Опубликован первый трейлер фильма «Бордерлендс» с Джейми Ли Кертис и Кейт Бланшетт

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Lionsgate Movies опубликовал яркий трейлер фильма «Бордерлендс» по одноименной фантастической игре. Сюжет картины разворачивается в будущем, где человечество занимается освоением космоса. Земляне стремятся колонизировать далекие планеты и найти артефакты, за каждый из которых придется побороться.

Главная героиня фильма «Бордерлендс» — обладающая сверхъестественными силами Лилит. Вместе с отрядом наемников она ищет пропавшую дочь оружейного магната.

В картине снялись Кейт Бланшетт, Ариана Гринблатт, Хейли Беннетт, Джек Блэк, Джейми Ли Кертис, Джина Гершон, Кевин Харт, Бобби Ли, Эдгар Рамирес и Янина Гаванкар.

Премьера фильма «Бордерлендс» запланирована на 9 августа.