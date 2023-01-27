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27 января, 23:44

Даты выхода серий сериала The Last of Us от HBO

Расписание выхода серий сериала The Last of Us от HBO
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Фото Кадр из сериала The Last of us

Телекомпания HBO сняла сериал по полярной игре The Last of Us.

Всего в первом сезоне будет девять серий — причем разной продолжительности. Они будут выходить один раз в неделю.

Даты выхода серий сериала The Last of Us

Первая серия — 16 января 2023 года

Вторая серия — 23 января 2023 года

Третья серия — 30 января 2023 года

Четвертая серия — 6 февраля 2023 года

Пятая серия — 13 февраля 2023 года

Шестая серия — 20 февраля 2023 года

Седьмая серия — 27 февраля 2023 года

Восьмая серия — 6 марта 2023 года

Девятая серия — 13 марта 2023 года

Телекомпания HBO официально продлила экранизацию игры The Last of Us на второй сезон. Об этом создатели проекта объявили после выхода всего лишь двух эпизодов.

На данный момент каких-либо подробностей продолжения нет. Второй сезон будет основан на The Last of Us Part II, так как первый охватит все события оригинальной игры.

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