);

  19. Ходячие мертвецы (9 сезон);

  20. Бойтесь ходячих мертвецов (5 сезон);

  21. Ходячие мертвецы (10 сезон);

  22. Ходячие мертвецы: Мир за пределами (1-2 сезоны);

  23. Ходячие мертвецы (11 сезон);

  24. Ходячие мертвецы: Выжившие;

  25. Бойтесь ходячих мертвецов (6-8 сезоны);

  26. Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон;

  27. Ходячие мертвецы: Мертвый город.

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