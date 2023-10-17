Стало известно, почему Гильермо дель Торо не снял сериал о Халке

Похоже, сама киносудьба держит Гильермо дель Торо подальше от вселенных Marvel и «Звездных войн». Недавно режиссер рассказал, что мог снять фильм о Джаббе Хатте, а теперь из книги MCU: The Reign of Marvel Studios MCU Дейва Гонсалеса, Джоанны Робинсон и Гэвина Эдвардса стало известно, почему дель Торо так и не удалось осуществить проект о Халке.

«После того как компания была куплена Disney, у Marvel был доступ к телевещательной сети ABC. Режиссер Гильермо дель Торо выразил заинтересованность в создании сериала о Халке, но вместо этого решил потратить свое время на фильм «Тихоокеанский рубеж».

Философия «Тихоокеанского рубежа» в том, что для сражения с монстрами нужно самому стать монстром. Здесь они с «Халком» похожи.

По информации Deadline, видение Гильермо дель Торо было в том, чтобы показать более молодую версию Халка. Персонаж создавался бы с помощью практических эффектов с элементами компьютерной графики (не полностью цифровой визуализации), а историю Брюса Беннера режиссер хотел отразить «уважительно, но мощно».

Ранее в этой книге сценарист «Тора» рассказал о выборе Натали Портман на роль Джейн Фостер.