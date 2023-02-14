10 лучших фильмов о любви всех времен и народов

Классика об одном из самых прекрасных чувств.

В преддверии Дня всех влюбленных рассказываем про лучшие картины о вечной, взаимной, односторонней, но неизменно прекрасной любви.

Рейтинг составлен на основе оценок пользователей сервиса «Кинопоиск».

«В джазе только девушки» (1959)

Рейтинг: 8.5

«Унесенные ветром» (1939)

Рейтинг: 8.4

Легендарная экранизация романа Маргарет Митчелл, пожалуй, ничем не уступающая первоисточнику. Фильм об аристократке Скарлетт О'Хара, безнадежно влюбленной в Эшли Уилкса, в декорациях Гражданской войны в США. Лента собрала рекордные для своего времени восемь наград «Оскар» и стала классикой американского кинематографа.

«Титаник» (1997)

Рейтинг: 8.4

«Вам и не снилось» (1980)

Рейтинг: 8.0

Пронзительное кино о первой любви, которой пытаются помешать взрослые. Фильм имел оглушительный успех: по результатам опроса журнала «Советский экран», он был признан лучшим фильмом 1981 года и получил приз на кинофестивале в Вильнюсе. А на международном кинофестивале детских и юношеских фильмов в португальском Томаре Татьяне Аксюте вручили почетный диплом за лучшее исполнение главной женской роли.

«Римские каникулы» (1953)

Рейтинг: 8.3

«Грязные танцы» (1987)

Рейтинг: 8.0

Американская история о первой любви под лучшие саундтреки 1960-х. Прекрасный каст во главе с Патриком Суэйзи, музыка и хореография плюс непередаваемая атмосфера того времени доказывают, что все гениальное просто. Цитата из фильма: «Никто не должен загонять Бейби в угол» заняла девяносто восьмое место в рейтинге знаменитых киноцитат Американского института кино.

«Дневник памяти» (2004)

Рейтинг: 8.2

«Жизнь прекрасна» (1997)

Рейтинг: 8.6

Фильм о любви, которая идет из детства — о семейной любви. Начало картины в жанре легкой романтической комедии знакомит нас с главным героем — итальянским евреем-весельчаком, который влюбляется в девушку мечты, и у них рождается сын. В идиллическую картину вмешивается нацистский режим, отправляющий отца и сына в концлагерь.

Сочетание легкого итальянского юмора и беззаботности с тяжелейшей темой холокоста и разговором о любви внутри семьи не позволяет оставаться равнодушными во время просмотра.

«Привидение» (1990)

Рейтинг: 8.2

«Касабланка» (1942)

Рейтинг: 8.0