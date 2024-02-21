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Снупи представляет добро пожаловать домой Франклин 2024: где смотреть, трейлер
Фильмы и сериалы

21 февраля, 22:15

0 мин.

На Apple TV+ вышел мультфильм «Снупи представляет: Добро пожаловать домой, Франклин»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Снупи представляет: Добро пожаловать домой, Франклин»
Фото Кадр из мультфильма «Снупи представляет: Добро пожаловать домой, Франклин»
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16 февраля на Apple TV+ прошла премьера мультфильма Рэймонда С. Перси («Пончары. Глобальное закругление») «Снупи представляет: Добро пожаловать домой, Франклин». По сюжету спецвыпуска главный герой принимает участие в гонке, чтобы завоевать доверие новых друзей.

Роли в мультфильме озвучили Калеб Беллаванс, Этьен Келличи, Изабелла Лео, Уайатт Уайт и Лекси Перри.

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