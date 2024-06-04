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Почтарь фильм: что известно, Александр Петров, кадры, дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 12:30

1 мин.

Начались съемки фильма «Почтарь» с Александром Петровым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Почтарь»
Фото Кадр из фильма «Почтарь»
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Стартовали съемки детективной драмы «Почтарь», главную роль в которой сыграл Александр Петров. Режиссером проекта выступил Андрей Разенков («Москва, я люблю тебя!»). Он же написал сценарий картины вместе с Михаилом Петуховым («Зона милосердия»).

Действие проекта разворачивается в 1942 году в небольшом советском городке. По сюжету после пропажи особо важного письма из военного ведомства почтарь (Петров), который видел его последним, становится единственной зацепкой в поисках.

В фильме также снялись Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин, Наталья Суркова, Полина Агуреева и Владислав Абашин.

Первые кадры

Кадр из фильма «Почтарь»
Фото Кадр из фильма «Почтарь»
Кадр из фильма «Почтарь»
Фото Кадр из фильма «Почтарь»
Кадр из фильма «Почтарь»
Фото Кадр из фильма «Почтарь»
Кадр из фильма «Почтарь»
Фото Кадр из фильма «Почтарь»

Премьера «Почтаря» запланирована на 2025 год. Цифровой релиз проекта пройдет на платформе KION.

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