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Сегодня, 14:45

Вышел первый трейлер байопика о Бобе Марли

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Боб Марли: Одна любовь».

Появился дебютный ролик в поддержку фильма о легендарном музыканте. Мировая премьера картины «Боб Марли: Одна любовь» запланирована на январь 2024 года.

Роль Боба Марли исполнил британский актер Кингсли Бен-Адир («Меломанка», «Барби»), а его жену Риту сыграла Лашана Линч («Не время умирать»). Режиссером ленты выступил Рейнальдо Маркус Грин, на счету которого уже есть один успешный байопик «Король Ричард» о детстве теннисисток Серены и Винус Уильямс. Напомним, что именно он принес Уиллу Смиту премию «Оскар».

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