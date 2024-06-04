Дата выхода сериала «Варшава'21»: расписание релиза эпизодов

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10 июня на платформе Okko состоится премьера сериала «Варшава'21». Режиссером проекта выступил Феликс Герчиков («Трейдер»).

По сюжету после циничного убийства знаменитого журналиста кризисный дипломат стремится предотвратить международный скандал, в котором замешаны контрразведка, западные спецслужбы и крупные чиновники.

В проекте снялись Дмитрий Миллер, Дмитрий Куличков, Валерия Шкирандо, Константин Крюков, Сергей Юшкевич, Андрей Ильин, Юрий Батурин, Николай Козак, Анатолий Котенев и Юрий Беляев.

Расписание релиза эпизодов сериала «Варшава'21»