Действительно ли фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» так плох, как гласят рейтинги

В прокат вышла пятая часть франшизы MonsterVers о гигантских монстрах от компании Legendary Pictures — «Годзилла и Конг: Новая империя». Режиссером картины выступил Адам Вингард. Рассказываем, каким получился фильм и стоит ли его смотреть.

Что такое MonsterVerse

Компания Legendary Pictures решила выпустить экранную вселенную MonsterVerse. В этой кинофраншизе место главных звезд отведено не супергероям, а огромным кайдзю (японское слово, означающее «монстр»), способным одним своим движением разрушить парочку зданий.

В 2014 году на экраны вышел открывающий фильм MonsterVerse. Он презентовал зрителям новый голливудский взгляд на легенду японских фильмов катастроф — Годзиллу, древнего ящера высотой с небоскреб. Фильм получил теплые отзывы, особенно за образ главного альфа-хищника фильма. Предыдущая попытка Голливуда снять свой фильм о гиганте с ядерным дыханием — картина Роланда Эммериха — оказалась неудачной во всех возможных аспектах. Новый облик титана настолько не понравился фанатам оригинальной японской продукции, что впоследствии монстр был переименован в Зиллу, чтобы сильнее дистанцировать его от всеми любимого ящера.

Фото Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Но зато вторая попытка американцев 2014 года дала старт новой, в меру успешной вселенной. Позднее в рамках одной франшизы к Годзилле присоединилась другая легенда в мире экранных гигантов. В 2017 году свет увидел «Конг: Остров Черепа» — сольный фильм о Кинге-Конге, презентующий его как будущую главную угрозу ядерного ящера. Битва титанов произошла в 2021 году: фильм, который должен был стать финальной точкой всей MonsterVerse, оказался достаточно успешным в прокате, после чего, конечно, появились слухи о продолжении. И вот спустя три года появилась пятая часть приключений Годзиллы на киноэкранах, которая напоминает: не все знают, когда следует остановиться.

Сюжет «Годзилла и Конг: Новая империя»

В финале прошлого фильма франшизы на Земле, наполненной кайдзю, установился мир. Два главных монстра поделили между собой планету: Годзилла стал защитником поверхности, а Конг отправился внутрь земного ядра, которое, как показали в ленте 2021 года, вполне себе обитаемо.

В фильме «Годзилла и Конг: Новая империя» каждый из гигантов сталкивается с новой угрозой. Годзилла начинает готовиться к пришествию чего-то ужасного и, попутно побеждая парочку проходных кайдзю, впитывает себя всю ядерную энергию, до которой может добраться.

Фото Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

В то же время Конг обнаруживает вход в новое пространство в центре Земли, которое оказывается населенным другими гигантскими приматами. Авторы пятой части решили, что добавление еще одного невероятного мира, кроющегося под оболочкой планеты относительно скромных размеров, — хорошая идея. В такие моменты у зрителя могут невольно возникнуть ассоциации с Доктором Кто, у которого космический корабль внутри больше, чем снаружи.

Кроме новых обезьян размером с многоэтажный дом, под земной корой находится и тайная людская цивилизация народа иви, который раньше населял остров Черепа. Они используют гравитационные аномалии в своем быту и издревле связаны с гигантами вроде Конга и Годзиллы. Именно в их владениях и развернется финальная битва между главными героями и королем Шрамом, который контролирует целую армию обезьян и кое-кого похуже.

Каким получился фильм

В предыдущих частях франшизы в целом и в 4-й части «Годзилла против Конга» возникало непреодолимое желание промотать сюжетные сцены, в которых герои хоть как-то пытались объяснить происходящее на экране. Зрители хотели сразу перейти к главному аттракциону — сражениям гиганстких монстров, которые хоть и были сделаны не идеально, но все равно смотрелись захватывающе.

Фото Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Новый фильм режиссера Адама Вингарда, кажется, не справляется даже с этим — при просмотре становится одинаково скучно следить как за объяснением происходящего с монстрами, так и за самим кайдзю.

При этом даже внешний вид новых тварей вызывает эмоции в диапазоне от зевков до неловких смешков. Кажется, что авторы вдохновлялись компьютерной игрой Palworld, ставшей феноменом в начале этого года, в которой для создания существ явно использовались нейросети. Даже финальная схватка навевает скуку, а ощущение масштаба происходящего, с которым и в прошлых фильмах все было неоднозначно, и вовсе улетучивается. Кажется, что это не сражение тварей, чей вес достигает десятков тысяч тонн, а битва странных анимированных существ, которые бьются где-то в подворотне, а в щепки разлетаются не дома, а какие-то деревянные ящики.

Фото Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Хотелось бы сказать, что фильм вытягивает актерский состав, но и тут не повезло: в прошлой части из заметных имен сыграл и Александр Скарсгард, и Милли Бобби Браун, и даже Эйса Гонсалес, которая сейчас на слуху благодаря сериалу «Задача трех тел». В новой части их герои куда-то делись абсолютно без объяснения, зато появился непонятно откуда взявшийся приятель-ветеринар в исполнении Дэна Стивенса. Презентация одного из главных действующих лиц занимает одну сцену: то ли авторы поленились описать подробности, то ли решили сэкономить бюджет, чтобы нарисовать побольше спецэффектов действительно главным персонажам — Годзилле и Конгу.

Фантастический фильм получил много отрицательных отзывов кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes его рейтинг упал до 55% — такой результат на портале называют гнилым.

Стоит ли смотреть

Впрочем, у «Годзилла и Конг: Новая империя» есть два плюса. Первый — в паре сцен Годзилла очень мило спит, свернувшись клубочком в римском Колизее. Второй — после фильма вы можете вспомнить о другом произведении про термоядерную ящерицу — японском «Годзилла: Минус один», который недавно взял «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Он запомнился еще и внешним видом команды создателей, которые пришли на церемонию с маленькими фигурками кайдзю из своей ленты и в обуви с каблуками в виде лапы Годзиллы. Сложно представить, что создатели «Новой империи» так же сильно горели бы своим произведением, и уж точно невозможно вообразить, что кто-то из них пришел бы на вручение премии «Оскар» с подобными аксессуарами. Впрочем, и само участие фильма хоть в какой-то из номинаций звучит как что-то столь же нереалистичное, как существование обезьян и ящериц титанических размеров.

Фото Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

Если вам захочется узнать, что же происходит в пятой части вселенной MonsterVerse, необязательно смотреть идущий почти два часа фильм. В целом можно ограничиться пересказом сюжета на YouTube или же вовсе небольшим текстом о событиях. Ну а если даже после этого желание повзаимодействовать с Годзиллой никуда не уйдет — потратьте освободившееся время на японскую ленту 2023 года о все том же кайдзю. Зевать при ее просмотре вы будете реже.