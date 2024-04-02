Вышел 3 сезон сериала «Сестры»: расписание релиза эпизодов
Сегодня, 2 апреля на платформе START состоялась премьера третьего сезона сериала «Сестры». Проект рассказывает о женщинах, управляющих автосервисом, который достался им в наследство после смерти отца.
В проекте снялись Лина Миримская, Анна Котова, Ангелина Стречина, Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Янина Студилина, Александр Обласов, Артем Ткаченко, Сергей Чирков и Артур Ваха.
Расписание релиза эпизодов 3 сезона сериала «Сестры»
|1 серия
|2 апреля
|2 серия
|2 апреля
|3 серия
|9 апреля
|4 серия
|16 апреля
|5 серия
|23 апреля
|6 серия
|30 апреля
|7 серия
|
7 мая
|8 серия
|14 мая
|9 серия
|21 мая
|10 серия
|28 мая
|11 серия
|4 июня
|12 серия
|11 июня
|13 серия
|18 июня
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