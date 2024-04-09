6 экранизаций книг, которые выйдут в 2024 году

За первые три месяца этого года зрители уже успели насладиться несколькими яркими адаптациями популярных книг: это и «Дюна» Фрэнка Герберта, и «Задача трех тел» Лю Цысиня, и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Кроме того, на днях вышел сериал «Рипли» с Эндрю Скоттом по романам Патриции Хайсмит, а на 14 апреля запланирован релиз первого эпизода «Сочувствующего» с Робертом Дауни — младшим по одноименному бестселлеру Вьет Тхань Нгуена. Рассказываем, какие еще экранизации будут выпущены в 2024-м.

Злая

Год: 2024.

Страна: США.

Режиссер: Джон М. Чу.

В главных ролях: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джонатан Бейли, Мишель Йео, Джефф Голдблюм.

Дата премьеры: 27 ноября.

Фото Кадр из фильма «Злая»

В основу фэнтези-ленты «Злая» лег одноименный бродвейский мюзикл, который, в свою очередь, был поставлен по мотивам романа «Ведьма. Жизнь и времена Западной колдуньи из страны Оз» американского писателя Грегори Магвайра.

В центре сюжета — молодая женщина с зеленой кожей Эльфаба, которой суждено стать Злой ведьмой Запада, и будущая Добрая волшебница Севера по имени Глинда. Соперниц сыграли номинантка на «Оскар» Синтия Эриво («Гарриет») и поп-исполнительница Ариана Гранде. Кроме того, в картине засветились звезда «Бриджертонов» Джонатан Бейли и оскароносная Мишель Йео.

Министерство неджентльменских дел

Год: 2024.

Страна: США, Великобритания, Турция.

Режиссер: Гай Ричи.

В главных ролях: Генри Кавилл, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес, Генри Голдинг, Фредди Фокс.

Дата премьеры в России: 10 мая (онлайн).

Фото Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Новым проектом Гая Ричи стала экранизация книги британца Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции» о диверсантах, действующих в немецком тылу.

Шпионский экшен с Генри Кавиллом в главной роли должен был выйти в российских кинотеатрах уже 25 апреля, однако у фильма неожиданно отозвали прокатное удостоверение. Теперь зрителям придется дожидаться онлайн-премьеры на «Кинопоиске», которая пока еще запланирована на 10 мая.

Сто лет тому вперед

Год: 2024.

Страна: Россия.

Режиссер: Александр Андрющенко.

В главных ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Федор Бондарчук.

Дата премьеры в России: 18 апреля.

Фото Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

«Сто лет тому вперед» — это киноадаптация одноименной научно-фантастической повести Кира Булычева. В восьмидесятых именно по мотивам этого произведения сняли популярный мини-сериал «Гостья из будущего».

За работу над новой версией приключений школьника Коли Герасимова (Марк Эйдельштейн) и девочки из будущего Алисы Селезневой (Даша Верещагина) взялся Александр Андрющенко, который до этого работал над мелодраматической франшизой «Лед»: сначала — в качестве продюсера, а затем — сценариста.

Смотрители

Год: 2024.

Страна: США.

Режиссер: Ишана Шьямалан.

В главных ролях: Дакота Фаннинг, Олуэн Фуэре, Джорджина Кэмпбелл, Шиван Хьюлетт, Алистэр Браммер.

Дата премьеры: 14 июня.

Фото Кадр из фильма «Смотрители»

Ишана Шьямалан экранизировала роман ирландского писателя А. М. Шайна «Смотрители», название которого также иногда переводят как «Наблюдатели». Отец постановщицы — режиссер М. Найт Шьямалан («Шестое чувство») — выступил в качестве одного из продюсеров.

Дочь мастера мистических триллеров обратилась к тому же жанру. Сюжет грядущего фильма разворачивается вокруг заблудившейся в лесу женщины: она находит убежище в доме незнакомцев, за которыми по ночам наблюдают таинственные существа.

Граф Монте-Кристо

Год: 2024.

Страна: Франция.

Режиссеры: Александр де Ла Пательер, Матье Делапорт.

В главных ролях: Пьер Нинэ, Анаис Демустье, Пьерфранческо Фавино, Лоран Лафитт, Оскар Лесаж.

Дата премьеры в России: 26 сентября.

Фото Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»

Французские кинематографисты решили взяться за классику и вслед за дилогией «Три мушкетера» («Д'Артаньян» и «Миледи») экранизировали еще одно произведение Александра Дюма — приключенческий роман «Граф Монте-Кристо».

Новым Эдмоном Дантесом стал Пьер Нинэ, знакомый зрителям по фешен-байопику «Ив Сен-Лоран», черно-белой мелодраме Франсуа Озона «Франц» и адаптации автобиографической книги Ромена Гари «Обещание на рассвете». Напомним, что главному герою истории предстоит сбежать из замка Иф и отомстить тем, кто обрек его на многолетнее заключение.

Властелин колец: Война рохирримов

Год: 2023.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Кэндзи Камияма.

В главных ролях (озвучка): Брайан Кокс, Шон Дули, Миранда Отто, Билал Хасна, Люк Паскуалино.

Дата премьеры: 13 декабря.

Фото Кадр из фильма «Властелин колец: Война рохирримов»

Не обойдется в 2024 году и без фэнтези-вселенной Дж. Р. Р. Толкина. На смену трилогиям «Властелин колец» и «Хоббит», а также сериалу «Кольца власти» придет полнометражное аниме «Властелин колец: Война рохирримов», основанное на творчестве британского писателя.

Действие новинки развернется за сотни лет до событий «Властелина колец», а центральным персонажем станет король Рохана Хельм Молоторукий, которому предстоит сразиться с народом под названием дунландцы. Стоит отметить, что в качестве рассказчицы выступит Эовин: Миранда Отто, сыгравшая ее в трилогии Питера Джексона, вернется к роли, но на сей раз в качестве актрисы озвучки.