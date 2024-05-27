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Netflix вновь стал выпускать фильмы и сериалы с озвучкой на русском языке
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:30

0 мин.

Netflix вновь стал выпускать фильмы и сериалы с озвучкой на русском языке

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Бриджертоны»
Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»
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Как сообщает Telegram-канал Share, Netflix вновь стал выпускать контент с озвучкой на русском языке.

На данный момент с русской озвучкой для просмотра на платформе доступен мультфильм «Вуди Вудпекер едет в лагерь», боевик «Атлас» с Дженнифер Лопес и третий сезон «Бриджертонов».

Озвучкой занимается компания Videofilm International, зарегистрированная в Израиле. Тем не менее сайт Netflix все еще не работает на территории России.

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