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Майор Гром Игра 2024: кассовые сборы в России и СНГ
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Сегодня, 19:20

1 мин.

Картина «Майор Гром: Игра» возглавила кинопрокат в России и СНГ за выходные

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
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По данным ЕАИС за период с 23 по 26 мая, картина Олега Трофима «Майор Гром: Игра» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 161,3 миллиона рублей за минувший уик-энд.

На втором месте рейтинга комедийный боевик Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел», сборы которого за прошедшие выходные составили 57 миллионов рублей.

Третье место в рейтинге получила экранизация одноименной повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко. За выходные фильм собрал 39,4 миллиона рублей.

Майор Гром: Игра. Обзор фильма «Майор Гром: Игра»: народный супергерой против полицейских дронов
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