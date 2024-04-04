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Хит Леджер: фильмография, лучшие фильмы, день рождения
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Сегодня, 20:00

8 мин.

Не только «Темный рыцарь»: 10 фильмов с Хитом Леджером

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Темный рыцарь»
Фото Кадр из фильма «Темный рыцарь»
Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса»
Фото Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса»
Кадр из фильма «Меня там нет»
Фото Кадр из фильма «Меня там нет»
Кадр из фильма «Кэнди»
Фото Кадр из фильма «Кэнди»
Кадр из фильма «Казанова»
Фото Кадр из фильма «Казанова»
Кадр из фильма «Короли Догтауна»
Фото Кадр из фильма «Короли Догтауна»
Кадр из фильма «Братья Гримм»
Фото Кадр из фильма «Братья Гримм»
Кадр из фильма «Бал монстров»
Фото Кадр из фильма «Бал монстров»
Кадр из фильма «История рыцаря»
Фото Кадр из фильма «История рыцаря»
Кадр из фильма «Патриот»
Фото Кадр из фильма «Патриот»
Кадр из фильма «10 причин моей ненависти»
Фото Кадр из фильма «10 причин моей ненависти»
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Хит Леджер начал сниматься еще у себя на родине — в Австралии, а уже в 1999 году стартовала его голливудская карьера, которая продлилась меньше десяти лет. И все же этого оказалось вполне достаточно, чтобы Леджер стал одним из самых ярких актеров своего поколения.

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Сегодня, 4 апреля, Хиту Леджеру исполнилось бы 45 лет. По такому случаю вспоминаем главные проекты оскароносного австралийца, помимо «Темного рыцаря».

10 причин моей ненависти

Год: 1999.
Страна: США.
Режиссер: Джил Джангер.
В главных ролях: Хит Леджер, Джулия Стайлз, Джозеф Гордон-Левитт, Лариса Олейник, Дэвид Крамхолц.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Кадр из фильма «10 причин моей ненависти»
Фото Кадр из фильма «10 причин моей ненависти»

Одна из первых голливудских работ Леджера — ромком «10 причин моей ненависти», в основу которого легла пьеса «Укрощение строптивой», только вот действие комедии Шекспира было перенесено в наши дни. Актер сыграл персонажа по имени Патрик Верона — старшеклассника с репутацией плохого парня, который за деньги соглашается сводить на свидание главную мужененавистницу всей школы Кэт Стрэтфорд. За эту роль (а точнее — за эпизод с исполнением песни Can't Take My Eyes Off You) Леджер получил номинацию на премию канала MTV в категории «Лучшее музыкальное выступление».

Патриот

Год: 2000.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Роланд Эммерих.
В главных ролях: Мэл Гибсон, Хит Леджер, Джоэли Ричардсон, Джейсон Айзекс, Крис Купер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Кадр из фильма «Патриот»
Фото Кадр из фильма «Патриот»

Историческая драма «Патриот» переносит зрителей в эпоху Войны за независимость США. Главным героем фильма стал ветеран прошедших войн и многодетный отец Бенджамин Мартин, которого сыграл Мел Гибсон. Хиту Леджеру досталась роль его старшего сына Гэбриэла: молодой человек присоединяется к Континентальной армии, но впоследствии сталкивается с обвинениями в шпионаже. Стоит отметить, что еще во время кастинга актер обошел более 200 претендентов (среди которых были, например, Джейк Джилленхол и Райан Филипп), а на съемках самостоятельно исполнял все трюки.

История рыцаря

Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Брайан Хелгеленд.
В главных ролях: Хит Леджер, Ричард Сьюэлл, Шаннин Соссамон, Пол Беттани, Лора Фрейзер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «История рыцаря»
Фото Кадр из фильма «История рыцаря»

В приключенческой комедии «История рыцаря» Хит Леджер сыграл простого оруженосца Уильяма Тэтчера: после смерти рыцаря, которому он служил все эти годы, парень надевает его доспехи и выдает себя за сэра Ульриха фон Лихтенштайна. Так начинается его победное шествие по рыцарским турнирам страны, пока на его пути не встает действующий чемпион — граф Адемар. Лента принесла актеру и его экранной партнерше Шаннин Соссамон сразу две номинации на премию канала MTV — в категориях «Лучший поцелуй» и «Лучшая музыкальная сцена».

Бал монстров

Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Марк Форстер.
В главных ролях: Билли Боб Торнтон, Холли Берри, Питер Бойл, Хит Леджер, Шон Пи Дидди
Комбс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Кадр из фильма «Бал монстров»
Фото Кадр из фильма «Бал монстров»

Главные звезды мрачной драмы «Бал монстров» (так на жаргоне называются процедуры, предшествующие казни на электрическом стуле) — это Билли Боб Торнтон, сыгравший тюремного палача Хэнка Гротовски, и Холли Берри, получившая «Оскар» и «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля за роль его новой подружки Летиции. Что касается Хита Леджера, то он перевоплотился в сына Хэнка, который пошел по стопам отца. Это второстепенный, но весьма значимый для сюжета образ.

Братья Гримм

Год: 2005.
Страна: США, Чехия, Великобритания.
Режиссер: Терри Гиллиам.
В главных ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер, Лина Хиди, Петер Стомаре, Моника Беллуччи.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 5,9.

Кадр из фильма «Братья Гримм»
Фото Кадр из фильма «Братья Гримм»

Готическое фэнтези Терри Гиллиама представляет авторский взгляд на сказки братьев Гримм. В фильме Вильгельм (Дэймон) и Якоб (Леджер) предстают в образе авантюристов и мошенников, которые зарабатывают на изгнании нечисти. Это все, разумеется, лишь подставные шоу, но однажды братья сталкиваются с реальной угрозой в виде Зеркальной королевы. «Братья Гримм» получили смешанные отзывы критиков, и все же в копилке проекта — участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля; при этом «Золотого льва» в том году присудили «Горбатой горе», главную роль в которой также исполнил Хит Леджер.

Короли Догтауна

Год: 2005.
Страна: Германия, США.
Режиссер: Кэтрин Хардвик.
В главных ролях: Эмиль Хирш, Виктор Расук, Джон Робинсон, Хит Леджер, Ребекка Де Морнэй.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,1.

Кадр из фильма «Короли Догтауна»
Фото Кадр из фильма «Короли Догтауна»

Еще одна яркая второстепенная роль Леджера случилась в спортивном байопике «Короли Догтауна». Центральные персонажи фильма — это молодые серферы Тони Альва, Стейси Перальта и Джей Адамс, которые в 70-х становятся настоящими звездами скейтбординга, а вот австралийскому актеру досталась роль Скипа Энгблома, собравшего талантливых парней в команду Zephyr для участия в национальных соревнованиях. Известно, что реальный Скип (который, кстати, появляется на экране в небольшом эпизоде) хотел, чтобы его сыграл именно Хит Леджер.

Казанова

Год: 2005.
Страна: США.
Режиссер: Лассе Халльстрем.
В главных ролях: Хит Леджер, Сиенна Миллер, Джереми Айронс, Оливер Платт, Лена Олин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 6,5.

Кадр из фильма «Казанова»
Фото Кадр из фильма «Казанова»

Джокер — далеко не первый знаковый персонаж, которого довелось сыграть Хиту Леджеру. Так, например, еще в 2003 году он перевоплотился в дерзкого грабителя Неда Келли, а в 2005-м — в героя-любовника Джакомо Казанову. Авантюрная мелодрама «Казанова» была прохладно принята критиками, которые, правда, хвалили актерскую игру австралийца. По сюжету Джакомо сталкивается с неожиданным ультиматумом: либо он женится, либо его изгоняют из Венеции.

Кэнди

Год: 2005.
Страна: Австралия.
Режиссер: Нил Армфилд.
В главных ролях: Хит Леджер, Эбби Корниш, Джеффри Раш, Том Бадж, Роберто Меса-Монт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Кадр из фильма «Кэнди»
Фото Кадр из фильма «Кэнди»

Пронзительная драма, основанная на романе австралийского писателя Люка Дейвиса, повествует о любви юной художницы Кэнди и поэта Дэна. Их отношения все сильнее начинают зависеть от запрещенных веществ, и ради дозы молодые люди готовы абсолютно на все. Сюжет картины разделен на три части: «Рай» показывает так называемый конфетно-букетный период, «Земля» — их брак, а «Ад» — печальную развязку истории. В 2006 году фильм «Кэнди» участвовал в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.

Меня там нет

Год: 2007.
Страна: Германия, Канада, США, Франция, Великобритания.
Режиссер: Тодд Хейнс.
В главных ролях: Кейт Бланшетт, Хит Леджер, Бен Уишоу, Кристиан Бэйл, Маркус Карл Франклин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Кадр из фильма «Меня там нет»
Фото Кадр из фильма «Меня там нет»

«Меня там нет» представляет собой своеобразную биографию Боба Дилана, в которой каждый из шести главных героев символизирует тот или иной период жизни и творчества известного музыканта. Звездой фильма стала Кейт Бланшетт: образ фолк-певца Джуда Куинна принес ей «Золотой глобус» и Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля, а также номинации на «Оскар» и BAFTA. Хит Леджер же сыграл Робби Кларка — молодого голливудского актера, которому досталась роль в байопике о культовом музыканте.

Воображариум доктора Парнаса

Год: 2009.
Страна: Великобритания, Франция, Канада.
Режиссер: Терри Гиллиам.
В главных ролях: Хит Леджер, Кристофер Пламмер, Лили Коул, Эндрю Гарфилд, Том Уэйтс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 6,8.

Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса»
Фото Кадр из фильма «Воображариум доктора Парнаса»

«Воображариум доктора Парнаса» ознаменовал воссоединение Хита Леджера с режиссером «Братьев Гримм» Терри Гиллиамом, но именно во время съемок этого фэнтези-фильма актер скончался в возрасте 28 лет. В итоге роль таинственного незнакомца Тони Шепарда, меняющего свою внешность при проходе через волшебное зеркало, доигрывали Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Лоу. Все трое, кстати, отдали свои гонорары дочери актера — Матильде Леджер.

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