Том Хиддлстон рассказал о разнице в актерской игре в театре и кино

В интервью Variety актер Том Хиддлстон («Мстители») рассказал о специфике актерской игры в театре и кино. По мнению актера, ключевое отличие кроется в линейности повествования и возможности прочувствовать сюжетную линию.

«Основная разница в том, что на сцене у актеров есть возможность разыграть историю полностью. Весь алфавит от А до Я. Можно отследить развитие персонажа и почувствовать эту ведущую через повествование движущую силу. В кино актеры каждый день тщательно вникают в детали, что не дает возможности прочувствовать всю сюжетную линию до тех пор, пока не увидишь финальную версию проекта», — объяснил актер.

Следующим фильмом с участием Тома Хиддлстона будет «Жизнь Чака» — экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга, режиссером которой выступил Майк Флэнаган («Доктор Сон»). Дата релиза картины пока неизвестна.