Опубликованы новые кадры постапокалиптического сериала «Фоллаут»

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IGN опубликовал новые кадры грядущего сериала «Фоллаут», основанного на одноименной серии видеоигр. События проекта разворачиваются в будущем после ядерного конфликта 2077 года.

Авторами многосерийной адаптации «Фоллаут» выступили Лиза Джой и Джонатан Нолан. В сериале снялись Мойзес Ариас, Элла Пернелл, Джонни Пембертон, Аарон Мотен, Кайл Маклоклен, Кселия Мендес-Джонс и Уолтон Гоггинс.

Премьера сериала «Фоллаут» пройдет 11 апреля на стриминговой платформе Prime Video.