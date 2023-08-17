Появился тизер аниме-версии фильма «Скотт Пилигрим против всех»
16 августа стриминговый сервис Netflix опубликовал дебютный ролик в поддержку нового проекта. Им станет аниме-сериал по вселенной картины «Скотт Пилигрим против всех», который зрители смогут оценить уже 17 ноября.
Напомним, что в центре знаковой ленты Эдгара Райта, вышедшей на экраны в 2010 году, был студент Скотт, который познакомился с загадочной Рамоной и теперь должен победить семерых ее бывших. В озвучке новой анимационной версии приняли участие актеры из оригинального фильма: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Киран Калкин, Крис Эванс, Обри Плаза и другие.
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