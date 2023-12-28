Киноитоги 2023 года: какие фильмы побили рекорды

Год подходит к концу, и все активно подводят итоги. Сегодня расскажем про кинорекорды 2023-го: противостояние «Барби» и «Оппенгеймера», самый просматриваемый проект стримингового сервиса Netflix, самый дорогой фильм года и многое другое.

Барби

Год: 2023.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Грета Гервиг.

В главных ролях: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Ариана Гринблатт, Кейт МакКиннон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Барби»

Главным релизом года по праву можно назвать «Барби». Яркая фэнтези-комедия Греты Гервиг стала самым кассовым фильмом 2023-го: на данный момент сборы уже превысили 1,4 млрд долларов.

Кроме того, лента стала самым прибыльным проектом, когда-либо снятым женщиной: предыдущим рекордсменом был супергеройский блокбастер «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс.

Фото Кадр из фильма «Барби»

Для Марго Робби и Райана Гослинга «Барби» тоже оказалась знаковой лентой: теперь именно она самая кассовая работа в фильмографиях обоих актеров (предыдущими лидерами были «Отряд самоубийц» и «Бегущий по лезвию 2049»).

Отличилась и студия Warner Bros.: среди всех ее проектов «Барби» понадобилось меньше всего времени, чтобы достичь миллиардной отметки, — 17 дней. У финальной части саги о Гарри Поттере на это ушло 19 суток.

Оппенгеймер

Год: 2023.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Кристофер Нолан.

В главных ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл., Флоренс Пью.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Масштабная драма об «отце атомной бомбы» стала самым прибыльным фильмом о Второй мировой войне. Любопытно, что предыдущим рекордсменом была другая работа Кристофера Нолана — «Дюнкерк».

«Оппенгеймер» также сместил с первого места «Богемскую рапсодию», которая ранее возглавляла список самых кассовых биографических лент.

Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Сейчас сборы фильма постепенно приближаются к миллиарду, что на старте проката казалось абсолютно невероятным для трехчасового фильма о физике-теоретике с возрастным ограничением «R» (детям до 17 лет обязательно присутствие родителей).

«Оппенгеймер» так и не смог обогнать «Джокера» в рейтинге самых прибыльных фильмов 17+ за всю историю. Однако в постпандемийную эпоху именно эта картина стала абсолютным лидером среди проектов с жесткими возрастными ограничениями.

Братья Супер Марио в кино

Год: 2023.

Страна: США, Япония.

Режиссеры: Аарон Хорват, Михаэль Еленик и другие.

Роли озвучивали: Крис Пратт, Чарли Дэй, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Братья Супер Марио в кино»

До середины июля (пока не случился так называемый «Барбигеймер») именно мультфильм «Братья Супер Марио в кино» возглавлял список самых кассовых релизов года. Сейчас со сборами в 1,3 млрд долларов он находится на второй строчке — как раз между «Барби» и «Оппенгеймером».

И все же несколько рекордов остались непоколебимы. Так, например, «Братья Супер Марио» стали первой экранизацией видеоигр, добравшейся до миллиардной отметки. Анимационная картина также стала самым прибыльным проектом студии Illumination, обойдя «Миньонов».

Пять ночей с Фредди

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Эмма Тамми.

В главных ролях: Джош Хатчерсон, Пайпер Рубио, Элизабет Леил, Мэттью Лиллард.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.

Рейтинг IMDb: 5,5.

Фото Кадр из фильма «Пять ночей с Фредди»

Судя по оценкам критиков и зрителей, картина «Пять ночей с Фредди» вряд ли когда-нибудь станет культовой или войдет в историю кино. Зато в 2023-м лента оказалась самым кассовым хоррором года, оставив позади «Проклятие монахини 2». При бюджете в 20 млн долларов фильм только в США заработал более 130 млн долларов, а общемировые сборы уже приближаются к отметке в 300 млн долларов.

В основу ужастика легла популярная серия компьютерных игр Five Nights at Freddy's, а главную роль исполнил звезда саги «Голодные игры» Джош Хатчерсон, чем, пожалуй, и объясняется коммерческий успех фильма. Кроме того, в проекте засветился Мэттью Лиллард — тот самый Стю Мэйхер из первого «Крика».

Мать

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Ники Каро.

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Люси Паэс, Омари Хардвик, Джозеф Файнс, Гаэль Гарсия Берналь.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7.

Рейтинг IMDb: 5,6.

Фото Кадр из фильма «Мать»

На стриминговых сервисах — свои рекорды. Главным хитом Netflix стал боевик «Мать» с Дженнифер Лопес в главной роли. Актриса сыграла бывшую наемницу, которая была вынуждена оставить новорожденную дочь. Однако спустя годы женщина вернулась за ней, чтобы спасти девочку от людей из собственного темного прошлого.

«Мать» оказалась самым просматриваемым проектом стриминга (почти 250 млн часов), обогнав сиквел «Тайлера Рейка» с Крисом Хемсвортом и «Убийство в Париже» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. Речь, разумеется, идет только о полнометражных продуктах сервиса, ведь показатели сериалов гораздо выше.

Форсаж 10

Год: 2023.

Страна: США, Китай, Япония.

Режиссеры: Луи Летерье, Джастин Лин.

В главных ролях: Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа, Тайриз Гибсон, Лудакрис.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 5,8.

Фото Кадр из фильма «Форсаж 10»

Деньги, заработанные в прокате, подсчитаны — теперь обратимся к затратам. Самым дорогим фильмом года стала очередная часть гоночной франшизы Вина Дизеля. Бюджет «Форсажа 10» составил 340 млн долларов. Для сравнения: бюджеты «Барби» и «Оппенгеймера» оцениваются всего в 100 млн долларов.

На втором месте по расходам оказалась картина «Индиана Джонс и колесо судьбы» (295 млн долларов), а на третьем — «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» (290 млн долларов).

Тейлор Свифт: The Eras Tour

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Сэм Ренч.

Рейтинг «Кинопоиска»: 9,1.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Тейлор Свифт: The Eras Tour»

В этом году Тейлор Свифт получила звание «Человек года» по версии журнала Time и установила десятки музыкальных рекордов. Но и в киноиндустрии не обошлось без влияния поп-звезды. В октябре артистка выпустила в прокат киноверсию своего шоу «Тейлор Свифт: The Eras Tour», причем без участия крупных голливудских студий.

В итоге релиз стал самым прибыльным концертным фильмом в истории: сейчас его общие сборы составляют почти 250 млн долларов. Предыдущими рекордсменами в прокате были Джастин Бибер и Майкл Джексон.