Не только «Темный рыцарь»: 10 фильмов с Хитом Леджером
Хит Леджер начал сниматься еще у себя на родине — в Австралии, а уже в 1999 году стартовала его голливудская карьера, которая продлилась меньше десяти лет. И все же этого оказалось вполне достаточно, чтобы Леджер стал одним из самых ярких актеров своего поколения.
Сегодня, 4 апреля, Хиту Леджеру исполнилось бы 45 лет. По такому случаю вспоминаем главные проекты оскароносного австралийца, помимо «Темного рыцаря».
10 причин моей ненависти
Год: 1999.
Страна: США.
Режиссер: Джил Джангер.
В главных ролях: Хит Леджер, Джулия Стайлз, Джозеф Гордон-Левитт, Лариса Олейник, Дэвид Крамхолц.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,3.
Одна из первых голливудских работ Леджера — ромком «10 причин моей ненависти», в основу которого легла пьеса «Укрощение строптивой», только вот действие комедии Шекспира было перенесено в наши дни. Актер сыграл персонажа по имени Патрик Верона — старшеклассника с репутацией плохого парня, который за деньги соглашается сводить на свидание главную мужененавистницу всей школы Кэт Стрэтфорд. За эту роль (а точнее — за эпизод с исполнением песни Can't Take My Eyes Off You) Леджер получил номинацию на премию канала MTV в категории «Лучшее музыкальное выступление».
Патриот
Год: 2000.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Роланд Эммерих.
В главных ролях: Мэл Гибсон, Хит Леджер, Джоэли Ричардсон, Джейсон Айзекс, Крис Купер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,2.
Историческая драма «Патриот» переносит зрителей в эпоху Войны за независимость США. Главным героем фильма стал ветеран прошедших войн и многодетный отец Бенджамин Мартин, которого сыграл Мел Гибсон. Хиту Леджеру досталась роль его старшего сына Гэбриэла: молодой человек присоединяется к Континентальной армии, но впоследствии сталкивается с обвинениями в шпионаже. Стоит отметить, что еще во время кастинга актер обошел более 200 претендентов (среди которых были, например, Джейк Джилленхол и Райан Филипп), а на съемках самостоятельно исполнял все трюки.
История рыцаря
Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Брайан Хелгеленд.
В главных ролях: Хит Леджер, Ричард Сьюэлл, Шаннин Соссамон, Пол Беттани, Лора Фрейзер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,0.
В приключенческой комедии «История рыцаря» Хит Леджер сыграл простого оруженосца Уильяма Тэтчера: после смерти рыцаря, которому он служил все эти годы, парень надевает его доспехи и выдает себя за сэра Ульриха фон Лихтенштайна. Так начинается его победное шествие по рыцарским турнирам страны, пока на его пути не встает действующий чемпион — граф Адемар. Лента принесла актеру и его экранной партнерше Шаннин Соссамон сразу две номинации на премию канала MTV — в категориях «Лучший поцелуй» и «Лучшая музыкальная сцена».
Бал монстров
Год: 2001.
Страна: США.
Режиссер: Марк Форстер.
В главных ролях: Билли Боб Торнтон, Холли Берри, Питер Бойл, Хит Леджер, Шон Пи Дидди
Комбс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,1.
Главные звезды мрачной драмы «Бал монстров» (так на жаргоне называются процедуры, предшествующие казни на электрическом стуле) — это Билли Боб Торнтон, сыгравший тюремного палача Хэнка Гротовски, и Холли Берри, получившая «Оскар» и «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля за роль его новой подружки Летиции. Что касается Хита Леджера, то он перевоплотился в сына Хэнка, который пошел по стопам отца. Это второстепенный, но весьма значимый для сюжета образ.
Братья Гримм
Год: 2005.
Страна: США, Чехия, Великобритания.
Режиссер: Терри Гиллиам.
В главных ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер, Лина Хиди, Петер Стомаре, Моника Беллуччи.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 5,9.
Готическое фэнтези Терри Гиллиама представляет авторский взгляд на сказки братьев Гримм. В фильме Вильгельм (Дэймон) и Якоб (Леджер) предстают в образе авантюристов и мошенников, которые зарабатывают на изгнании нечисти. Это все, разумеется, лишь подставные шоу, но однажды братья сталкиваются с реальной угрозой в виде Зеркальной королевы. «Братья Гримм» получили смешанные отзывы критиков, и все же в копилке проекта — участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля; при этом «Золотого льва» в том году присудили «Горбатой горе», главную роль в которой также исполнил Хит Леджер.
Короли Догтауна
Год: 2005.
Страна: Германия, США.
Режиссер: Кэтрин Хардвик.
В главных ролях: Эмиль Хирш, Виктор Расук, Джон Робинсон, Хит Леджер, Ребекка Де Морнэй.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,1.
Еще одна яркая второстепенная роль Леджера случилась в спортивном байопике «Короли Догтауна». Центральные персонажи фильма — это молодые серферы Тони Альва, Стейси Перальта и Джей Адамс, которые в 70-х становятся настоящими звездами скейтбординга, а вот австралийскому актеру досталась роль Скипа Энгблома, собравшего талантливых парней в команду Zephyr для участия в национальных соревнованиях. Известно, что реальный Скип (который, кстати, появляется на экране в небольшом эпизоде) хотел, чтобы его сыграл именно Хит Леджер.
Казанова
Год: 2005.
Страна: США.
Режиссер: Лассе Халльстрем.
В главных ролях: Хит Леджер, Сиенна Миллер, Джереми Айронс, Оливер Платт, Лена Олин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Джокер — далеко не первый знаковый персонаж, которого довелось сыграть Хиту Леджеру. Так, например, еще в 2003 году он перевоплотился в дерзкого грабителя Неда Келли, а в 2005-м — в героя-любовника Джакомо Казанову. Авантюрная мелодрама «Казанова» была прохладно принята критиками, которые, правда, хвалили актерскую игру австралийца. По сюжету Джакомо сталкивается с неожиданным ультиматумом: либо он женится, либо его изгоняют из Венеции.
Кэнди
Год: 2005.
Страна: Австралия.
Режиссер: Нил Армфилд.
В главных ролях: Хит Леджер, Эбби Корниш, Джеффри Раш, Том Бадж, Роберто Меса-Монт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,2.
Пронзительная драма, основанная на романе австралийского писателя Люка Дейвиса, повествует о любви юной художницы Кэнди и поэта Дэна. Их отношения все сильнее начинают зависеть от запрещенных веществ, и ради дозы молодые люди готовы абсолютно на все. Сюжет картины разделен на три части: «Рай» показывает так называемый конфетно-букетный период, «Земля» — их брак, а «Ад» — печальную развязку истории. В 2006 году фильм «Кэнди» участвовал в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.
Меня там нет
Год: 2007.
Страна: Германия, Канада, США, Франция, Великобритания.
Режиссер: Тодд Хейнс.
В главных ролях: Кейт Бланшетт, Хит Леджер, Бен Уишоу, Кристиан Бэйл, Маркус Карл Франклин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,8.
«Меня там нет» представляет собой своеобразную биографию Боба Дилана, в которой каждый из шести главных героев символизирует тот или иной период жизни и творчества известного музыканта. Звездой фильма стала Кейт Бланшетт: образ фолк-певца Джуда Куинна принес ей «Золотой глобус» и Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля, а также номинации на «Оскар» и BAFTA. Хит Леджер же сыграл Робби Кларка — молодого голливудского актера, которому досталась роль в байопике о культовом музыканте.
Воображариум доктора Парнаса
Год: 2009.
Страна: Великобритания, Франция, Канада.
Режиссер: Терри Гиллиам.
В главных ролях: Хит Леджер, Кристофер Пламмер, Лили Коул, Эндрю Гарфилд, Том Уэйтс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 6,8.
«Воображариум доктора Парнаса» ознаменовал воссоединение Хита Леджера с режиссером «Братьев Гримм» Терри Гиллиамом, но именно во время съемок этого фэнтези-фильма актер скончался в возрасте 28 лет. В итоге роль таинственного незнакомца Тони Шепарда, меняющего свою внешность при проходе через волшебное зеркало, доигрывали Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Лоу. Все трое, кстати, отдали свои гонорары дочери актера — Матильде Леджер.