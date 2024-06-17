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Дом Дракона 2 сезон: что показали в 1 серии — события 1 серии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:15

1 мин.

Что произошло в первой серии 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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16 июня на HBO прошла премьера первого эпизода второго сезона «Дома Дракона». Рассказываем об основных событиях серии «Сын за сына».

Дом Дракона, 2 сезон. Дата выхода 2 сезона сериала «Дом Дракона»: расписание релиза эпизодов

Что показали в эпизоде «Сын за сына» 2-го сезона «Дома дракона»

  • Серия начинается словами Кригана Старка (Том Тейлор) о том, что долг — это жертва. Он затмевает все, даже кровь. Все люди чести должны заплатить цену;

  • Принц Джекейрис Веларион (Гарри Коллетт) отправляется на север, чтобы заручиться поддержкой;

  • Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) завела тайный роман с Кристоном Колем (Фабьен Франкель);

  • У «Зеленых» (политическая фракция, поддерживающая притязания Эйгона II Таргариена на Железный трон) возникают разногласия на заседании малого совета. Эйгон (Том Глинн-Карни) хочет использовать драконов для запугивания врагов, что вызывает напряженность в отношениях со своими советниками;

  • Скорбя о потере дракона и принца, «Черные» (политическая фракция, поддерживающая притязания Рейниры Таргариен на Железный трон) стремятся отомстить — сын за сына. Начинается охота на Эймонда (Юэн Митчелл).

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