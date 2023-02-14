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Сегодня, 16:00

10 лучших фильмов о любви всех времен и народов

Анастасия Кравченко
Светлана Матюшина
Киножурналист
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Кадр из фильма «Титаник».
Классика об одном из самых прекрасных чувств.

В преддверии Дня всех влюбленных рассказываем про лучшие картины о вечной, взаимной, односторонней, но неизменно прекрасной любви.

Рейтинг составлен на основе оценок пользователей сервиса «Кинопоиск».

«В джазе только девушки» (1959)

Рейтинг: 8.5

Озорная комедия от великолепного Билли Уайлдера, которому удается перевернуть представление о традиционных гангстерских фильмах и насытить повествование отменными гэгами и шутками. Да еще и раскрыть комедийный потенциал Мэрилин Монро.
Светлана Матюшина
Киножурналист

«Унесенные ветром» (1939)

Рейтинг: 8.4

Легендарная экранизация романа Маргарет Митчелл, пожалуй, ничем не уступающая первоисточнику. Фильм об аристократке Скарлетт О'Хара, безнадежно влюбленной в Эшли Уилкса, в декорациях Гражданской войны в США. Лента собрала рекордные для своего времени восемь наград «Оскар» и стала классикой американского кинематографа.

«Титаник» (1997)

Рейтинг: 8.4

Фильм-катастрофа, который до сих пор смотрится на одном дыхании, потому что одновременно заставляет переживать и за судьбу всех пассажиров, и за любовную драму Розы и Джека. А если вы уже видели кэмероновскую классику, то можно обратиться к «Дороге перемен», окрещенной своеобразным альтернативным продолжением «Титаника». Это вольная интерпретация реальности, в которой у Кейт Уинслет и Леонардо ди Каприо был бы шанс попробовать создать семью.
Светлана Матюшина
Киножурналист

«Вам и не снилось» (1980)

Рейтинг: 8.0

Пронзительное кино о первой любви, которой пытаются помешать взрослые. Фильм имел оглушительный успех: по результатам опроса журнала «Советский экран», он был признан лучшим фильмом 1981 года и получил приз на кинофестивале в Вильнюсе. А на международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в португальском Томаре Татьяне Аксюте вручили почетный диплом за лучшее исполнение главной женской роли.

«Римские каникулы» (1953)

Рейтинг: 8.3

Очаровательная легкая комедия, каких было снято десятки, с Одри Хепберн. Смотреть определенно стоит ради ее виртуозной игры и маленьких римских улочек, которые навевают романтическое настроение.
Светлана Матюшина
Киножурналист

«Грязные танцы» (1987)

Рейтинг: 8.0

Американская история о первой любви под лучшие саундтреки 1960-х. Прекрасный каст во главе с Патриком Суэйзи, музыка и хореография плюс непередаваемая атмосфера того времени доказывают, что все гениальное просто. Цитата из фильма: «Никто не должен загонять Бейби в угол» заняла девяносто восьмое место в рейтинге знаменитых киноцитат Американского института кино.

«Дневник памяти» (2004)

Рейтинг: 8.2

Экранизация романа Николаса Спаркса, выдержавшая испытание временем. Крайне трогательная история двух противоположностей, которые, несмотря на трудности, прошли свою жизнь с достоинством и большим трепетом к друг другу.
Светлана Матюшина
Киножурналист

«Жизнь прекрасна» (1997)

Рейтинг: 8.6

Фильм о любви, которая идет из детства — о семейной любви. Начало картины в жанре легкой романтической комедии знакомит нас с главным героем — итальянским евреем-весельчаком, который влюбляется в девушку мечты, и у них рождается сын. В идиллическую картину вмешивается нацистский режим, отправляющий отца и сына в концлагерь.

Сочетание легкого итальянского юмора и беззаботности с тяжелейшей темой холокоста и разговором о любви внутри семьи не позволяет оставаться равнодушными во время просмотра.

«Привидение» (1990)

Рейтинг: 8.2

Еще один голливудский хит, обязательный к просмотру. Крепкий сценарий, хорошая графика и яркий звездный ансамбль в лице Патрика Суэйзи и Деми Мур. Отдельной похвалы заслуживают сцены с Вупи Голдберг, которые добавляют в фильм юмор, тем самым сближая его с жизнью и усложняя жанр.
Светлана Матюшина
Киножурналист

«Касабланка» (1942)

Рейтинг: 8.0

«Весь мир рушится, а мы выбрали это время, чтобы влюбиться», — картина, которая напоминает, что для любви нет идеального времени. И единственное, что мы можем, — поддаться чувствам здесь и сейчас. Вдобавок здесь одни из лучших ролей Хамфри Богарта и Ингрид Бергман.
Светлана Матюшина
Киножурналист
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