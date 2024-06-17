Что произошло в первой серии 2 сезона «Дома Дракона»

16 июня на HBO прошла премьера первого эпизода второго сезона «Дома Дракона». Рассказываем об основных событиях серии «Сын за сына».

Что показали в эпизоде «Сын за сына» 2-го сезона «Дома дракона»

Серия начинается словами Кригана Старка (Том Тейлор) о том, что долг — это жертва. Он затмевает все, даже кровь. Все люди чести должны заплатить цену;

Принц Джекейрис Веларион (Гарри Коллетт) отправляется на север, чтобы заручиться поддержкой;

Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) завела тайный роман с Кристоном Колем (Фабьен Франкель);

У «Зеленых» (политическая фракция, поддерживающая притязания Эйгона II Таргариена на Железный трон) возникают разногласия на заседании малого совета. Эйгон (Том Глинн-Карни) хочет использовать драконов для запугивания врагов, что вызывает напряженность в отношениях со своими советниками;