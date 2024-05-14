Вышел тизер-трейлер 2 сезона сериала «Властелин Колец: Кольца власти»

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Prime Video опубликовал тизер-трейлер второго сезона «Властелина Колец: Колец власти». В продолжении проекта древнее и могущественное зло вернулось, и каждая душа Средиземья в опасности.

В сериале снялись Морвет Кларк, Майк Вуд, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена, Меган Ричардс, Сара Звангобани, Дэниэл Вейман, Синтия Аддай-Робинсон и Ленни Генри.

Премьера второго сезона «Колец власти» пройдет 29 августа на платформе Prime Video.