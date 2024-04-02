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Формула популярности фильм 2024: дата выхода, где смотреть, сюжет, актеры, трейлер
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Комедия «Формула популярности» выйдет в российских кинотеатрах 4 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Формула популярности».
Фото Кадр из фильма «Формула популярности»
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4 апреля в российских кинотеатрах выйдет комедия «Формула популярности». Режиссером и сценаристом фильма выступила Али Шер («Особый список Джессики Дарлинг»).

По сюжету гениальная двенадцатилетняя девочка Эрвин не находит общего языка со своими одноклассниками. Героиня решает все изменить с помощью научного подхода и изобретает средство, способное сделать людей популярными.

В проекте снялись София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Хлоя Ист, Шерил Хайнс, Марк Ивэн Джексон, Кэт Коннер Стерлинг, Варак Баронян, Алина Брэйс, Алессандра Ноэль Розенфельд и Елена Хаус.

Картина «Формула популярности» выйдет в российский прокат 4 апреля.

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