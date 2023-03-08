5 фильмов о сильных и смелых женщинах в мужских профессиях

Большинство киноисторий основаны на реальных событиях.

8 марта — отличный повод вспомнить фильмы, посвященные женщинам, которые не боялись противостоять общественному мнению и сумели добиться успеха в тех сферах, где обычно доминируют мужчины. В нашей подборке — истории сильных и смелых бунтарок: от правозащитницы до работницы шахты. Некоторые из них имеют реальный прототип и сумели изменить историю.

«Северная страна» (2005)

Эта драма режиссера Ники Каро основана на реальной истории о первом коллективном иске о сексуальных домогательствах в Соединенных Штатах.

Сюжет разворачивается в конце 1980-х годов на севере Миннесоты. Молодая женщина по имени Джози Эймс сбегает вместе с детьми от жестокого мужа в свой родной город. Чтобы прокормить семью, Джози приходится устроиться на работу в шахту, ведь там хорошо платят. В и без того суровых условиях героине приходится столкнуться с издевательствами и сексуальными домогательствами со стороны коллег-мужчин, которые не могут смириться с конкуренцией со слабым полом. Но она не готова терпеть унижения и решает обратиться в суд.

Фильм получил хорошие отзывы как критиков, так и зрителей. А Шарлиз Терон, исполнившая в нем главную роль, была номинирована на «Оскар».

«Малышка на миллион» (2004)

Эта спортивная драма Клинта Иствуда получила четыре «Оскара» за лучший фильм, женскую роль, режиссуру и мужскую роль второго плана.

Картина рассказывает историю 31-летней официантки Мэгги Фицджеральд (ее роль исполнила Хилари Суэнк), которая мечтает стать чемпионкой мира в женском боксе. Девушка приходит к опытному и талантливому тренеру Фрэнку Данну, но он отказывается от работы с Мэгги, потому что «не тренирует девчонок». Однако бунтарке удается переубедить тренера и заслужить уважение мужчин, которые занимаются вместе с ней.

Звезды Голливуда Клинт Иствуд, Хилари Суэнк и Морган Фриман великолепно исполнили свои роли и смогли передать атмосферу соперничества в боксе и темную сторону этого вида спорта.

«Эрин Брокович» (2000)

Роль матери-одиночки, которая становится помощником юриста, чтобы прокормить троих детей, — одна из лучших в карьере Джулии Робертс.

Фильм Стивена Содерберга основан на реальной истории правозащитницы Эрин Брокович. Активистка боролась против коммунальной компании, обвиняемой в загрязнении городского водоснабжения в Калифорнии. Кстати, реальная Брокович сыграла в фильме эпизодическую роль официантки по имени Джулия.

Фильм принес Робертс «Оскар» за лучшую женскую роль, а также был номинирован на четыре «Золотых глобуса».

«Скрытые фигуры» (2016)

Этот фильм рассказывает реальную историю трех афроамериканок, которые работали в НАСА во время космической гонки 1960-х годов.

Три женщины-математика сыграли важную роль в отправке в космос астронавта Джона Гленна — первого американца, совершившего орбитальный космический полет.

Героиням фильма пришлось столкнуться с расовой и гендерной дискриминацией со стороны мужчин. Например, в одной из сцен коллеги Кэтрин Джонсон требуют, чтобы она воспользовалась отдельным кофейником.

Несмотря на сложные темы, которые поднимает фильм, смотреть его легко, и даже есть поводы посмеяться. Атмосферу 60-х в Америке отлично передали режиссер Тед Мелфи и актеры, исполнившие главные роли: Тараджи Хенсон, Октавия Спенсер, Жанель Моне, Кевин Костнер и Кирстен Данст. «Скрытые фигуры» получил признание критиков и был номинирован на три премии «Оскар», в том числе за лучший фильм.

«Их собственная лига» (1992)

Ставшая культовой спортивная драма Пенни Маршалла. Фильм основан на реальной истории первой профессиональной женской бейсбольной лиги, созданной во время Второй мировой войны.

Действие происходит в 1943 году, когда большинство мужчин было мобилизовано, и бейсболисты не стали исключением. Сначала Высшую американскую лигу бейсбола хотели закрыть, но владелец кондитерской фабрики Уолтер Харви решает создать ее женский аналог. Стать тренером бейсболисток приглашают бывшую звезду бейсбола Джимми Дугана (его роль исполнил Том Хэнкс). В фильме также снялись Джина Дэвис, Мадонна и Рози О'Доннелл: все актрисы, кроме Дэвис, сами выполняли свои трюки. Фильм стоит смотреть из-за вдохновляющего сюжета и отличной игры актеров.

Приятного просмотра!