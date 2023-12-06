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Смолов оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:34

1 мин.

Смолов оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Я смотрю его. Мне очень нравится сериал. Надеюсь, его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, что все серии выпустят. Романтизация бандитизма? Сейчас появляются статьи, пытаются сказать, что сериал повлиял на молодежь, что она стала делиться на группировки и выяснять отношения. Но мне кажется, что конфликты присутствовали в нашей жизни и раньше, и это не очень уместно связывать с выходом сериала. А сериал классный, правдоподобный. Мне кажется, что сериал «Бригада» явно более романтизировал бандитизм, нежели «Слово пацана», — приводит слова Смолова «РБ Спорт».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о группе подростков, живущих по уличным законам. Он стал самым популярным сериалом ноября 2023 года.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink. Что уже показали в сериале «Слово пацана»

Источник: РБ Спорт
Федор Смолов
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