Выбор редакции: 6 интересных фильмов для новогодних каникул
Авторы раздела «Стиль жизни», которые пишут для вас в рубрике «Смотреть», поделились своими кинорекомендациями для новогодних каникул. В сегодняшней подборке вы не найдете классических новогодних и рождественских фильмов, ведь «Один дома», «Гарри Поттер», «Реальная любовь» и «Ирония судьбы» и так уже давно выучены наизусть.
Рекомендует Катерина Воскресенская, автор рубрики «Смотреть»:
Эдвард руки-ножницы
Год: 1990.
Страна: США.
Режиссер: Тим Бертон.
В главных ролях: Джонни Депп, Вайнона Райдер, Дайэнн Уист, Алан Аркин, Энтони Майкл Холл.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 7,9.
Эдварда мог сыграть гениальный Гари Олдман (не захотел, заподозрив сравнение с Дракулой), а прототип главного героя — Роберт Смит, лидер моей любимой группы The Cure.
Главный герой мрачной сказки Тима Бертона действительно вписался бы в культовый британский коллектив. По сюжету Эдвард — создание старого и одинокого ученого, который не успел закончить свое творение и обрек его на одинокую жизнь в заброшенном замке, да еще и с ножницами вместо рук.
И все же Эдвард обретает некое подобие семьи: его забирает к себе коммивояжер косметической компании Пэг Боггс. В ее доме он знакомится с Ким...
Эпизод, в котором персонаж Вайноны Райдер просит Эдварда ее обнять, а он просто отвечает: «Я не могу» гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Этот фильм очарователен, он учит оставаться собой.
«Единственная причина, по которой я в свое время купила белую новогоднюю елку».
В копилке картины «Эдвард руки-ножницы» — номинация на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль» (Джонни Деппа тогда обошел Жерар Депардье), номинация на «Оскар» за грим, а также премия Британской академии за работу художника-постановщика и «Сатурн» в категории «Лучший фэнтези-фильм».
Железный человек 3
Год: 2013.
Страна: США.
Режиссер: Шейн Блэк.
В главных ролях: Роберт Дауни мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл, Гай Пирс, Ребекка Холл, Джон Фавро.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,1.
До выхода сериала «Соколиный глаз» у Marvel не было рождественских проектов, кроме третьей части «Железного человека». Фильмы о Тони Старке сильно повлияли на развитие киноиндустрии, определив ее течение на долгие годы (большая заслуга снявшего первую часть Джона Фавро).
Триквел «Железного человека» стал первой лентой франшизы, режиссером которой стал не Джон Фавро, в свое время запустивший киновселенную Marvel. Однако он не бросил сагу и по-прежнему остался в кадре в образе Хэппи Хогана — близкого друга и начальника охраны Тони Старка.
Сюжет третьей части начинается как раз в канун Нового года: в 1999 году Тони познакомился с изобретательницей Майей Хансен и ученым Олдричем Киллианом. Эта встреча, конечно же, повлияет на события настоящего времени, где супергерою, помимо всего прочего, предстоит разобраться с террористом по прозвищу Мандарин.
Когда Роберт Дауни-младший произносит: «Я — Железный человек», всем становится понятно, что дело не в умной броне, а в сильном характере. Это простая вдохновляющая история о том, как не сдаваться на пути к своим целям.
«Железный человек 3» может похвастаться тремя премиями «Сатурн» («Лучший актер», «Лучший актер второго плана» и «Лучшая экранизация комикса»), а также номинациями на «Оскар» и BAFTA за визуальные эффекты.
Рекомендует Алиса Бондаренко, автор рубрики «Смотреть»:
Звездные войны
Пока все смотрят «Гарри Поттера», предлагаю окунуться в другое — космическое! — фэнтези про избранного мальчика. Увлекательная сказка и ощущение детской радости от просмотра — как раз рецепт для новогодних каникул
«Звездные войны» — и впрямь отличный вариант для длинных праздников. Популярная космическая сага зародилась еще в 1970-х и сейчас насчитывает целых три трилогии (оригинальная трилогия, трилогия приквелов и трилогия сиквелов), а также спин-оффы «Изгой-один» и «Хан Соло».
Кроме того, не стоит забывать о многочисленных анимационных проектах и сериалах, среди которых — «Мандалорец», «Андор», «Асока» и другие.
Шрек: Мюзикл
Год: 2013.
Страна: США.
Режиссер: Майкл Джон Уоррен.
В главных ролях: Брайан Д'Арси Джеймс, Саттон Фостер, Кристофер Зибер, Джон Тарталья.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,9.
Серьезных рекомендаций от меня сегодня не ждите! «Шрек: Мюзикл» 2013 года — вот, что я буду смотреть на этих каникулах. Готовьтесь смеяться, удивляться и даже местами «кринжевать»: от песен, костюмов, декораций и вообще всего.
В это сложно поверить, но в декабре 2008 года анимационный хит «Шрек» перекочевал на Бродвей. Историю зеленого великана превратили в мюзикл, который оставался в репертуаре больше года. Главная роль досталась Брайану Д'Арси Джеймсу, знакомому зрителям по Marvel-сериалу «Соколиный глаз» и киномюзиклу Стивена Спилберга «Вестсайдская история».
В 2013 году, когда закончились спектакли в лондонском Вэст-Энде, а также гастрольные туры по США и Великобритании, бродвейская версия мюзикла стала доступна зрителям по всему миру.
Рекомендует Татьяна Беленкова, автор рубрики «Смотреть»:
Невероятная жизнь Уолтера Митти
Год: 2013.
Страна: США, Великобритания.
Режиссер: Бен Стиллер.
В главных ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, Адам Скотт, Ширли Маклейн, Кэтрин Хан, Шон Пенн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,3.
Почти десять лет назад этот фильм вышел в российский прокат именно в новогодние праздники. Так что после похода в кино «Уолтер Митти» стал ассоциироваться у меня с зимними каникулами, хотя сюжетно он никак с ними не связан.
Бен Стиллер — не только отличный комедийный актер, но и неплохой постановщик. Его режиссерский дебют состоялся в далеком 1994 году, когда вышла комедия «Реальность кусается» с Вайноной Райдер и Итаном Хоуком, а среди его свежих проектов — сериалы «Побег из тюрьмы Даннемора» и «Разделение».
В 2013 году Стиллер снял трогательную приключенческую трагикомедию «Невероятная жизнь Уолтера Митти» об ответственном фоторедакторе журнала Life. Устав от рутинной работы и нового начальства, которое собирается перевести издание в онлайн-формат, Уолтер бросает все дела и отправляется на поиски легендарного фотографа Шона О'Коннела. Так мужчина, который редко выходил за пределы кабинета, оказывается в Гренландии, а затем — в Исландии и даже в Гималаях.
Мне кажется, «Невероятная жизнь Уолтера Митти» — отличный фильм, чтобы вспомнить о давно забытых мечтах и посвятить новый год их исполнению. Это может быть что-то столь же масштабное, как путешествие главного героя, но и про крошечные желаниях не стоит забывать!
Странные дни
Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Кэтрин Бигелоу.
В главных ролях: Рэйф Файнс, Анджела Бассетт, Джульетт Льюис, Том Сайзмор, Майкл Уинкотт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 7,2.
Всегда интересно наблюдать за тем, каким режиссеры представляли будущее, которое для нас уже давно наступило. «Странные дни» сложно назвать новогодним фильмом, ведь он исследует расизм, виртуальную реальность и злоупотребление властью. Но, когда череда застолий и вечеринок подойдет к концу, ему обязательно стоит дать шанс.
В свое время научно-фантастическая лента «Странные дни» чуть не похоронила карьеру Кэтрин Бигелоу, которая через пятнадцать лет стала первой женщиной в истории, получивший «Оскар» в режиссерской категории. Фильм действительно провалился в прокате и получил противоречивые отзывы критиков, но с годами он стал все чаще фигурировать в жанровых списках проектов, незаслуженно обделенных вниманием.
Стоит отметить, что одним из авторов сценария и продюсеров «Странных дней» выступил Джеймс Кэмерон. Впоследствии коммерческий провал не помешал картине получить две премии «Сатурн»: Кэтрин Бигелоу была названа лучшим режиссером, а Анджела Бассетт — лучшей актрисой.
Действие ленты разворачивается в последние дни 1999 года: по версии создателей «Странных дней», в будущем люди получили доступ к приспособлению, которое может записывать воспоминания и ощущения, и теперь могут вновь и вновь проживать конкретные моменты жизни, причем необязательно своей.
Главный герой фильма Ленни Неро занимается нелегальным распространением дискет с записанными на них эмоциями, но однажды обнаруживает на одной из них убийство своей знакомой. Успеет ли он разобраться во всем до наступления нового тысячелетия?