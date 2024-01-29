Вышел трейлер мультфильма «Гадкий я 4»

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Illumination опубликовал трейлер мультфильма «Гадкий я 4». По сюжету безопасность семьи Грю под угрозой — злодей Максим Ле Мал сбежал из тюрьмы и жаждет мести.

Персонажей мультфильма озвучивали Джои Кинг, София Вергара, Стив Карелл, Уилл Феррелл, Кристен Уиг, Миранда Косгров, Стив Куган, Хлоя Файнмен, Стивен Колбер и Дэна Гайер.

Премьера мультфильма запланирована на 3 июля 2024 года.