«Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом и Дуа Липой выйдет 2 февраля
2 февраля состоится премьера фильма Мэттью Вона «Аргайл: Супершпион», по сюжету которого автор популярных шпионских романов оказывается агентом мирового класса, страдающим амнезией.
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В комедийном боевике снялись София Бутелла, Генри Кавилл, Дуа Липа, Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Джон Сина, Сэмюэл Л. Джексон, Брайан Крэнстон, Кэтрин О'Хара и Ариана Дебос.
Цифровой релиз «Аргайл: Супершпион» пройдет на платформе Apple TV+. Точная дата пока неизвестна.
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