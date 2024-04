Биография Брэдли Купера: от швейцара в отеле до номинанта на «Оскар»

Брэдли Купер

Дата рождения: 5 января 1975 года

Место рождения: Абингтон (США).

Рост: 183 см. Вес: 83 кг.

Брэдли Купер родился 5 января 1975 года в Абингтоне, штат Пенсильвания (США). Его мать Глория работала в телекомпании NBC, а отец был биржевым маклером в банке «Меррилл Линч». У актера есть итальянские и ирландские корни.

В детстве мальчик обожал готовить. Родители думали, что он станет шеф-поваром, однако после просмотра биографической драмы «Человек-слон» режиссера Дэвида Линча 12-летний Купер понял, что хочет быть актером. Он записался в театральную студию и начал самостоятельно изучать историю кинематографа.

Брэдли был болезненным ребенком. В возрасте пяти лет ему диагностировали холестеатому среднего уха — опухолевидное образование. Врачи прогнозировали ему полную глухоту. Но после нескольких хирургических вмешательств недуг отступил.

В юности парень часто подрабатывал. Например, был швейцаром в отеле. Однажды он даже нес чемодан Леонардо Ди Каприо.

Брэдли Купер учился в Академии Джермантауна, здесь он изучал французский язык. В 1993-м по настоянию отца поступил в католический университет Вилланова, через год перевелся в Джорджтаунский университет, где получил степень бакалавра гуманитарных наук. На этом он не остановился и переехал в Нью-Йорк, чтобы получить степень магистра искусствоведения в университете Новая Школа.

Брэдли Купер. Фото Global Look Press

Актерская карьера Брэдли Купера

Американский актер дебютировал в кинематографе в 1999 году. Он сыграл эпизодическую роль в сериале «Секс в большом городе». Затем были ситком «Улица» (2000-2001), фильмы «Жаркое американское лето» (2001), «В обход всех правил» (2002), «Любовь и прочие неприятности» (2006). Но всемирную известность Брэдли Куперу принесла кинокомедия «Мальчишник в Вегасе» (2009), где он сыграл Фила Веннека, который вместе с друзьями попадает в неприятности перед свадьбой друга.

Благодаря привлекательной внешности актера часто приглашают на роль романтических героев. В 2009-м в прокат вышла мелодрама «Обещать — не значит жениться». Вместе с Купером в ленте сыграли Бен Аффлек, Дженнифер Энистон, Дженнифер Коннелли и Скарлетт Йоханссон. В этом же году состоялась премьера фильма «Нью-Йорк, я люблю тебя» — о том, как найти и сохранить любовь в мегаполисе.

Не все было так удачно в карьере звезды «Мальчишника в Вегасе». Проект «Все о Стиве» (2009) зрители не оценили, а Брэдли Купер и Сандра Буллок, сыгравшие главные роли, удостоились премии «Золотая малина» за худший дуэт.

Зато критики были в восторге от работы актера в триллере «Области тьмы» (2011), который был снят по одноименному роману Алана Глинна. Главный герой Эдди Морра употребляет «волшебные» таблетки, повышающие работу мозга. В ленте рассмотрена теория, что человек использует только маленькую часть ресурсов головного мозга. Сценаристы показали, к чему может привести работа этого органа на 100%. Еще одним удачным проектом стала трагикомедия «Мой парень — псих», где актер перевоплотился в роль психически больного мужчины. За этот образ Купер впервые в карьере был номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA в категории «Лучшая мужская роль», но так и не смог взять ни одной статуэтки. Через год его имя вновь было включено в список номинантов за роль второго плана в черной комедии «Афера по-американски», но снова безуспешно.

Также на его счету роли в таких картинах, как «Слова» (2012), «Место под соснами» (2013), «Джой» (2015), «Аллея кошмаров» (2021).

В 2014 году после выхода боевика «Снайпер» Брэдли Купер за образ Криса Кайла был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». Актер набрал вес и заметно подкачался, чтобы точно передать образ своего героя, однако победа снова ушла к другому.

В 2018-м Купер выступил как режиссер и сценарист фильма «Звезда родилась», где вместе с певицей Леди Гагой исполнил главную роль. Специально для фильма они записали песню Shallow («Мелководье»). Также актер выступает в качестве продюсера. Он принимал активное участие в создании триллера «Джокер» режиссера Тодда Филлипса. Талант Брэдли помог фильму взять «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

В 2021 году состоялась громкая премьера комедии «Лакричная пицца», где Купер предстал в образе продюсера Джона Питерса.

Также Брэдли Купер выступает как актер дубляжа. Он работал над озвучиванием енота Ракеты в таких фильмах, как «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (2022), «Стражи Галактики. Часть 3» (2023), «Мстители: Война бесконечности» (2018), «Мстители: Финал» (2019).

Брэдли Купер и Леди Гага. Фото Кадр из фильма «Звезда родилась»

Личная жизнь Брэдли Купера

Харизматичный актер всегда привлекал к себе внимание главных красавиц Голливуда. В 2006-м он женился на актрисе Дженнифер Эспозито. Однако этот брак был неудачным: пара рассталась уже через четыре месяца после свадьбы.

В число его пассий зачастую входили партнерши по фильмам. Так Купер крутил роман с Рене Зеллвегер, которая была старше его на шесть лет. Вместе они снимались в триллере «Дело 39» (2009). Влюбленные не скрывали свои отношения от общественности. В 2011 году пара распалась. Также у него были интрижки с Зои Салданой и Сьюки Уотерхаус.

С весны 2015-го Брэдли Купер встречался с известной российской топ-моделью Ириной Шейк. Спустя два года отношений у них родилась дочка, которой дали имя Леа де Шейн Шейк-Купер.

«Честно говоря, вряд ли я был бы жив, если бы не был отцом. Я много думаю о том, как мои отношения с дочерью влияют на ее развитие и на то, что ей предстоит в дальнейшем. Особенно это касается ее будущих романтических отношений», — сказал Купер в подкасте «Диванный эксперт» Дэкса Шепарда.

Шейк и Купер расстались в 2019 году. Причиной распада стал роман актера с его партнершей по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой. Актер и модель смогли договориться об опеке над их общим ребенком.

Купер старается много времени уделять воспитанию Леи. Он даже выучил детские песни на русском языке, возит ее в Диснейленд. В 2023-м голливудский актер пришел на премьеру биографического фильма «Маэстро» в Лос-Анджелесе вместе со своей наследницей. В том же году поползли слухи о воссоединении Шейк и Купера: семья полным составом отправилась на совместный отдых в Италию.

После Шейк у звезды фильма «Мальчишник в Вегасе» был непродолжительный роман с Дианой Агрон, а в 2023 году голливудский актер начал встречаться с молодой моделью Джиджи Хадид. Влюбленных не смущает 20-летняя разница в возрасте. В марте 2024-го пара впервые вышла в свет. Влюбленные гуляли по улицам Манхэттена, держась за руки.

Брэдли Купер и Ирина Шейк. Фото Global Look Press

Брэдли Купер сейчас

В 2024 году американский актер был номинирован на премию «Оскар» за роль американского композитора Леонарда Бернстайна в драме «Маэстро». Это его уже четвертая номинация в данной категории. Но победа в итоге досталась не ему, на этот раз — Киллиану Мерфи за исполнение главной роли в фильме «Оппенгеймер».

Сейчас Купер выступает больше как продюсер, а не как актер. Например, осенью этого года ожидается премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих». Кстати, в образе Харли Квинн предстанет экс-пассия Брэдли Леди Гага.

Недавно звезда «Мальчишника в Вегасе» попал в неприятный скандал. Купер рассказал, что ходит обнаженным перед своей несовершеннолетней дочерью.

«Мою дочь Лею это не смущает. Мы разговариваем, когда я на унитазе, а она в ванне», — сказал Купер в подкасте «Диванный эксперт» Дэкса Шепарда.

Также в этом году звезда Голливуда сядет в режиссерское кресло. Купер планирует снять кинокартину под рабочим названием Is This Thing On? («Запись идет?»). Здесь же он исполнит и главную роль.

10 лучших фильмов и сериалов по версии IMDb

— «Мальчишник в Вегасе» (2009)

— «Области тьмы» (2011)

— «Мой парень — псих» (2012)

— «Место под соснами» (2012)

— «Афера по-американски» (2013)

— «Снайпер» (2014)

— «Кловерфилд, 10» (2016)

— «Парни со стволами» (2016)

— «Звезда родилась» (2018)

— «Лакричная пицца» (2021)