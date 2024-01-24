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Аргайл Супершпион 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 16:45

1 мин.

«Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом и Дуа Липой выйдет 2 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Аргайл: Супершпион».
Фото Кадр из фильма «Аргайл: Супершпион»
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2 февраля состоится премьера фильма Мэттью Вона «Аргайл: Супершпион», по сюжету которого автор популярных шпионских романов оказывается агентом мирового класса, страдающим амнезией.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Аргайл: Супершпион&raquo;. Режиссер «Аргайла» рассказал, почему начал снимать экранизации серии книг Элли Конвей с четвертой части

В комедийном боевике снялись София Бутелла, Генри Кавилл, Дуа Липа, Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Джон Сина, Сэмюэл Л. Джексон, Брайан Крэнстон, Кэтрин О'Хара и Ариана Дебос.

Цифровой релиз «Аргайл: Супершпион» пройдет на платформе Apple TV+. Точная дата пока неизвестна.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Аргайл&raquo;. «Аргайл»: дата выхода и все, что известно о шпионском триллере с Генри Кавиллом и Дуа Липой
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