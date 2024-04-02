Вышел 3 сезон сериала «Сестры»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 2 апреля на платформе START состоялась премьера третьего сезона сериала «Сестры». Проект рассказывает о женщинах, управляющих автосервисом, который достался им в наследство после смерти отца.

В проекте снялись Лина Миримская, Анна Котова, Ангелина Стречина, Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Янина Студилина, Александр Обласов, Артем Ткаченко, Сергей Чирков и Артур Ваха.

Расписание релиза эпизодов 3 сезона сериала «Сестры»