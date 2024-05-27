Вышло видео о создании 4 эпизода перезапуска «Доктора Кто»
Doctor Who опубликовал видео о создании четвертого эпизода «73 ярда», в котором ответственный за новую эру проекта Рассел Т. Дэвис, команда сериала и актерский состав рассказали о том, как проходили съемки.
По сюжету «73 ярдов» после исчезновения Доктора (Шути Гатва) его спутница Руби Сандей (Милли Гибсон) пытается разгадать тайну, которая в итоге тянется через всю ее жизнь.
Следующая серия «Доктора Кто» под названием «Точка и пузырь» выйдет 1 июня.
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