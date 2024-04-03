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Фоллаут (Fallout) сериал 2024: кадры, дата выхода, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:25

1 мин.

Опубликованы новые кадры постапокалиптического сериала «Фоллаут»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Фоллаут».
Фото Кадр из сериала «Фоллаут»
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IGN опубликовал новые кадры грядущего сериала «Фоллаут», основанного на одноименной серии видеоигр. События проекта разворачиваются в будущем после ядерного конфликта 2077 года.

Кадр из сериала «Фоллаут»
Кадр из сериала «Фоллаут»
Кадр из сериала «Фоллаут»

Авторами многосерийной адаптации «Фоллаут» выступили Лиза Джой и Джонатан Нолан. В сериале снялись Мойзес Ариас, Элла Пернелл, Джонни Пембертон, Аарон Мотен, Кайл Маклоклен, Кселия Мендес-Джонс и Уолтон Гоггинс.

Премьера сериала «Фоллаут» пройдет 11 апреля на стриминговой платформе Prime Video.

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