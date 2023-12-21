Выбор редакции: 6 интересных фильмов для новогодних каникул

Авторы раздела «Стиль жизни», которые пишут для вас в рубрике «Смотреть», поделились своими кинорекомендациями для новогодних каникул. В сегодняшней подборке вы не найдете классических новогодних и рождественских фильмов, ведь «Один дома», «Гарри Поттер», «Реальная любовь» и «Ирония судьбы» и так уже давно выучены наизусть.

Рекомендует Катерина Воскресенская, автор рубрики «Смотреть»:

Эдвард руки-ножницы

Год: 1990.

Страна: США.

Режиссер: Тим Бертон.

В главных ролях: Джонни Депп, Вайнона Райдер, Дайэнн Уист, Алан Аркин, Энтони Майкл Холл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы»

Главный герой мрачной сказки Тима Бертона действительно вписался бы в культовый британский коллектив. По сюжету Эдвард — создание старого и одинокого ученого, который не успел закончить свое творение и обрек его на одинокую жизнь в заброшенном замке, да еще и с ножницами вместо рук.

И все же Эдвард обретает некое подобие семьи: его забирает к себе коммивояжер косметической компании Пэг Боггс. В ее доме он знакомится с Ким...

Фото Кадр из фильма «Эдвард руки-ножницы»

В копилке картины «Эдвард руки-ножницы» — номинация на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль» (Джонни Деппа тогда обошел Жерар Депардье), номинация на «Оскар» за грим, а также премия Британской академии за работу художника-постановщика и «Сатурн» в категории «Лучший фэнтези-фильм».

Железный человек 3

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Шейн Блэк.

В главных ролях: Роберт Дауни мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл, Гай Пирс, Ребекка Холл, Джон Фавро.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Железный человек 3»

Триквел «Железного человека» стал первой лентой франшизы, режиссером которой стал не Джон Фавро, в свое время запустивший киновселенную Marvel. Однако он не бросил сагу и по-прежнему остался в кадре в образе Хэппи Хогана — близкого друга и начальника охраны Тони Старка.

Сюжет третьей части начинается как раз в канун Нового года: в 1999 году Тони познакомился с изобретательницей Майей Хансен и ученым Олдричем Киллианом. Эта встреча, конечно же, повлияет на события настоящего времени, где супергерою, помимо всего прочего, предстоит разобраться с террористом по прозвищу Мандарин.

Фото Кадр из фильма «Железный человек 3»

«Железный человек 3» может похвастаться тремя премиями «Сатурн» («Лучший актер», «Лучший актер второго плана» и «Лучшая экранизация комикса»), а также номинациями на «Оскар» и BAFTA за визуальные эффекты.

Рекомендует Алиса Бондаренко, автор рубрики «Смотреть»:

Звездные войны

Фото Кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»

«Звездные войны» — и впрямь отличный вариант для длинных праздников. Популярная космическая сага зародилась еще в 1970-х и сейчас насчитывает целых три трилогии (оригинальная трилогия, трилогия приквелов и трилогия сиквелов), а также спин-оффы «Изгой-один» и «Хан Соло».

Кроме того, не стоит забывать о многочисленных анимационных проектах и сериалах, среди которых — «Мандалорец», «Андор», «Асока» и другие.

Шрек: Мюзикл

Год: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Джон Уоррен.

В главных ролях: Брайан Д'Арси Джеймс, Саттон Фостер, Кристофер Зибер, Джон Тарталья.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Шрек: Мюзикл»

В это сложно поверить, но в декабре 2008 года анимационный хит «Шрек» перекочевал на Бродвей. Историю зеленого великана превратили в мюзикл, который оставался в репертуаре больше года. Главная роль досталась Брайану Д'Арси Джеймсу, знакомому зрителям по Marvel-сериалу «Соколиный глаз» и киномюзиклу Стивена Спилберга «Вестсайдская история».

В 2013 году, когда закончились спектакли в лондонском Вэст-Энде, а также гастрольные туры по США и Великобритании, бродвейская версия мюзикла стала доступна зрителям по всему миру.

Рекомендует Татьяна Беленкова, автор рубрики «Смотреть»:

Невероятная жизнь Уолтера Митти

Год: 2013.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Бен Стиллер.

В главных ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Адам Скотт, Ширли Маклейн, Кэтрин Хан, Шон Пенн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Бен Стиллер — не только отличный комедийный актер, но и неплохой постановщик. Его режиссерский дебют состоялся в далеком 1994 году, когда вышла комедия «Реальность кусается» с Вайноной Райдер и Итаном Хоуком, а среди его свежих проектов — сериалы «Побег из тюрьмы Даннемора» и «Разделение».

Фото Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

В 2013 году Стиллер снял трогательную приключенческую трагикомедию «Невероятная жизнь Уолтера Митти» об ответственном фоторедакторе журнала Life. Устав от рутинной работы и нового начальства, которое собирается перевести издание в онлайн-формат, Уолтер бросает все дела и отправляется на поиски легендарного фотографа Шона О'Коннела. Так мужчина, который редко выходил за пределы кабинета, оказывается в Гренландии, а затем — в Исландии и даже в Гималаях.

Странные дни

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Кэтрин Бигелоу.

В главных ролях: Рэйф Файнс, Анджела Бассетт, Джульетт Льюис, Том Сайзмор, Майкл Уинкотт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Странные дни»

В свое время научно-фантастическая лента «Странные дни» чуть не похоронила карьеру Кэтрин Бигелоу, которая через пятнадцать лет стала первой женщиной в истории, получивший «Оскар» в режиссерской категории. Фильм действительно провалился в прокате и получил противоречивые отзывы критиков, но с годами он стал все чаще фигурировать в жанровых списках проектов, незаслуженно обделенных вниманием.

Стоит отметить, что одним из авторов сценария и продюсеров «Странных дней» выступил Джеймс Кэмерон. Впоследствии коммерческий провал не помешал картине получить две премии «Сатурн»: Кэтрин Бигелоу была названа лучшим режиссером, а Анджела Бассетт — лучшей актрисой.

Фото Кадр из фильма «Странные дни»

Действие ленты разворачивается в последние дни 1999 года: по версии создателей «Странных дней», в будущем люди получили доступ к приспособлению, которое может записывать воспоминания и ощущения, и теперь могут вновь и вновь проживать конкретные моменты жизни, причем необязательно своей.

Главный герой фильма Ленни Неро занимается нелегальным распространением дискет с записанными на них эмоциями, но однажды обнаруживает на одной из них убийство своей знакомой. Успеет ли он разобраться во всем до наступления нового тысячелетия?