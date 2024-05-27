Картина «Майор Гром: Игра» возглавила кинопрокат в России и СНГ за выходные

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По данным ЕАИС за период с 23 по 26 мая, картина Олега Трофима «Майор Гром: Игра» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 161,3 миллиона рублей за минувший уик-энд.

На втором месте рейтинга комедийный боевик Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел», сборы которого за прошедшие выходные составили 57 миллионов рублей.

Третье место в рейтинге получила экранизация одноименной повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко. За выходные фильм собрал 39,4 миллиона рублей.