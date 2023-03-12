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10 фильмов, которые будут бороться за звание лучшего на «Оскаре» — 2023. Краткая справка

Георгий Амиян
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Анастасия Кравченко
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Фото Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»
Фото Кадр из фильма «Треугольник печали»
Фото Кадр из фильма «Банши Инишерина»
Фото Кадр из фильма «Все везде и сразу»
Фото Кадр из фильма «Говорят женщины»
Фото Кадр из фильма «На западном фронте без перемен»
Фото Кадр из фильма «Тар»
Фото Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»
Фото Кадр из фильма «Фабельманы»
Фото Кадр из фильма «Элвис»
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Не так давно американская киноакадемия объявила номинантов премии «Оскар», которая в этом году пройдет 13 марта. Рассказываем о шорт-листе фильмов, которые поборются за звание лучшего.

Элвис

Режиссер: Баз Лурман

Элвис. Фото Кадр из фильма «Элвис»
Кадр из фильма «Элвис»

Творческий путь короля рок-н-ролла от мастера байопиков и эпохальных драм. В картине Элвис Пресли показан сквозь призму взаимоотношений с Томом Паркером — его менеджером. Они познакомились на заре карьеры Элвиса и проработали вместе 20 лет, пройдя испытания славой и деньгами.

«Элвис» — квинтэссенция режиссерского стиля База Лурмана и отличительных черт спорных байопиков последних лет. Как и в «Великом Гэтсби», в «Элвисе» Лурман показывает многочасовой безумный клип, который в таком же безумном темпе вольно пересказывает биографию Элвиса от That's All Right Mama, до розового кадиллака и ранней смерти.

Как и в «Блондинке» и «Богемской рапсодии», главный герой здесь превращается в карикатуру на самого себя. Как и Рами Малик в 2019-м, Остин Батлер по никому не понятным причинам, вероятно, заберет актерский «Оскар» у более достойных кандидатов.
Георгий Амиян
Киножурналист

Фабельманы

Режиссер: Стивен Спилберг

Фабельманы. Фото Кадр из фильма «Фабельманы»
Кадр из фильма «Фабельманы»

50-е годы XX века, Нью-Джерси. Юный Сэмми Фабельман впервые посещает кинотеатр и видит крушение поезда, которое производит на него неизгладимое впечатление. Вернувшись домой, мальчик пытается воспроизвести катастрофу на игрушечной железной дороге. Мать Сэмми предлагает ему снять «аварию» на 8-миллиметровую камеру. Детское хобби и съемки домашних сценок становятся для выросшего Сэма большой любовью и увлечением всей жизни — режиссурой кино.

С возрастом постановщики меняются. Клинт Иствуд из вечного мачо «долларовой трилогии» превратился в опытного ветерана из «Гран Торино», Сильвестр Сталлоне — из энергичного итальянского жеребца в мудрого наставника молодого Адониса Крида. Стивену Спилбергу уже 76, и хотя режиссер не появляется в собственных фильмах, возраст сказывается и на них: в «Первому игроку приготовиться» Спилберг рассуждал о наследии творца и спорил со смертью автора, а в полубиографичных «Фабельманах» разобрал развод собственных родителей — возможно, самый ценный развод в истории кино.

Если и есть постановщик, который заслужил похлопать себя по плечу и показать, как травма помогла ему стать великим, то это Стивен Спилберг.
Георгий Амиян
Киножурналист

Говорят женщины

Режиссер: Сара Полли

Говорят женщины. Фото Кадр из фильма «Говорят женщины»
Фото Кадр из фильма «Говорят женщины»

Во время сна женщины из протестантской общины меннонитов подвергаются изнасилованиям. Однако из-за отсутствия доказательств главенство сообщества объясняет эти инциденты нападением демонов и фантазерством. В день, когда мужчины общины уезжают по делам, женщины собираются, чтобы решить, как действовать дальше.

«Говорят женщины» — главный феминистический фильм сезона, поднимающий больную для Голливуда тему изнасилований. Сюжет картины — это не случайный вымысел об устройстве общества XVII века, а адаптация книги, основанной на реальной истории боливийской коммуны, в которой в 2000-2010-х годах женщин насиловали «демоны».

Видимо, из-за груза ответственности перед жертвами и активистами «Говорят женщины» стал скорее не фильмом, а программным высказыванием, который в блеклых цветах, напоминающих загробную жизнь «Гладиатора» Ридли Скотта, проговаривает содержание многочисленных публикацией в социальных сетях и СМИ. Ужас витает в воздухе и речах героинь, но никто его не показывает.
Георгий Амиян
Киножурналист

Банши Инишерина

Режиссер: Мартин Макдона

Банши Инишерина. Фото Кадр из фильма «Банши Инишерина»
Кадр из фильма «Банши Инишерина»

Колин Фаррелл и Брендан Глисон в комедийной драме о двух друзьях, конфликтующих на далеком ирландском острове. Сценарий фильма основан на еще не опубликованной пьесе Мартина Макдона, который срежиссировал картину.

«Банши» — четвертый фильм ирландца Мартина Макдоны и вторая его картина с дуэтом Фаррел-Глисон. Трагичнее ли она истории киллера, который случайно убил ребенка — вопрос спорный. Но вымышленный остров Инишерин, в отличие от сказочного Брюгге, становится местом не для исповеди и искупления грехов, а для бесконечной тоски и метафоры войны, в которой вчерашние друзья без видимых причин теряют счастье, друг друга и все, что любят.
Георгий Амиян
Киножурналист

На западном фронте без перемен

Режиссер: Эдвард Бергер

На западном фронте. Фото Кадр из фильма «На западном фронте»
Фото Кадр из фильма «На западном фронте без перемен»

Экранизация знаменитого романа Эриха Марии Ремарка. Германская империя, 1917 год. Европа охвачена Первой мировой войной. Преисполненные патриотизмом 19-летний Пауль Боймер и его друзья-одноклассники добровольцами отправляются на фронт, где им предстоит понять, что война — это не поле доблести и славы.

Картина Бергера интересна, конечно, перспективой. Символично, что самым дорогим фильмом в истории Германии стала третья экранизация бессмертной классики Ремарка — более 100 лет нация пытается отрефлексировать и пережить травмы первой половины XX века.

Как и оригинальный текст, адаптация Бергера никого не обвиняет и не просит прощения, а показывает, что на поле битвы навсегда остаются не только убитые, но и те, кому удалось выжить.
Георгий Амиян
Киножурналист

Все, везде и сразу

Режиссеры: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

Все везде и сразу. Фото Кадр из фильма «Все везде и сразу»
Фото Кадр из фильма «Все везде и сразу»

В жизни Эвелин царит настоящий хаос: на составление налогового отчета никак не находится время, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках, отношения с дочкой не ладятся. Плюс ко всему Эвелин выявляет у себя способность странствовать по параллельным вселенным и вспоминать навыки других версий себя. Женщине придется вступить в схватку со своей злой сущностью, которая рушит не только этот мир, но и всю мультивселенную.

«Все, везде и сразу» в каком-то смысле повторяет историю «Апгрейда» Ли Уоннелла — малобюджетного фильма, который вышел в один год с «Веномом» и сделал все то же самое, но в разы лучше и изобретательней.

Пока Marvel разбирается с мультивселенными и чередует провалы с «проходняками», «Все, везде и сразу» на максимум использует концепцию параллельных реальностей и за два часа пересказывает зрителям всю научную фантастику последних 20-30 лет. Фильм Дэниэлов уже поставил новый рекорд по общему количеству наград и стал лучшим по версии всех гильдий сценаристов, режиссеров и актеров.

Признаюсь, для меня это самый загадочный успех в истории кино: лучшим фильмом, вероятно, станет сумбурный пересказ «Матрицы» со стереотипами об азиатских родителях и многократно повторяющимися шутками про анальные игрушки и «Рататуй».
Георгий Амиян
Киножурналист

Тар

Режиссер: Тодд Филд

Тар. Фото Кадр из фильма «Тар»
Фото Кадр из фильма «Тар»

Это история Лидии Тар — первой женщины-дирижера Берлинского филармонического оркестра. Ей сопутствует успех: она выпускает книги, дает интервью, преподает в университете, репетирует симфонию № 5 Малера и успевает заботиться о приемной дочери и партнере. Но когда одна из ее бывших учениц совершает самоубийство, безупречная жизнь Лидии оказывается под угрозой.

«Тар» — скрытый бриллиант наградного сезона, про который массовый зритель мог не услышать из-за блокбастеров и новых картин любимых режиссеров (Спилберга, Макдоны). Картина Филда предельно сдержана и минималистична, но безумно красива. Неприлично богата для простого зрителя, но погружает аристократа Тар в реальность соцсетей эпохи борьбы с насилием.

Причем, в реальность Тар проникает настолько, что вымышленного героя ошибочно считают реальным — у Лидии есть сайт, а дети композитора Леонарда Бернстайна подтвердили, что Тар была его ученицей.
Георгий Амиян
Киножурналист

Топ Ган: Мэверик

Режиссер: Джозеф Косински

Топ Ган. Фото Кадр из фильма «Топ ган»
Фото Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Пит Митчелл по прозвищу Мэверик 30 лет признается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, Мэверик знакомится с лейтенантом Брэдли Брэдшоу — сыном покойного друга. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам и подтвердить самоотверженность и бесстрашие, которые помогли ему стать лучшим.

Сиквел «Топ Гана» — второй за год фильм, воскресивший пост-пандемийный прокат. Если успех «Аватара» был бы неизбежен и посреди апокалипсиса, то триумф сиквела забытого и откровенно устаревшего «Топ Гана», который вышел после двух лет переносов, способен удивить. Как и «Аватар», «Мэверик» в каждом кадре дает зрителю «того же, но побольше»: картина как бы признает, что ее главный герой стареет и становится прошлым авиации, но тут же показывает, что «папа» все еще лучший из лучших.

Плюс прогрессирующая с возрастом адреналиновая зависимость Тома Круза заставила весь актерский состав сниматься во время реальных полетов в реальных истребителях. В результате «Мэверик» стал идеальным тестостероновым блокбастером, который, может, и останется без главного «Оскара», но точно попадет в почетную категорию «таких фильмов больше не делают».
Георгий Амиян
Киножурналист

Аватар: Путь воды

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Аватар. Фото Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Долгожданный сиквел «Аватара». Солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви, живущего на Пандоре, и защищает своих новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. У него есть и личные причины борьбы, ведь рядом с ним его возлюбленная Нейтири. Когда на планету возвращаются вооруженные земляне, Джейк собирает все силы, чтобы дать им отпор.

«Путь воды», как и оригинальный «Аватар», не отличается сюжетной глубиной и вновь говорит об ужасах колониализма и значимости семьи. Но ругать картину за сюжетную простоту глупо — «Аватар» не про историю, а про поразительную красоту мира, который Кэмерон продумал вплоть до пищевых цепочек его обитателей. Если Стивен Спилберг сейчас уходит от блокбастеров, все больше ностальгирует и говорит о вечном, то Джеймс Кэмерон выбивает кассовые рекорды из рук бесконечных фильмов Marvel и продолжений «Звездных войн».

И да, если кажется, что Пандора за 13 лет не стала лучше — вы попали в ловушку собственной памяти. «Аватар» был намного туманнее и в разы менее детализированным. Но главное — водный мир второго фильма был бы невозможен с технологиями 2009-го года.
Георгий Амиян
Киножурналист

Треугольник печали

Режиссер: Рубен Эстлунд

Треугольник печали. Фото Кадр из фильма «Треугольник печали»
Кадр из фильма «Треугольник печали»

Модели Карл и Яя отправляются в роскошный круиз в компании богатых пассажиров. Здесь они знакомятся с русским бизнесменом и его причудливой женой, британскими производителями оружия и IT-гениями. Капитан судна — марксист, находящийся в перманентном запое. Все идет своим чередом: гости отдыхают, персонал трудится, жена русского бизнесмена чудит. Однако на судне начинается настоящий шторм: происходит событие, которое переворачивает заведенный порядок и вынуждает некоторых пассажиров переосмыслить свое место и значимость не только на судне, но и в жизни.

«Треугольник печали» — второй подряд фильм шведа Рубена Эстлунда, получивший «Золотую ветвь» в Каннах. Место тонкой сатиры на мир высокого искусства и общества в целом заняло неприкрытое левое высказывание о том, что богатые на самом деле беспомощны и в критической ситуации могут только предлагать Rolex за ночь в безопасности и блевать под New Noise. Вопрос в том, где восхваление картины будет более ироничным: в Канне или на церемонии «Оскар».
Георгий Амиян
Киножурналист
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