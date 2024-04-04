Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Кирстен Данст могла сыграть в фильме красота по американски
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Кирстен Данст рассказала, почему отказалась от роли в фильме «Красота по-американски»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Красота по-американски».
Фото Кадр из фильма «Красота по-американски»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В интервью Variety Кирстен Данст рассказала, почему отказалась от прослушивания в фильм Сэма Мендеса «Красота по-американски». Актрису рассматривали на роль Анджелы Хейс — одноклассницы и подруги дочери главного героя.

«Не уверена, что это можно назвать отказом, скорее, я просто не была заинтересована во встрече», — вспоминает Данст.

Актриса добавила, что ее смутила перспектива съемок в откровенных сценах. В итоге на роль была выбрана Мена Сувари.

По сюжету картины «Красота по-американски», переживая кризис среднего возраста, главный герой влюбляется в одноклассницу своей дочери. В 2000 году фильм получил пять статуэток «Оскар», в том числе за лучший фильм, режиссерскую работу и сценарий.

Ранее по поводу отказа от роли в картине Сэма Мендеса Кирстен Данст говорила, что на момент прочтения сценария ей было 15 лет, и она не была достаточно зрелой для того, чтобы его понять.

Фильм &laquo;Присцилла&raquo;. Кирстен Данст помогла Софии Копполе выбрать актрису на главную роль в фильме «Присцилла»

Фильмы
2
0
Новости холдинга
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
dasdsadada
Последние новости
16:00
Драма «Всемирный потоп» с Джоди Комер выйдет в российский прокат 1 мая
3 апр 20:35
Warner Bros. работает над новой частью «Матрицы»
3 апр 19:10
Фильм «Брат 3» Валерия Переверзева покажут в Каннах
3 апр 17:25
Опубликованы новые кадры постапокалиптического сериала «Фоллаут»
3 апр 14:05
Где смотреть сериал «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева
dasdsadada