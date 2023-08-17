Появился тизер аниме-версии фильма «Скотт Пилигрим против всех»

16 августа стриминговый сервис Netflix опубликовал дебютный ролик в поддержку нового проекта. Им станет аниме-сериал по вселенной картины «Скотт Пилигрим против всех», который зрители смогут оценить уже 17 ноября.