Российская премьера фильма «Три мушкетера: Миледи» пройдет 8 февраля

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8 февраля в российский прокат выйдет фильм «Три мушкетера: Миледи» Мартена Бурбулона («Три мушкетера: Д'Артаньян»).

На этот раз по сюжету Д'Артаньян объединяет усилия с Миледи ради спасения Констанции.

В картине снялись Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Ева Грин, Луи Гаррель, Вики Крипс, Лина Кудри, Джейкоб Форчун-Ллойд и Эрик Руф.

Премьера фильма «Три мушкетера: Миледи» пройдет в российских кинотеатрах 8 февраля.