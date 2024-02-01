Опубликованы первые кадры второго сезона «Игры в кальмара»
Netflix представил первые кадры второго сезона «Игры в кальмара». Мрачный стриминговый хит рассказывает об игре на выживание, где победитель получает баснословную сумму денег.
Фото Кадр из второго сезона «Игры в кальмара»
Фото Кадр из второго сезона «Игры в кальмара»
Во втором сезоне «Игры в кальмара» появятся Лим Сиван, Кан Ханыль, Пак Сонхун, Ян Донгын, Чо Юри, Кан Э-сим, Ли Дэвид, Ли Джин-квон, Чхве Сын Хен, Но Джэ-вон, Вон Джи-ан и Пак Гю Ен.
Продолжение сериала выйдет в этом году, но точная дата релиза второго сезона «Игры в кальмара» пока неизвестна.
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