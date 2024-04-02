5 аниме, похожих на «Провожающую в последний путь Фрирен»

Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» (Sousou no Frieren) стало самым высоко оцененным на платформе MyAnimeList за всю историю рейтинга, обогнав «Стального алхимика». Многие еженедельно ждали продолжения истории о приключениях эльфийки. Сериал привлек зрителей не только красочной рисовкой и захватывающим сюжетом, но и детально проработанными персонажами. Другого никто и не ожидал от студии Madhouse Studios, которая выпустила «Ванпанчмена», «Тетрадь смерти» и «Монстра».

В конце марта 2024 года вышла последняя серия первого сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Следующий сезон студия еще не анонсировала, а найти что-то такое же легкое и одновременно захватывающее среди миллионов посредственных тайтлов довольно тяжело.

Рассказываем о нескольких интересных проектах, которые можно посмотреть в ожидании продолжения путешествия Ферн, Старка и Фрирен на север.

Созданный в бездне

Год выхода: 2017 — н.в.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Чем похоже: резкий переход от милых моментов к триллеру и красивым батальным сценам.

Фото Кадр из аниме «Созданный в бездне»

История девочки Рико и полуробота Рэга поначалу напоминает милую сказку. Действие разворачивается в фантастическом мире, где на отдаленном острове расположена загадочная Бездна, наполненная древними реликвиями, таинственными артефактами и опасными существами. Люди, охваченные любопытством, пытаются отправиться в сложное путешествие, чтобы раскрыть секреты этого места. Но, пуская кого-то, Бездна не готова отпустить: возвращение с острова вызывает психологический стресс, испытания для человеческого тела и даже потерю человечности. В таких сложных обстоятельствах дети учатся дружить, доверять и помогать нуждающимся.

Поначалу аниме развивается довольно стремительно и быстро знакомит зрителей с основными персонажами и правилами описываемой вселенной. Но постепенно история сбавляет обороты, начиная глубоко раскрывать характеры и быт персонажей, чем напоминает «Фрирен». При этом сложное устройство мира Бездны и опасности, поджидающие героев повсюду, не оставляют зрителя без напряжения.

Для тебя, Бессмертный

Год выхода: 2021 — н.в.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Чем похоже: путь бессмертного существа в мире смертных.

Фото Кадр из аниме «Для тебя, Бессмертный «

Некий бог ради забавы создал бессмертное существо, способное принимать любой облик, и отправил его на Землю. Что может быть скучнее, чем практически всемогущий главный герой, которому почти сразу по сюжету начнут поклоняться люди? Однако автор не зацикливается на силах протагониста. Он углубляется в личные драмы людей, которых встречает главный герой, что не раз заставит зрителей заплакать. Так же, как и Фрирен, главный герой учится чувствовать и понимать людей.

Сомали и лесной дух

Год выхода: 2020

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Чем похоже: существо без чувств учится их испытывать.

Фото Кадр из аниме «Сомали и лесной дух»

Это аниме основано на популярной веб-манге, действие которой происходит в мире, где человеческая раса практически уничтожена. А те люди, что остались, стали лакомством для монстров.

Голем — дух, защитник природы, который встречает маленькую девочку Сомали. Он берет ее под свое крыло и начинает искать ее родителей. Со временем герои начинают воспринимать друг друга как семью.

Сомали учит Голема человечности и пониманию чувств, как отряд героев научил Фрирен дружбе.

Невеста чародея

Год выхода: 2017.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Чем похоже: магическая атмосфера.

Фото Кадр из аниме «Невеста чародея»

Еще один тайтл с глубоким смыслом от Wit Studio, подарившей миру «Атаку Титанов» и «Семью шпиона».

Главная героиня аниме по имени Чисэ потеряла мать и успела пережить множество невзгод. Девушка была очень травмирована случившимся и не понимала, как наладить собственную жизнь. В конце концов ее опекун решил продать Чисэ на аукционе за гроши мужчине по имени Элиас Эйнсворт.

Он настоящий чародей и может действительно наколдовать что пожелает. К огромному удивлению героини, Элиас обнаруживает подобную мощь и у Чисэ. Девушка тоже обладает колдовским талантом. По сюжету двух героев ожидает множество испытаний и приключений.

Вайолет Евергарден

Год выхода: 2018.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Чем похоже: главная героиня изучает чувства людей и учится быть человеком.

Фото Кадр из аниме «Вайолет Евергарден»

Действие аниме разворачивается после великой войны, поделившей континент на северную и южную части. Это история девушки по имени Вайолет, которая ищет свое предназначение в жизни. Героине, привыкшей к фронтовым будням, предстоит научиться писать письма от лица других людей, забыв о своем прошлом. Вайолет нужно доносить чувства одних людей к другим, учитывая, что сама она — бесчувственная кукла.

Продолжением истории служит фильм, где Вайолет получает приглашение в пансион благородных девиц, чтобы научить манерам наследницу богатого дома — Изабеллу, выросшую вдали от дома.

Бонус: Укрась прощальное утро цветами обещания

Год выхода: 2018.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Чем похоже: бессмертная главная героиня.

Фото Кадр из аниме «Укрась прощальное утро цветами обещания»

Это полнометражное аниме, поэтому в эту подборку добавлено бонусом. Но по атмосфере проект очень напоминает «Фрирен», поэтому не могли оставить вас без этой рекомендации.

Макия — девушка из народа бессмертных золотоволосых йольфов. Они живут спокойно и уединенно, ткут полотна, в которые вплетают историю своего народа, и не ввязываются в мирские дела. Король соседнего королевства, мечтающий заполучить бессмертных наследников, нападает на йольфов и захватывает в плен их принцессу. Юной по меркам йольфов девушке Макии удается сбежать. В лесу она находит осиротевшего младенца, которому дает имя Эриал. Девушка становится малышу приемной матерью, что непростая задача как для человека, так и для йольфа.