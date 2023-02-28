6 зарубежных художественных фильмов, которые вдохновят на занятия спортом
Фильмы про спорт — не только классное развлечение на вечер, но и источник вдохновения для собственных спортивных достижений. Если хочется выйти из зимней спячки и привести тело в порядок к весне, а с мотивацией есть проблемы, предлагаем подборку фильмов, которые вдохновят на тренировки.
«Рокки» (1976, США)
Этот уже ставший классикой фильм Джона Эвилдсена был удостоен трех «Оскаров» и премии «Золотой глобус», а исполнившему главную роль Сильвестру Сталлоне принес мировую славу. В основе сюжета — история преодоления и успеха боксера-любителя Рокки Бальбоа.
Почти нищий парень с криминальной репутацией, который посвящает свободные от работы вечера выступлениям на ринге, неожиданно получает шанс сразиться со звездой мирового класса — Аполло Кридом. Рокки полон сомнений, но идет на риск.
Этот фильм по-настоящему заряжает на спорт: даже олимпийский чемпион Василий Жиров признался, что в бокс его привело именно это кино.
«Рокки» стал одним из первых фильмов, где действует так называемый герой-любитель, дилетант, который бесконечно верит в себя и поэтому побеждает. Рокки не останавливает, что он должен выступить против профессионала Аполло Крида, превосходящего его и по массе тела, и по мастерству. В фильме формируется и обновленная стратегия успеха — важно не конкретное достижение на ринге, а победа в жизни в целом. Показателей успеха много: можно проиграть поединок, но понравиться красивой девушке. С момента выхода фильма прошло почти 50 лет, и сегодня мы живем в мире Рокки: например, слушаем в Сети любителей, а не суперпрофи"
«Огненные колесницы» (1981, Великобритания)
Спортивная драма режиссера Хью Хадсона, удостоившаяся множества наград, в том числе четырех «Оскаров» и трех премий BAFTA. Фильм основан на реальных событиях. Это история соперничества двух бегунов, представлявших Великобританию на Олимпийских играх в Париже в 1924 году.
Главные герои фильма Гарольд и Эрик проходят сложный путь от атлетов-любителей до членов национальной сборной. А попутно каждый ищет ответ, как совместить спортивную карьеру с жизненными ценностями.
«Этот фильм знаменателен тем, что линия спорта в нем сопряжена с острой социальной критикой. Фильм очень британский, и решается в нем характерный для британского общества вопрос: что важнее — элитарные ценности или гуманистическая простота?»
«Играй, как Бекхэм» (2002, Великобритания)
Комедия о девушке Джесс, которая готова на многое ради своей страсти — футбола. Режиссером фильма выступила британка индийского происхождения Гуриндер Чадха.
Джесс живет в Лондоне, в семье выходцев из Пенджаба (штат в Индии), в которой строго соблюдаются традиции. Футбол, по непререкаемому мнению родителей, — занятие не женское. Но пока семья планирует для девушки достойный брак и приличную карьеру юриста, она решает пойти наперекор традициям и записаться в футбольную секцию.
«Гуриндер Чадха — по происхождению индианка и, конечно, знает, о каких проблемах снимает. В этом фильме она автор сценария, режиссер и продюсер. Для Джесс главные препятствия — не футбол и не спортивные достижения, а новое глобалистское общество, в котором важно себя найти. Оригинальное название фильма «Пинай, как Бэкхем», что можно перевести и как «Пинайся, как Бекхэм». Конечно, это каламбур не только о футболе, но и о жизненных трудностях. Жанр комедии и лирическая линия примиряют национальные и цивилизационные противоречия. Ну и, помимо прочего, после этого фильма мир полюбил Киру Найтли»
«Нокдаун» (2005, США)
Фильм Рона Ховарда о нелегком пути боксера Джима Брэддока, которому приходится преодолеть череду тяжелых поражений и неудач на пути к мечте.
Это история об умении ждать и верить в свою мечту. Джим по стечению обстоятельств вынужден на время оставить спорт и браться за любую работу, чтобы прокормить семью. Но он не отказывается от мечты о боксе и, когда представляется шанс, делает все от себя зависящее, чтобы его не упустить.
«Прагматизм и романтика молодости для героя уже в прошлом, а зрелость несет с собой экзистенциальные вопросы о смысле жизни, боль, ощущение абсурдности существования. Знаменитый фильм Рона Ховарда о боксере — это, по сути, «Рокки» наоборот. И название, и фабула намекают на необходимость обретения второго дыхания на пути к победе даже тогда, когда все против тебя»
«Дангал» (2016, Индия)
Главный герой фильма индийского режиссера Нитешем Тивари — отец семейства, который в юности выступал в вольной борьбе, но был вынужден отказаться от мечты об Олимпиаде, чтобы содержать семью.
Он надеялся, что его спортивные амбиции сможет воплотить сын, но родились две дочери. Делать нечего: не обращая внимания на косые взгляды соседей, герой принимает решение учить дочек борьбе.
«Наверное, это самый необычный фильм о спорте. Во-первых, он снят индийским режиссером на индийском материале. Во-вторых, сама история особенная: как отец семейства, в прошлом борец-любитель, отказался от спорта ради выживания, но сделал чемпионками двух своих дочерей. Фильм, с одной стороны, показывает вековые противоречия поколений в традиционной Индии. Но, с другой, наглядно демонстрирует, как в новой реальности меняются стереотипы и приоритеты. Сквозь специфику индийской провинции и азиатское мировоззрение проглядывает как раз то, за что мы любим фильмы о спорте, — рассказ о свободе и победе духа»
«В погоне за ветром» (2019, Австралия)
Фильм режиссера Рэйчел Гриффитс, основанный на реальных событиях. Это история австралийской всадницы Мишель Пейн, первой девушки, сумевшей выиграть Мельбурнский кубок.
Мишель приходится непросто в мире скачек, где долгое время единолично правили мужчины.
«Проблематика этого австралийского фильма прямолинейна — «В погоне за ветром» наглядно пропагандирует антисексизм. Это ясно и из оригинального названия фильма «Ride like a Girl». Многие критики усматривают в фильме женскую версию «Фаворита» Гэри Роса (2003), в 2019 году модно было снимать фем-версии успешных историй. Героиня фильма — целеустремленная всадница, одержимая мечтой победить на престижных скачках в Мельбурне. Эту простую историю стоит посмотреть ради напряженного сценария, замечательной игры Терезы Палмер и Сэма Нила и, конечно, масштабно снятых скачек, а также потрясающей природы Австралии»
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