Вышел расширенный трейлер 2 сезона «Дома Дракона»

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Max опубликовал расширенный трейлер второго сезона «Дома Дракона», в котором представил основной сюжетный конфликт и стратегию борьбы сторон за Железный трон.

Первый эпизод продолжения приквела «Игры престолов» получил название «Сын за сына». В нем Рейнира (Эмма Дарси) собирается отомстить за смерть своего ребенка.

Следующая серия второго сезона «Дома Дракона» выйдет 23 июня.