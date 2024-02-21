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Бордерлендс (Borderlands) 2024: трейлер, дата выхода, сюжет, актеры
Фильмы и сериалы

21 февраля, 22:30

1 мин.

Опубликован первый трейлер фильма «Бордерлендс» с Джейми Ли Кертис и Кейт Бланшетт

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бордерлендс».
Фото Кадр из фильма «Бордерлендс»
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Lionsgate Movies опубликовал яркий трейлер фильма «Бордерлендс» по одноименной фантастической игре. Сюжет картины разворачивается в будущем, где человечество занимается освоением космоса. Земляне стремятся колонизировать далекие планеты и найти артефакты, за каждый из которых придется побороться.

Главная героиня фильма «Бордерлендс» — обладающая сверхъестественными силами Лилит. Вместе с отрядом наемников она ищет пропавшую дочь оружейного магната.

В картине снялись Кейт Бланшетт, Ариана Гринблатт, Хейли Беннетт, Джек Блэк, Джейми Ли Кертис, Джина Гершон, Кевин Харт, Бобби Ли, Эдгар Рамирес и Янина Гаванкар.

Премьера фильма «Бордерлендс» запланирована на 9 августа.

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