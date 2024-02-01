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Игра в кальмара 2 сезон: кадры, дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

1 февраля, 21:05

1 мин.

Опубликованы первые кадры второго сезона «Игры в кальмара»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из второго сезона «Игры в кальмара».
Фото Кадр из второго сезона «Игры в кальмара»
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Netflix представил первые кадры второго сезона «Игры в кальмара». Мрачный стриминговый хит рассказывает об игре на выживание, где победитель получает баснословную сумму денег.

Кадр из второго сезона «Игры в кальмара»
Фото Кадр из второго сезона «Игры в кальмара»
Кадр из второго сезона «Игры в кальмара»
Фото Кадр из второго сезона «Игры в кальмара»

Во втором сезоне «Игры в кальмара» появятся Лим Сиван, Кан Ханыль, Пак Сонхун, Ян Донгын, Чо Юри, Кан Э-сим, Ли Дэвид, Ли Джин-квон, Чхве Сын Хен, Но Джэ-вон, Вон Джи-ан и Пак Гю Ен.

Продолжение сериала выйдет в этом году, но точная дата релиза второго сезона «Игры в кальмара» пока неизвестна.

Игра в&nbsp;кальмара, Netflix. Стало известно, когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара»
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