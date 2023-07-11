Дени Вильнев приступит к съемкам мини-сериала «Сын»

Издание World of Reel подтвердило, что канадский режиссер взялся за анонсированный несколько лет назад проект. В 2020 году Джейк Джилленхол присоединился к мини-сериалу «Сын» в качестве исполнителя главной роли и одного из продюсеров, а теперь появилась информация, что команда Дени Вильнева подыскивает в Осло локации для съемок, которые должны начаться уже этой осенью.

Экранизация одноименного детектива норвежского писателя Ю Несбе станет третьим совместным проектом Вильнева и Джилленхола (десять лет назад на экраны почти одновременно вышли «Пленницы» и «Враг»). «Сын» сосредоточится на истории Сонни Лофтхуса, который решился на побег из тюрьмы, чтобы расследовать загадочную смерть своего отца.