Комедия «Формула популярности» выйдет в российских кинотеатрах 4 апреля

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4 апреля в российских кинотеатрах выйдет комедия «Формула популярности». Режиссером и сценаристом фильма выступила Али Шер («Особый список Джессики Дарлинг»).

По сюжету гениальная двенадцатилетняя девочка Эрвин не находит общего языка со своими одноклассниками. Героиня решает все изменить с помощью научного подхода и изобретает средство, способное сделать людей популярными.

В проекте снялись София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Хлоя Ист, Шерил Хайнс, Марк Ивэн Джексон, Кэт Коннер Стерлинг, Варак Баронян, Алина Брэйс, Алессандра Ноэль Розенфельд и Елена Хаус.

Картина «Формула популярности» выйдет в российский прокат 4 апреля.