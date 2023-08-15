Стало известно, сколько получит Марго Робби благодаря успеху «Барби»

14 августа в издании Variety опубликовали эксклюзивный материал, в котором рассказали о солидных бонусах для создателей главного летнего хита, уже собравшего в мировом прокате больше миллиарда. Сообщается, что Марго Робби заработает на успехе ленты 50 миллионов долларов. Напомним, что актриса не только исполнила главную роль, но и выступила в качестве продюсера проекта: Робби принимала активное участие в его разработке.

Режиссер картины Грета Гервиг также не останется без прибавки, а вот о бонусах для Райана Гослинга авторы статьи умолчали. Тем временем студия Warner Bros. и представители Марго Робби отказались комментировать информацию.