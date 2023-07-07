Вышел первый трейлер байопика о Бобе Марли
Появился дебютный ролик в поддержку фильма о легендарном музыканте. Мировая премьера картины «Боб Марли: Одна любовь» запланирована на январь 2024 года.
Роль Боба Марли исполнил британский актер Кингсли Бен-Адир («Меломанка», «Барби»), а его жену Риту сыграла Лашана Линч («Не время умирать»). Режиссером ленты выступил Рейнальдо Маркус Грин, на счету которого уже есть один успешный байопик «Король Ричард» о детстве теннисисток Серены и Винус Уильямс. Напомним, что именно он принес Уиллу Смиту премию «Оскар».
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