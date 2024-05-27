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Том Хиддлстон рассказал о разнице в актерской игре в театре и кино
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:35

1 мин.

Том Хиддлстон рассказал о разнице в актерской игре в театре и кино

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мстители»
Фото Кадр из фильма «Мстители»
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В интервью Variety актер Том Хиддлстон («Мстители») рассказал о специфике актерской игры в театре и кино. По мнению актера, ключевое отличие кроется в линейности повествования и возможности прочувствовать сюжетную линию.

«Основная разница в том, что на сцене у актеров есть возможность разыграть историю полностью. Весь алфавит от А до Я. Можно отследить развитие персонажа и почувствовать эту ведущую через повествование движущую силу. В кино актеры каждый день тщательно вникают в детали, что не дает возможности прочувствовать всю сюжетную линию до тех пор, пока не увидишь финальную версию проекта», — объяснил актер.

Следующим фильмом с участием Тома Хиддлстона будет «Жизнь Чака» — экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга, режиссером которой выступил Майк Флэнаган («Доктор Сон»). Дата релиза картины пока неизвестна.

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