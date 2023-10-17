В новом эпизоде «Поколения «Ви» появится Дженсен Эклс

Официальный аккаунт сериала «Поколение «Ви» опубликовал тизер нового эпизода, в котором появится один из ключевых персонажей «Пацанов» — Солдатик. Супера старого образца играет Дженсен Эклс.

«Поколение «Ви» — спин-офф сериала «Пацаны» о молодых супергероях, обучающихся в колледже для людей со сверхспособностями, которым управляет компания Vought.

Новый эпизод «Поколения «Ви» выйдет 20 октября на Amazon Prime Video.