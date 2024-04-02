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Провожающая в последний путь Фрирен: похожие аниме
Фильмы и сериалы

2 апр 19:00

6 мин.

5 аниме, похожих на «Провожающую в последний путь Фрирен»

Александра Толстых
Автор
Кадр из аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Фото Кадр из аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Кадр из аниме «Укрась прощальное утро цветами обещания»
Фото Кадр из аниме «Укрась прощальное утро цветами обещания»
Кадр из аниме «Вайолет Евергарден»
Фото Кадр из аниме «Вайолет Евергарден»
Кадр из аниме «Невеста чародея»
Фото Кадр из аниме «Невеста чародея»
Кадр из аниме «Сомали и лесной дух»
Фото Кадр из аниме «Сомали и лесной дух»
Кадр из аниме «Для тебя, Бессмертный »
Фото Кадр из аниме «Для тебя, Бессмертный »
Кадр из аниме «Созданный в бездне»
Фото Кадр из аниме «Созданный в бездне»
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Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» (Sousou no Frieren) стало самым высоко оцененным на платформе MyAnimeList за всю историю рейтинга, обогнав «Стального алхимика». Многие еженедельно ждали продолжения истории о приключениях эльфийки. Сериал привлек зрителей не только красочной рисовкой и захватывающим сюжетом, но и детально проработанными персонажами. Другого никто и не ожидал от студии Madhouse Studios, которая выпустила «Ванпанчмена», «Тетрадь смерти» и «Монстра».

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В конце марта 2024 года вышла последняя серия первого сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Следующий сезон студия еще не анонсировала, а найти что-то такое же легкое и одновременно захватывающее среди миллионов посредственных тайтлов довольно тяжело.

Рассказываем о нескольких интересных проектах, которые можно посмотреть в ожидании продолжения путешествия Ферн, Старка и Фрирен на север.

Созданный в бездне

Год выхода: 2017 — н.в.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,4.
Чем похоже: резкий переход от милых моментов к триллеру и красивым батальным сценам.

Фото Кадр из аниме «Созданный в бездне»

История девочки Рико и полуробота Рэга поначалу напоминает милую сказку. Действие разворачивается в фантастическом мире, где на отдаленном острове расположена загадочная Бездна, наполненная древними реликвиями, таинственными артефактами и опасными существами. Люди, охваченные любопытством, пытаются отправиться в сложное путешествие, чтобы раскрыть секреты этого места. Но, пуская кого-то, Бездна не готова отпустить: возвращение с острова вызывает психологический стресс, испытания для человеческого тела и даже потерю человечности. В таких сложных обстоятельствах дети учатся дружить, доверять и помогать нуждающимся.

Поначалу аниме развивается довольно стремительно и быстро знакомит зрителей с основными персонажами и правилами описываемой вселенной. Но постепенно история сбавляет обороты, начиная глубоко раскрывать характеры и быт персонажей, чем напоминает «Фрирен». При этом сложное устройство мира Бездны и опасности, поджидающие героев повсюду, не оставляют зрителя без напряжения.

Для тебя, Бессмертный

Год выхода: 2021 — н.в.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,4.
Чем похоже: путь бессмертного существа в мире смертных.

Фото Кадр из аниме «Для тебя, Бессмертный «

Некий бог ради забавы создал бессмертное существо, способное принимать любой облик, и отправил его на Землю. Что может быть скучнее, чем практически всемогущий главный герой, которому почти сразу по сюжету начнут поклоняться люди? Однако автор не зацикливается на силах протагониста. Он углубляется в личные драмы людей, которых встречает главный герой, что не раз заставит зрителей заплакать. Так же, как и Фрирен, главный герой учится чувствовать и понимать людей.

Сомали и лесной дух

Год выхода: 2020
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,5.
Чем похоже: существо без чувств учится их испытывать.

Фото Кадр из аниме «Сомали и лесной дух»

Это аниме основано на популярной веб-манге, действие которой происходит в мире, где человеческая раса практически уничтожена. А те люди, что остались, стали лакомством для монстров.

Голем — дух, защитник природы, который встречает маленькую девочку Сомали. Он берет ее под свое крыло и начинает искать ее родителей. Со временем герои начинают воспринимать друг друга как семью.

Сомали учит Голема человечности и пониманию чувств, как отряд героев научил Фрирен дружбе.

Невеста чародея

Год выхода: 2017.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,7.
Чем похоже: магическая атмосфера.

Фото Кадр из аниме «Невеста чародея»

Еще один тайтл с глубоким смыслом от Wit Studio, подарившей миру «Атаку Титанов» и «Семью шпиона».

Главная героиня аниме по имени Чисэ потеряла мать и успела пережить множество невзгод. Девушка была очень травмирована случившимся и не понимала, как наладить собственную жизнь. В конце концов ее опекун решил продать Чисэ на аукционе за гроши мужчине по имени Элиас Эйнсворт.

Он настоящий чародей и может действительно наколдовать что пожелает. К огромному удивлению героини, Элиас обнаруживает подобную мощь и у Чисэ. Девушка тоже обладает колдовским талантом. По сюжету двух героев ожидает множество испытаний и приключений.

Вайолет Евергарден

Год выхода: 2018.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,4.
Чем похоже: главная героиня изучает чувства людей и учится быть человеком.

Фото Кадр из аниме «Вайолет Евергарден»

Действие аниме разворачивается после великой войны, поделившей континент на северную и южную части. Это история девушки по имени Вайолет, которая ищет свое предназначение в жизни. Героине, привыкшей к фронтовым будням, предстоит научиться писать письма от лица других людей, забыв о своем прошлом. Вайолет нужно доносить чувства одних людей к другим, учитывая, что сама она — бесчувственная кукла.

Продолжением истории служит фильм, где Вайолет получает приглашение в пансион благородных девиц, чтобы научить манерам наследницу богатого дома — Изабеллу, выросшую вдали от дома.

Бонус: Укрась прощальное утро цветами обещания

Год выхода: 2018.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 7,4.
Чем похоже: бессмертная главная героиня.

Фото Кадр из аниме «Укрась прощальное утро цветами обещания»

Это полнометражное аниме, поэтому в эту подборку добавлено бонусом. Но по атмосфере проект очень напоминает «Фрирен», поэтому не могли оставить вас без этой рекомендации.

Макия — девушка из народа бессмертных золотоволосых йольфов. Они живут спокойно и уединенно, ткут полотна, в которые вплетают историю своего народа, и не ввязываются в мирские дела. Король соседнего королевства, мечтающий заполучить бессмертных наследников, нападает на йольфов и захватывает в плен их принцессу. Юной по меркам йольфов девушке Макии удается сбежать. В лесу она находит осиротевшего младенца, которому дает имя Эриал. Девушка становится малышу приемной матерью, что непростая задача как для человека, так и для йольфа.

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