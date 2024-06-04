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Чебурашка 2 фильм: съемки, сюжет и актеры, дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:20

1 мин.

Стартовали съемки фильма «Чебурашка 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Фото Кадр из фильма «Чебурашка 2»
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Независимая студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» объявили о начале работы над фильмом «Чебурашка 2». Как и в случае первой части, режиссером сиквела выступит Дмитрий Дьяченко («День радио»).

Действие «Чебурашки 2» развернется спустя год после событий первого фильма. Чебурашка переживает период взросления, чем совсем не упрощает жизнь Гены. Главный герой проявляет склонность к излишней самостоятельности, а порой даже начинает хулиганить.

В сиквеле сыграют Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и Ольга Кузьмина.

Первые кадры

Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Фото Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Фото Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Фото Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Премьера «Чебурашки 2» состоится 1 января 2026 года.

Почтарь, 2025. Начались съемки фильма «Почтарь» с Александром Петровым

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