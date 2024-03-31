«Бриджертоны»: что известно о третьем сезоне исторической мелодрамы

Этой весной на стриминговом сервисе Netflix выйдет долгожданное продолжение популярного сериала «Бриджертоны». Третий сезон, который будет посвящен отношениям Пенелопы Фезерингтон и Колина Бриджертона, уже по традиции разделят на две части. Рассказываем, чего ждать от новых эпизодов исторической мелодрамы.

Что происходило в предыдущих сезонах «Бриджертонов»

Романтический сериал «Бриджертоны» дебютировал на Netflix в декабре 2020 года. В центре сюжета, разворачивающегося в альтернативной Англии эпохи Регентства (начало XIX века), оказывается семейство Бриджертонов, состоящее из четырех братьев и четырех сестер.

Первый сезон был посвящен Дафне (Фиби Дайневор), только что дебютировавшей в высшем свете, и ее отношениям с герцогом Саймоном Бассетом (Реге-Жан Пейдж) — завидным женихом, который, впрочем, не спешит жениться.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Главным героем второго сезона, выпущенного в марте 2022 года, стал Энтони (Джонатан Бэйли). Молодой виконт Бриджертон планирует остепениться, и в поисках идеальной партии его выбор падает на Эдвину Шарма. Однако по законам жанра влюбляется он в ее старшую сестру Кейт (Симон Эшли).

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Кроме того, год назад вышел спин-офф полюбившейся зрителям истории. Сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» рассказал о юности одной из героинь оригинального проекта. К образу королевы Шарлотты вернулась Голда Рошевель, а ее молодую версию сыграла Индия Амартейфио. В центре сюжета оказались отношения девушки с королем Георгом III.

Фото Кадр из сериала «Королева Шарлотта. Бриджертоны»

О чем будет третий сезон «Бриджертонов»

Центральной фигурой новых серий «Бриджертонов» станет Пенелопа — младшая дочь семейства Фезерингтон, которая появлялась в обоих предыдущих сезонах, а вот из Бриджертонов на первый план теперь выйдет Колин.

Пенелопа давно влюблена в Колина, но в финале второго сезона девушка случайно подслушала его разговор с друзьями, в котором он заявил, что никогда не женится на подруге детства. Однако сердцу, как известно, не прикажешь, и именно отношениям Пенелопы и Колина будет посвящен третий сезон «Бриджертонов».

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Согласно официальному синопсису, тот самый пренебрежительный комментарий, подслушанный Пенелопой, вдохновляет девушку забыть о безответной влюбленности — и она принимает решение выйти замуж за другого.

В это же время Колин возвращается из поездки: молодой человек хочет вновь добиться расположения своей подруги и предлагает ей помощь в поисках достойного мужа. Разумеется, в процессе юноша понимает, что испытывает к Пенелопе совсем не дружеские чувства.

Создатели и актерский состав «Бриджертонов»

К третьему сезону у «Бриджертонов» сменился шоураннер: эту должность заняла Джесс Браунелл, которая написала сценарии к нескольким предыдущим эпизодам шоу. Кроме того, в ее послужном списке значится еще один хит стримингового сервиса Netflix — драматический мини-сериал «Изобретая Анну» о мошеннице Анне Сорокиной, известной под фамилией Делви.

Что касается исполнителей главных ролей, то к образу Пенелопы вернется ирландская актриса Никола Кохлан («Девчонки из Дерри», «Барби»), а в Колина вновь перевоплотится англичанин Люк Ньютон («Полярная звезда»).

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Фиби Дайневор в новых сериях уже не появится, хотя в одном из интервью актриса не исключила, что Дафна Бриджертон может вернуться в будущем (сериал уже продлен как минимум на один сезон). Зато поклонников «Бриджертонов» ожидает камбэк полюбившейся пары Энтони и Кейт, а также леди Данбери, королевы Шарлотты и других знакомых персонажи.

Фото Кадр из сериала «Бриджертоны»

Помимо Фиби Дайневор из проекта выбыла и Руби Стоукс — исполнительница роли Франчески Бриджертон: в третьем сезоне ее заменит Ханна Додд («Вечные», «Энола Холмс 2»).

Среди новичков, которым достались абсолютно новые герои, — Дэниэл Френсис («Однажды в сказке»), Сэм Филлипс («Корона»), Джеймс Фун («Крушение») и Ханна Нью («Черные паруса»).

График выхода третьего сезона сериала «Бриджертоны»