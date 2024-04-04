Драма «Всемирный потоп» с Джоди Комер выйдет в российский прокат 1 мая

1 мая в российских кинотеатрах выйдет картина «Всемирный потоп» режиссера Махалии Бело («Эллен»). Сценарий фильма написала Элис Бирч («Связанные насмерть»).

По сюжету проекта, основанного на одноименном романе Меган Хантер, в период, когда Лондон настигает наводнение невиданных ранее масштабов, женщина с новорожденным ребенком пытается отыскать безопасное место. На пути к нему главной героине придется преодолеть множество преград.

В фильме снялись Джоди Комер, Джоэль Фрай, Кэтрин Уотерстон, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Джина Макки, Нина Сосанья, Ив Рассу, Раманике Ахлувалиа и Нил Белл.

«Всемирный потоп» выйдет в российский прокат 1 мая.