10 фильмов, которые будут бороться за звание лучшего на «Оскаре» — 2023. Краткая справка
Не так давно американская киноакадемия объявила номинантов премии «Оскар», которая в этом году пройдет 13 марта. Рассказываем о шорт-листе фильмов, которые поборются за звание лучшего.
Элвис
Режиссер: Баз Лурман
Творческий путь короля рок-н-ролла от мастера байопиков и эпохальных драм. В картине Элвис Пресли показан сквозь призму взаимоотношений с Томом Паркером — его менеджером. Они познакомились на заре карьеры Элвиса и проработали вместе 20 лет, пройдя испытания славой и деньгами.
«Элвис» — квинтэссенция режиссерского стиля База Лурмана и отличительных черт спорных байопиков последних лет. Как и в «Великом Гэтсби», в «Элвисе» Лурман показывает многочасовой безумный клип, который в таком же безумном темпе вольно пересказывает биографию Элвиса от That's All Right Mama, до розового кадиллака и ранней смерти.
Как и в «Блондинке» и «Богемской рапсодии», главный герой здесь превращается в карикатуру на самого себя. Как и Рами Малик в 2019-м, Остин Батлер по никому не понятным причинам, вероятно, заберет актерский «Оскар» у более достойных кандидатов.
Фабельманы
Режиссер: Стивен Спилберг
50-е годы XX века, Нью-Джерси. Юный Сэмми Фабельман впервые посещает кинотеатр и видит крушение поезда, которое производит на него неизгладимое впечатление. Вернувшись домой, мальчик пытается воспроизвести катастрофу на игрушечной железной дороге. Мать Сэмми предлагает ему снять «аварию» на 8-миллиметровую камеру. Детское хобби и съемки домашних сценок становятся для выросшего Сэма большой любовью и увлечением всей жизни — режиссурой кино.
С возрастом постановщики меняются. Клинт Иствуд из вечного мачо «долларовой трилогии» превратился в опытного ветерана из «Гран Торино», Сильвестр Сталлоне — из энергичного итальянского жеребца в мудрого наставника молодого Адониса Крида. Стивену Спилбергу уже 76, и хотя режиссер не появляется в собственных фильмах, возраст сказывается и на них: в «Первому игроку приготовиться» Спилберг рассуждал о наследии творца и спорил со смертью автора, а в полубиографичных «Фабельманах» разобрал развод собственных родителей — возможно, самый ценный развод в истории кино.
Если и есть постановщик, который заслужил похлопать себя по плечу и показать, как травма помогла ему стать великим, то это Стивен Спилберг.
Говорят женщины
Режиссер: Сара Полли
Во время сна женщины из протестантской общины меннонитов подвергаются изнасилованиям. Однако из-за отсутствия доказательств главенство сообщества объясняет эти инциденты нападением демонов и фантазерством. В день, когда мужчины общины уезжают по делам, женщины собираются, чтобы решить, как действовать дальше.
«Говорят женщины» — главный феминистический фильм сезона, поднимающий больную для Голливуда тему изнасилований. Сюжет картины — это не случайный вымысел об устройстве общества XVII века, а адаптация книги, основанной на реальной истории боливийской коммуны, в которой в 2000-2010-х годах женщин насиловали «демоны».
Видимо, из-за груза ответственности перед жертвами и активистами «Говорят женщины» стал скорее не фильмом, а программным высказыванием, который в блеклых цветах, напоминающих загробную жизнь «Гладиатора» Ридли Скотта, проговаривает содержание многочисленных публикацией в социальных сетях и СМИ. Ужас витает в воздухе и речах героинь, но никто его не показывает.
Банши Инишерина
Режиссер: Мартин Макдона
Колин Фаррелл и Брендан Глисон в комедийной драме о двух друзьях, конфликтующих на далеком ирландском острове. Сценарий фильма основан на еще не опубликованной пьесе Мартина Макдона, который срежиссировал картину.
«Банши» — четвертый фильм ирландца Мартина Макдоны и вторая его картина с дуэтом Фаррел-Глисон. Трагичнее ли она истории киллера, который случайно убил ребенка — вопрос спорный. Но вымышленный остров Инишерин, в отличие от сказочного Брюгге, становится местом не для исповеди и искупления грехов, а для бесконечной тоски и метафоры войны, в которой вчерашние друзья без видимых причин теряют счастье, друг друга и все, что любят.
На западном фронте без перемен
Режиссер: Эдвард Бергер
Экранизация знаменитого романа Эриха Марии Ремарка. Германская империя, 1917 год. Европа охвачена Первой мировой войной. Преисполненные патриотизмом 19-летний Пауль Боймер и его друзья-одноклассники добровольцами отправляются на фронт, где им предстоит понять, что война — это не поле доблести и славы.
Картина Бергера интересна, конечно, перспективой. Символично, что самым дорогим фильмом в истории Германии стала третья экранизация бессмертной классики Ремарка — более 100 лет нация пытается отрефлексировать и пережить травмы первой половины XX века.
Как и оригинальный текст, адаптация Бергера никого не обвиняет и не просит прощения, а показывает, что на поле битвы навсегда остаются не только убитые, но и те, кому удалось выжить.
Все, везде и сразу
Режиссеры: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
В жизни Эвелин царит настоящий хаос: на составление налогового отчета никак не находится время, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках, отношения с дочкой не ладятся. Плюс ко всему Эвелин выявляет у себя способность странствовать по параллельным вселенным и вспоминать навыки других версий себя. Женщине придется вступить в схватку со своей злой сущностью, которая рушит не только этот мир, но и всю мультивселенную.
«Все, везде и сразу» в каком-то смысле повторяет историю «Апгрейда» Ли Уоннелла — малобюджетного фильма, который вышел в один год с «Веномом» и сделал все то же самое, но в разы лучше и изобретательней.
Пока Marvel разбирается с мультивселенными и чередует провалы с «проходняками», «Все, везде и сразу» на максимум использует концепцию параллельных реальностей и за два часа пересказывает зрителям всю научную фантастику последних 20-30 лет. Фильм Дэниэлов уже поставил новый рекорд по общему количеству наград и стал лучшим по версии всех гильдий сценаристов, режиссеров и актеров.
Признаюсь, для меня это самый загадочный успех в истории кино: лучшим фильмом, вероятно, станет сумбурный пересказ «Матрицы» со стереотипами об азиатских родителях и многократно повторяющимися шутками про анальные игрушки и «Рататуй».
Тар
Режиссер: Тодд Филд
Это история Лидии Тар — первой женщины-дирижера Берлинского филармонического оркестра. Ей сопутствует успех: она выпускает книги, дает интервью, преподает в университете, репетирует симфонию № 5 Малера и успевает заботиться о приемной дочери и партнере. Но когда одна из ее бывших учениц совершает самоубийство, безупречная жизнь Лидии оказывается под угрозой.
«Тар» — скрытый бриллиант наградного сезона, про который массовый зритель мог не услышать из-за блокбастеров и новых картин любимых режиссеров (Спилберга, Макдоны). Картина Филда предельно сдержана и минималистична, но безумно красива. Неприлично богата для простого зрителя, но погружает аристократа Тар в реальность соцсетей эпохи борьбы с насилием.
Причем, в реальность Тар проникает настолько, что вымышленного героя ошибочно считают реальным — у Лидии есть сайт, а дети композитора Леонарда Бернстайна подтвердили, что Тар была его ученицей.
Топ Ган: Мэверик
Режиссер: Джозеф Косински
Пит Митчелл по прозвищу Мэверик 30 лет признается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, Мэверик знакомится с лейтенантом Брэдли Брэдшоу — сыном покойного друга. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам и подтвердить самоотверженность и бесстрашие, которые помогли ему стать лучшим.
Сиквел «Топ Гана» — второй за год фильм, воскресивший пост-пандемийный прокат. Если успех «Аватара» был бы неизбежен и посреди апокалипсиса, то триумф сиквела забытого и откровенно устаревшего «Топ Гана», который вышел после двух лет переносов, способен удивить. Как и «Аватар», «Мэверик» в каждом кадре дает зрителю «того же, но побольше»: картина как бы признает, что ее главный герой стареет и становится прошлым авиации, но тут же показывает, что «папа» все еще лучший из лучших.
Плюс прогрессирующая с возрастом адреналиновая зависимость Тома Круза заставила весь актерский состав сниматься во время реальных полетов в реальных истребителях. В результате «Мэверик» стал идеальным тестостероновым блокбастером, который, может, и останется без главного «Оскара», но точно попадет в почетную категорию «таких фильмов больше не делают».
Аватар: Путь воды
Режиссер: Джеймс Кэмерон
Долгожданный сиквел «Аватара». Солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви, живущего на Пандоре, и защищает своих новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. У него есть и личные причины борьбы, ведь рядом с ним его возлюбленная Нейтири. Когда на планету возвращаются вооруженные земляне, Джейк собирает все силы, чтобы дать им отпор.
«Путь воды», как и оригинальный «Аватар», не отличается сюжетной глубиной и вновь говорит об ужасах колониализма и значимости семьи. Но ругать картину за сюжетную простоту глупо — «Аватар» не про историю, а про поразительную красоту мира, который Кэмерон продумал вплоть до пищевых цепочек его обитателей. Если Стивен Спилберг сейчас уходит от блокбастеров, все больше ностальгирует и говорит о вечном, то Джеймс Кэмерон выбивает кассовые рекорды из рук бесконечных фильмов Marvel и продолжений «Звездных войн».
И да, если кажется, что Пандора за 13 лет не стала лучше — вы попали в ловушку собственной памяти. «Аватар» был намного туманнее и в разы менее детализированным. Но главное — водный мир второго фильма был бы невозможен с технологиями 2009-го года.
Треугольник печали
Режиссер: Рубен Эстлунд
Модели Карл и Яя отправляются в роскошный круиз в компании богатых пассажиров. Здесь они знакомятся с русским бизнесменом и его причудливой женой, британскими производителями оружия и IT-гениями. Капитан судна — марксист, находящийся в перманентном запое. Все идет своим чередом: гости отдыхают, персонал трудится, жена русского бизнесмена чудит. Однако на судне начинается настоящий шторм: происходит событие, которое переворачивает заведенный порядок и вынуждает некоторых пассажиров переосмыслить свое место и значимость не только на судне, но и в жизни.
«Треугольник печали» — второй подряд фильм шведа Рубена Эстлунда, получивший «Золотую ветвь» в Каннах. Место тонкой сатиры на мир высокого искусства и общества в целом заняло неприкрытое левое высказывание о том, что богатые на самом деле беспомощны и в критической ситуации могут только предлагать Rolex за ночь в безопасности и блевать под New Noise. Вопрос в том, где восхваление картины будет более ироничным: в Канне или на церемонии «Оскар».