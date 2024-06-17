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Дом Дракона 2 сезон: расширенный трейлер — новый трейлер
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Сегодня, 18:00

0 мин.

Вышел расширенный трейлер 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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Max опубликовал расширенный трейлер второго сезона «Дома Дракона», в котором представил основной сюжетный конфликт и стратегию борьбы сторон за Железный трон.

Первый эпизод продолжения приквела «Игры престолов» получил название «Сын за сына». В нем Рейнира (Эмма Дарси) собирается отомстить за смерть своего ребенка.

Следующая серия второго сезона «Дома Дракона» выйдет 23 июня.

Сын за&nbsp;сына: что показали в&nbsp;первой серии второго сезона &laquo;Дома дракона&raquo;. Сын за сына: что показали в первой серии второго сезона «Дома дракона»

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