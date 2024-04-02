5 аниме, похожих на «Провожающую в последний путь Фрирен»
Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» (Sousou no Frieren) стало самым высоко оцененным на платформе MyAnimeList за всю историю рейтинга, обогнав «Стального алхимика». Многие еженедельно ждали продолжения истории о приключениях эльфийки. Сериал привлек зрителей не только красочной рисовкой и захватывающим сюжетом, но и детально проработанными персонажами. Другого никто и не ожидал от студии Madhouse Studios, которая выпустила «Ванпанчмена», «Тетрадь смерти» и «Монстра».
В конце марта 2024 года вышла последняя серия первого сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Следующий сезон студия еще не анонсировала, а найти что-то такое же легкое и одновременно захватывающее среди миллионов посредственных тайтлов довольно тяжело.
Рассказываем о нескольких интересных проектах, которые можно посмотреть в ожидании продолжения путешествия Ферн, Старка и Фрирен на север.
Созданный в бездне
Год выхода: 2017 — н.в.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 8,4.
Чем похоже: резкий переход от милых моментов к триллеру и красивым батальным сценам.
История девочки Рико и полуробота Рэга поначалу напоминает милую сказку. Действие разворачивается в фантастическом мире, где на отдаленном острове расположена загадочная Бездна, наполненная древними реликвиями, таинственными артефактами и опасными существами. Люди, охваченные любопытством, пытаются отправиться в сложное путешествие, чтобы раскрыть секреты этого места. Но, пуская кого-то, Бездна не готова отпустить: возвращение с острова вызывает психологический стресс, испытания для человеческого тела и даже потерю человечности. В таких сложных обстоятельствах дети учатся дружить, доверять и помогать нуждающимся.
Поначалу аниме развивается довольно стремительно и быстро знакомит зрителей с основными персонажами и правилами описываемой вселенной. Но постепенно история сбавляет обороты, начиная глубоко раскрывать характеры и быт персонажей, чем напоминает «Фрирен». При этом сложное устройство мира Бездны и опасности, поджидающие героев повсюду, не оставляют зрителя без напряжения.
Для тебя, Бессмертный
Год выхода: 2021 — н.в.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 8,4.
Чем похоже: путь бессмертного существа в мире смертных.
Некий бог ради забавы создал бессмертное существо, способное принимать любой облик, и отправил его на Землю. Что может быть скучнее, чем практически всемогущий главный герой, которому почти сразу по сюжету начнут поклоняться люди? Однако автор не зацикливается на силах протагониста. Он углубляется в личные драмы людей, которых встречает главный герой, что не раз заставит зрителей заплакать. Так же, как и Фрирен, главный герой учится чувствовать и понимать людей.
Сомали и лесной дух
Год выхода: 2020
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,5.
Чем похоже: существо без чувств учится их испытывать.
Это аниме основано на популярной веб-манге, действие которой происходит в мире, где человеческая раса практически уничтожена. А те люди, что остались, стали лакомством для монстров.
Голем — дух, защитник природы, который встречает маленькую девочку Сомали. Он берет ее под свое крыло и начинает искать ее родителей. Со временем герои начинают воспринимать друг друга как семью.
Сомали учит Голема человечности и пониманию чувств, как отряд героев научил Фрирен дружбе.
Невеста чародея
Год выхода: 2017.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,7.
Чем похоже: магическая атмосфера.
Еще один тайтл с глубоким смыслом от Wit Studio, подарившей миру «Атаку Титанов» и «Семью шпиона».
Главная героиня аниме по имени Чисэ потеряла мать и успела пережить множество невзгод. Девушка была очень травмирована случившимся и не понимала, как наладить собственную жизнь. В конце концов ее опекун решил продать Чисэ на аукционе за гроши мужчине по имени Элиас Эйнсворт.
Он настоящий чародей и может действительно наколдовать что пожелает. К огромному удивлению героини, Элиас обнаруживает подобную мощь и у Чисэ. Девушка тоже обладает колдовским талантом. По сюжету двух героев ожидает множество испытаний и приключений.
Вайолет Евергарден
Год выхода: 2018.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,4.
Чем похоже: главная героиня изучает чувства людей и учится быть человеком.
Действие аниме разворачивается после великой войны, поделившей континент на северную и южную части. Это история девушки по имени Вайолет, которая ищет свое предназначение в жизни. Героине, привыкшей к фронтовым будням, предстоит научиться писать письма от лица других людей, забыв о своем прошлом. Вайолет нужно доносить чувства одних людей к другим, учитывая, что сама она — бесчувственная кукла.
Продолжением истории служит фильм, где Вайолет получает приглашение в пансион благородных девиц, чтобы научить манерам наследницу богатого дома — Изабеллу, выросшую вдали от дома.
Бонус: Укрась прощальное утро цветами обещания
Год выхода: 2018.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 7,4.
Чем похоже: бессмертная главная героиня.
Это полнометражное аниме, поэтому в эту подборку добавлено бонусом. Но по атмосфере проект очень напоминает «Фрирен», поэтому не могли оставить вас без этой рекомендации.
Макия — девушка из народа бессмертных золотоволосых йольфов. Они живут спокойно и уединенно, ткут полотна, в которые вплетают историю своего народа, и не ввязываются в мирские дела. Король соседнего королевства, мечтающий заполучить бессмертных наследников, нападает на йольфов и захватывает в плен их принцессу. Юной по меркам йольфов девушке Макии удается сбежать. В лесу она находит осиротевшего младенца, которому дает имя Эриал. Девушка становится малышу приемной матерью, что непростая задача как для человека, так и для йольфа.