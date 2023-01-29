Умер создатель кота Леопольда художник Вячеслав Назарук

Художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший знаменитых героев советских мультипликационных фильмов — персонажей кота Леопольда, крошки енота и мамы и мамонтенка, — скончался на 82-м году жизни, сообщают «Известия».

Прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14.00 (мск) в храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

За серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде в 1985 году художник был удостоен Госпремии СССР.

По приглашению студии Disney после обращения к нему американских мультипликаторов читал курс лекций по теории рисунка, живописи и композиции в США.