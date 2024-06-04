Дата выхода сериала «Варшава'21»: расписание релиза эпизодов
10 июня на платформе Okko состоится премьера сериала «Варшава'21». Режиссером проекта выступил Феликс Герчиков («Трейдер»).
По сюжету после циничного убийства знаменитого журналиста кризисный дипломат стремится предотвратить международный скандал, в котором замешаны контрразведка, западные спецслужбы и крупные чиновники.
В проекте снялись Дмитрий Миллер, Дмитрий Куличков, Валерия Шкирандо, Константин Крюков, Сергей Юшкевич, Андрей Ильин, Юрий Батурин, Николай Козак, Анатолий Котенев и Юрий Беляев.
Расписание релиза эпизодов сериала «Варшава'21»
|1 серия
|10 июня
|2 серия
|11 июня
|3 серия
|12 июня
|4 серия
|17 июня
|5 серия
|18 июня
|6 серия
|19 июня
|7 серия
|24 июня
|8 серия
|25 июня
|9 серия
|26 июня
|10 серия
|1 июля
|11 серия
|2 июля
|12 серия
|3 июля
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