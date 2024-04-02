Стартовал новый сезон сериала «Обоюдное согласие»: расписание релиза эпизодов

1 апреля на платформе KION стартовала многосерийная драма «Обоюдное согласие. Новый сезон» Валерии Гай Германики. К просмотру уже доступны два эпизода.

По сюжету проекта после убийства успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева его жена Марина сразу становится главной подозреваемой, однако в процессе расследования выясняются страшные подробности их семейной жизни. Личность убитого предстает в другом свете, а круг подозреваемых становится шире. В непростом деле пытаются разобраться следователь Анна и правозащитница Ида.

В сериале снялись Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Глеб Пускепалис, Артем Анашкин, Иван Габриэль Гаврилов, Владимир Пирожок, Илана Исакжанова и Мария Кончаловская.

Расписание релиза эпизодов сериала «Обоюдное согласие. Новый сезон»