Вышел тизер-трейлер 2 сезона сериала «Властелин Колец: Кольца власти»
Prime Video опубликовал тизер-трейлер второго сезона «Властелина Колец: Колец власти». В продолжении проекта древнее и могущественное зло вернулось, и каждая душа Средиземья в опасности.
В сериале снялись Морвет Кларк, Майк Вуд, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Маркелла Кавена, Меган Ричардс, Сара Звангобани, Дэниэл Вейман, Синтия Аддай-Робинсон и Ленни Генри.
Премьера второго сезона «Колец власти» пройдет 29 августа на платформе Prime Video.
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