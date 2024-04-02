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Сестры 3 сезон: дата выхода серий, где смотреть, трейлер, актеры, сюжет
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Сегодня, 15:00

1 мин.

Вышел 3 сезон сериала «Сестры»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сестры».
Фото Кадр из сериала «Сестры»
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Сегодня, 2 апреля на платформе START состоялась премьера третьего сезона сериала «Сестры». Проект рассказывает о женщинах, управляющих автосервисом, который достался им в наследство после смерти отца.

В проекте снялись Лина Миримская, Анна Котова, Ангелина Стречина, Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Янина Студилина, Александр Обласов, Артем Ткаченко, Сергей Чирков и Артур Ваха.

Расписание релиза эпизодов 3 сезона сериала «Сестры»

1 серия 2 апреля
2 серия 2 апреля
3 серия 9 апреля
4 серия 16 апреля
5 серия 23 апреля
6 серия 30 апреля
7 серия

7 мая
8 серия 14 мая
9 серия 21 мая
10 серия 28 мая
11 серия 4 июня
12 серия 11 июня
13 серия 18 июня
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