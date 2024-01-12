Что известно о мюзикле «Дрянные девчонки»

На этой неделе, 12 января, в мировой прокат вышла новая версия знаковой молодежной комедии из нулевых. Спустя двадцать лет «Дрянные девчонки» превратились в мюзикл, а на место Линдси Лохан и Рэйчел Макадамс пришли Энгаури Райс и Рене Рэпп. Рассказываем, что известно о первой громкой новинке года.

Откуда взялись «Дрянные девчонки»

Премьера оригинального фильма «Дрянные девчонки» состоялась в 2004 году. Марк Уотерс («Чумовая пятница», «Между небом и землей») снял комедию по сценарию Тины Фей, которой также досталась одна из второстепенных ролей. В основу проекта легла книга американской писательницы Розалинд Уайзмен о моделях поведения старшеклассниц.

Фото Кадр из фильма «Дрянные девчонки»

В свое время «Дрянные девчонки» с Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс и Амандой Сайфред получили три премии канала MTV («Прорыв года», «Лучшая женская роль» и «Лучшая экранная команда»), а несколько лет назад фильм даже превратили в бродвейский мюзикл. Именно его киноадаптацией и стали новые «Дрянные девчонки».

Сюжет «Дрянных девчонок»

Несложно догадаться, что картина, основанная на бродвейском мюзикле, представит зрителям уже знакомую историю.

Кэйди Хэрон провела детство в Африке с родителями-учеными и теперь, уже будучи подростком, впервые отправляется в самую обычную американскую школу. Ее первыми друзьями становятся изгои Дженис и Дэмиен, которым предстоит объяснить новенькой социальную иерархию старшеклассников.

Фото Кадр из фильма «Дрянные девчонки»

Трио самых популярных девчонок школы возглавляет Реджина Джордж. Ее подруги — богатая, но неуверенная в себе Гретхен и милая, но легкомысленная Карен.

По замыслу Дженис и Дэмиена, Кэйди должна влиться в элитную компанию, чтобы достать их книгу секретов. Осложняет ситуацию тот факт, что новенькая влюбляется в бывшего парня Реджины.

Фото Кадр из фильма «Дрянные девчонки»

Создатели и каст «Дрянных девчонок»

Режиссерами новинки выступили Саманта Джейн и Артуро Перез-младший: «Дрянные девчонки» — это их полнометражный дебют. Сценарий к ленте вновь написала Тина Фей. Она же вернулась к роли школьной учительницы мисс Норбери.

Фото Кадр из фильма «Дрянные девчонки»

Кэйди Хэрон сыграла Энгаури Райс. Она известна по комедии «Славные парни» с Райаном Гослингом и детективному сериалу «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет. Напомним, что в оригинале роль Кэйди исполняла Линдси Лохан.

В образе Реджины Джордж теперь не Рэйчел Макадамс, а Рене Рэпп («Сексуальная жизнь студенток»). Роли ее подруг Гретхен и Карен, которые двадцать лет назад прославили Лэйси Шабер и Аманду Сайфред, достались молодым актрисам Бебе Вуд и Авантике.

Фото Кадр из фильма «Дрянные девчонки»

Среди знакомых лиц — не только Тина Фей в роли учительницы, но и Тим Медоуз, который, как и в 2004-м, сыграл директора школы. Место тренера занял Джон Хэмм («Безумцы», «Благие знамения»), а в учительницу французского перевоплотилась Эшли Пак («Эмили в Париже», «Убийства в одном здании»).

Что критики говорят о «Дрянных девчонках»

Сейчас рейтинг новой версии «Дрянных девчонок» на сайте Rotten Tomatoes составляет 75%. Пока одни критики хвалят музыкальные и танцевальные номера, другие считают, что им следовало оставаться на Бродвее. «Вот за что люди ненавидят мюзиклы», — подытожил один из пользователей Letterboxd.

Фото Кадр из фильма «Дрянные девчонки»

Кроме того, обозреватели расходятся во мнении относительно необходимости проекта, ведь сюжет практически повторяет оригинальный фильм.

«Новые «Дрянные девчонки» похожи на посещение встречи выпускников: приятно снова увидеть всех после стольких лет, но нет причин задерживаться здесь надолго», — написал Тим Грирсон из британского киножурнала Screen International.