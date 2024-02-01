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Три мушкетера Миледи 2023: дата выхода в РФ, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

1 февраля, 16:00

0 мин.

Российская премьера фильма «Три мушкетера: Миледи» пройдет 8 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Три мушкетера: Миледи».
Фото Кадр из фильма «Три мушкетера: Миледи»
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8 февраля в российский прокат выйдет фильм «Три мушкетера: Миледи» Мартена Бурбулона («Три мушкетера: Д'Артаньян»).

На этот раз по сюжету Д'Артаньян объединяет усилия с Миледи ради спасения Констанции.

В картине снялись Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин, Луи Гаррель, Вики Крипс, Лина Кудри, Джейкоб Форчун-Ллойд и Эрик Руф.

Премьера фильма «Три мушкетера: Миледи» пройдет в российских кинотеатрах 8 февраля.

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