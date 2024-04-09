Хронология «Ходячих мертвецов»: в какой последовательности смотреть все сериалы франшизы

Если и есть в мире франшиза, которая никогда не умрет, то это «Ходячие мертвецы» — и не только потому, что в ней полно мертвецов. Оригинальный сериал, основанный на серии графических романов Роберта Киркмана, продержался 11 сезонов и стал настолько популярным, что породил целую зомби-вселенную, в которой 14 сиквелов и спин-оффов различной продолжительности.

Каждая из этих историй происходит в рамках одного и того же мира и зачастую даже с одними и теми же героями, но временные линии каждого шоу зачастую пересекаются таким хитрым способом, что запутаться в них проще простого. Рассказали, как удобнее начинать знакомство с зомби-вселенной «Ходячих мертвецов» и как проще возвращаться в нее спустя время, если вы уже когда-то начинали смотреть оригинальный сериал.

Из чего сейчас состоит вселенная «Ходячие мертвецы»

Франшиза «Ходячие мертвецы» на апрель 2024 года насчитывает 15 сериалов и вебизодов (серий коротких видео, дополняющих основной сюжет. — Прим. ред.).

«Ходячие мертвецы» (2010-2022, 11 сезонов);

«Бойтесь ходячих мертвецов» (2015-2023, 8 сезонов);

«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (2020-2021, 2 сезона);

«Истории Ходячих мертвецов» (2022, 1 сезон);

Ходячие мертвецы: Мертвый город (2023 — ..., 1 сезон);

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (2023 — ..., 1 сезон);

Ходячие мертвецы: Выжившие (2024 — ..., 1 сезон);

Восемь вебизодов, выпущенных между сезонами сериалов «Ходячие мертвецы» и «Бойтесь ходячих мертвецов»: «Разорванная на части», «Холодный склад», «Клятва», «Рейс 462», «Проход», «Красное мачете», «Ленты Алтеи», «Мертвецы под водой» (2011-2022).

Фото Кадр из сериала «Ходячие мервецы»

В каком порядке смотреть сериалы франшизы «Ходячие мертвецы»

Прежде всего стоит сказать: правильного способа смотреть сериал «Ходячие мертвецы» и его спин-оффы не существует. С чего бы вы ни начали, это всегда будет приключение в зловещий мир, в котором царят мертвые, а людям приходится сбиваться в стаи для выживания.

Расскажем о двух распространенных вариантах просмотра: в порядке выхода сериалов и в хронологическом порядке франшизы. У обоих способов есть свои плюсы и минусы.

Если погружаться в мир «Ходячих мертвецов» в той последовательности, в какой на экраны выходило каждое шоу, то вы будете знакомиться с персонажами и общей историей в каноническом порядке — это несомненный плюс. Такой способ рекомендуют всем новичкам. Минус его в том, что ближе к концу оригинальный сериал и его ответвления начинают пересекаться во временных линиях и персонажах, что может сбить с толку. Может быть, сейчас этот способ не самый эффективный для «запойного» просмотра, но именно в таком виде следили за развитием вселенной первые зрители.

Если смотреть «Ходячих мертвецов» в хронологическом порядке, то несомненный плюс будет в том, что вы никогда не запутаетесь во временных линиях общей истории, а минус — лишитесь того волшебства узнавания мира, которое испытывали первые фанаты оригинального сериала. Вдобавок ваше знакомство с хрестоматийными персонажами произойдет намного позже, чем это предполагалось изначально. И наконец — никто не отменял спойлеры. Такой вариант рекомендуется тем, кто уже знаком с оригинальным сериалом и снова решил вернуться в апокалиптический мир, захваченный нежитью.

Фото Кадр из сериала «Ходячие мервецы»

Способ №1: в порядке выхода

Кому подходит: новичкам во франшизе «Ходячие мертвецы».

Чтобы окунуться во франшизу «Ходячие мертвецы» в порядке выхода, начните с первых нескольких сезонов оригинального сериала, вышедшего в 2010 году. Это простой, но удобный способ познакомиться со вселенной так, как это делали фанаты во время первой волны нашествия зомби на телеканале AMC:

Ходячие мертвецы (1 сезон); Ходячие мертвецы: Разорванная на части (вебизоды); Ходячие мертвецы (2 сезон); Ходячие мертвецы: Холодный склад (вебизоды); Ходячие мертвецы (3 сезон); Ходячие мертвецы: Клятва (вебизоды); Ходячие мертвецы (4-5 сезон); Бойтесь ходячих мертвецов (1 сезон); Бойтесь ходячих мертвецов: Рейс-462 (вебизоды); Ходячие мертвецы (6 сезон); Бойтесь ходячих мертвецов (2 сезон); Бойтесь ходячих мертвецов: Проход (вебизоды); Ходячие мертвецы (7 сезон); Бойтесь ходячих мертвецов (3 сезон); Ходячие мертвецы: Красное мачете (вебизоды); Ходячие мертвецы (8 сезон); Бойтесь ходячих мертвецов (4 сезон); Ходячие мертвецы (9 сезон); Бойтесь ходячих мертвецов (5 сезон); Бойтесь ходячих мертвецов: Кассеты Алтеи (вебизоды); Ходячие мертвецы (10 сезон 1-16 серии); Ходячие мертвецы: Мир за пределами (1 сезон); Бойтесь ходячих мертвецов (6 сезон); Ходячие мертвецы (10 сезон 17-22 серии); Ходячие мертвецы (11 сезон 1-8 серии); Ходячие мертвецы: Мир за пределами (2 сезон); Бойтесь ходячих мертвецов (7 сезон, 1-8 серии); Ходячие мертвецы (11 сезон, 9-16 серии); Бойтесь ходячих мертвецов: Мертвецы под водой (вебизоды); Бойтесь ходячих мертвецов (7 сезон, 9-16 серии); Истории ходячих мертвецов (1 сезон); Ходячие мертвецы (11 сезон, 17-24 серии); Бойтесь ходячих мертвецов (8 сезон, 1-6 серии); Ходячие мертвецы: Мертвый город; Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон; Бойтесь ходячих мертвецов (8 сезон, 7-12 серии); Ходячие мертвецы: Выжившие.

Способ №2: в хронологическом порядке франшизы

Кому подходит: зрителям, которые возвращаются во вселенную «Ходячих мертвецов».

Итак, если вы знакомы с миром «Ходячих мертвецов», — возможно, вы смотрели оригинальный сериал и хотите взглянуть на него по-другому, или вам просто интересно посмотреть, как спин-оффы вписываются в основной сериал, — тогда попробуйте начать просмотр с приквела «Бойтесь ходячих мертвецов». Да, события «Ходячих мертвецов» на самом деле не самые ранние во франшизе, несмотря на то что их показали первыми. Хронологически «Бойтесь ходячих мертвецов» (+ четыре веб-сериала) происходят раньше.

Фото Кадр из сериала «Ходячие мервецы»

Вот наглядный путеводитель для опытных странников вселенной «Ходячих мертвецов»: