Стартовал новый сезон сериала «Обоюдное согласие»: расписание релиза эпизодов
1 апреля на платформе KION стартовала многосерийная драма «Обоюдное согласие. Новый сезон» Валерии Гай Германики. К просмотру уже доступны два эпизода.
По сюжету проекта после убийства успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева его жена Марина сразу становится главной подозреваемой, однако в процессе расследования выясняются страшные подробности их семейной жизни. Личность убитого предстает в другом свете, а круг подозреваемых становится шире. В непростом деле пытаются разобраться следователь Анна и правозащитница Ида.
В сериале снялись Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Глеб Пускепалис, Артем Анашкин, Иван Габриэль Гаврилов, Владимир Пирожок, Илана Исакжанова и Мария Кончаловская.
Расписание релиза эпизодов сериала «Обоюдное согласие. Новый сезон»
|1 серия
|1 апреля
|2 серия
|1 апреля
|3 серия
|4 апреля
|4 серия
|11 апреля
|5 серия
|18 апреля
|6 серия
|25 апреля
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