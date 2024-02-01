Российская премьера фильма «Три мушкетера: Миледи» пройдет 8 февраля
8 февраля в российский прокат выйдет фильм «Три мушкетера: Миледи» Мартена Бурбулона («Три мушкетера: Д'Артаньян»).
На этот раз по сюжету Д'Артаньян объединяет усилия с Миледи ради спасения Констанции.
В картине снялись Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин, Луи Гаррель, Вики Крипс, Лина Кудри, Джейкоб Форчун-Ллойд и Эрик Руф.
Премьера фильма «Три мушкетера: Миледи» пройдет в российских кинотеатрах 8 февраля.
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