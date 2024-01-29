Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Гадкий я 4: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

0 мин.

Вышел трейлер мультфильма «Гадкий я 4»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»
Фото Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Illumination опубликовал трейлер мультфильма «Гадкий я 4». По сюжету безопасность семьи Грю под угрозой — злодей Максим Ле Мал сбежал из тюрьмы и жаждет мести.

Персонажей мультфильма озвучивали Джои Кинг, София Вергара, Стив Карелл, Уилл Феррелл, Кристен Уиг, Миранда Косгров, Стив Куган, Хлоя Файнмен, Стивен Колбер и Дэна Гайер.

Премьера мультфильма запланирована на 3 июля 2024 года.

Пираты Карибского моря, Том Холландер. Том Холландер рассказал, как получил бонус с кассовых сборов за «Мстителей» вместо Тома Холланда
Мультфильмы
1
Новости холдинга
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
dasdsadada
Читайте далее
В Южной Корее вышла адаптация российского сериала «Мажор»
Следующий материал
В Южной Корее вышла адаптация российского сериала «Мажор»

Наши в НХЛ

Последние новости
21:30
В Южной Корее вышла адаптация российского сериала «Мажор»
18:40
Экранизация «Мастера и Маргариты» собрала 428 млн рублей за первые выходные проката
16:45
Опубликован трейлер ромкома «Любовь со второго взгляда» с Милошем Биковичем и Региной Тодоренко
15:05
Вышел трейлер сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной
10:30
Триллер «Дьявол в деталях. Дело Миранды» выйдет в российский прокат 8 февраля
dasdsadada