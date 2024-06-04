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Варшава 21 сериал: дата выхода и расписание серий, актеры, трейлер и где смотреть
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Сегодня, 20:45

1 мин.

Дата выхода сериала «Варшава'21»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Варшава21»
Фото Кадр из сериала «Варшава21»
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10 июня на платформе Okko состоится премьера сериала «Варшава'21». Режиссером проекта выступил Феликс Герчиков («Трейдер»).

По сюжету после циничного убийства знаменитого журналиста кризисный дипломат стремится предотвратить международный скандал, в котором замешаны контрразведка, западные спецслужбы и крупные чиновники.

В проекте снялись Дмитрий Миллер, Дмитрий Куличков, Валерия Шкирандо, Константин Крюков, Сергей Юшкевич, Андрей Ильин, Юрий Батурин, Николай Козак, Анатолий Котенев и Юрий Беляев.

Расписание релиза эпизодов сериала «Варшава'21»

1 серия 10 июня
2 серия 11 июня
3 серия 12 июня
4 серия 17 июня
5 серия 18 июня
6 серия 19 июня
7 серия 24 июня
8 серия 25 июня
9 серия 26 июня
10 серия 1 июля
11 серия 2 июля
12 серия 3 июля
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