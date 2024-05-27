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Каннский кинофестиваль 2024: список победителей Канны-2024
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:40

2 мин.

Стали известны лауреаты 77-го Каннского кинофестиваля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора»
Фото Кадр из фильма «Анора»
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Стали известны победители 77-го Каннского кинофестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Анора» Шона Бэйкера, который в 2021 году был номинирован на эту награду за фильм «Красная ракета».

Председательницей жюри основной программы была Грета Гервиг («Маленькие женщины», «Барби»).

Кроме того, в его составе были французская актриса Ева Грин, японский режиссер Хирокадзу Корээда, французский актер Омар Си, турецкая сценаристка Эбру Джейлан, американская актриса Лили Гладстоун, ливанская актриса и сценаристка Надин Лабаки, испанский актер и режиссер Хуан Антонио Байона и итальянский актер Пьерфранческо Фавино.

Список победителей 77-го Каннского кинофестиваля

  • «Золотая пальмовая ветвь» — «Анора», Шон Бэйкер.

  • Гран-при — «Все, что мы представляем как свет», Паял Кападиа.

  • Приз жюри — «Эмилия Перес», Жак Одиар.

  • Лучший режиссер — Мигел Гомиш, «Большое путешествие».

  • Лучшая мужская роль — Джесси Племонс, «Виды доброты».

  • Лучшая женская роль — Адриана Пас, Селена Гомес, Карла Гаскон и Зои Салдана, «Эмилия Перес».

  • Лучший сценарий — «Вещество», Корали Фаржа.

  • «Золотая камера» (лучший дебют) — «Арманд», Хальвдан Ульман Тендель.

  • «Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткометражный фильм — The Man Who Could Not Remain Silent, Небойша Слиепчевич.

Победители секции «Особый взгляд»

  • Лучший фильм — «Черный пес», Гуань Ху.

  • Приз жюри — «История Сулеймана», Борис Ложкин.

  • Лучший режиссер — «Проклятые», Роберто Минервини / «Как стать морской птицей», Рунгано Ниони.

  • Приз лучшему актеру — Абу Сангаре, «История Сулеймана».

  • Приз лучшей актрисе — Анасуя Сенгупта, «Бесстыдный».

  • Приз за молодость — «Черт возьми!», Луиз Курвуазье.

  • Особое упоминание — «Нора», Тофик Алзаиди.

Каннский кинофестиваль 2024: главные премьеры фильмов, номинанты и&nbsp;лауреаты. Главные фильмы, которые покажут на Каннском кинофестивале в 2024 году

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